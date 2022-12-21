Налоговое консультирование в Европе

Германия

У педантичных немцев данная сфера предпринимательской деятельности регулируется специальным законом «О налоговом консультировании». Этот нормативный правовой акт предназначен не только для регламентации подобной деятельности. Его основная цель – защита потребителя от некачественных и недобросовестных услуг налоговых консультантов, в обязанности которых входит высказывание профессионального мнения о том или ином методе налоговой оптимизации в рамках действующего правового поля.

Специалист должен обозначить клиенту альтернативные способы сочетания экономической выгоды со снижением фискальных рисков. В качестве налоговых консультантов могут выступать как физические лица, так и организации (коммерческие и некоммерческие).

Вот основные направления деятельности налоговых консультантов в Германии:

помощь в составлении деклараций, расчете зарплаты сотрудников при условии обязательного страхования на случай причинения клиенту ущерба;

налоговое планирование для легальной минимизации фискальной нагрузки и ее гармонизация на фоне всех видов хозяйственной деятельности клиента;

использование права подписи и печати с указанием идентификационного номера консультанта на всех видах актов, составленных при его участии (декларации, справки, отчеты), что предполагает ответственность специалиста за достоверность и полноту содержащихся в подобных документах сведений;

соблюдение правил профессиональной этики ;

выступление в качестве представителя клиента в досудебных и судебных спорах с налоговыми органами, ведение переговоров с органами власти от имени подопечных бизнес-структур;

решение иных легальных задач, поставленных клиентом, за рамками услуг, перечисленных в законе, например, экономический анализ, расчет себестоимости продукции, подготовка кредитных документов.

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Ирландия

В этом островном государстве отсутствует специальный закон по регулированию деятельности налоговых консультантов.

Для получения статуса налогового консультанта здесь не требуется сдача квалификационных экзаменов, вступление в ряды соответствующей профессиональной корпорации. Достаточно просто быть квалифицированным юристом или бухгалтером.

Фискальные органы для контроля над подобного вида услугами используют различные информационные инструменты:

раздел «Налоговые профессионалы» на сайте ведомства;

журнал для налоговых профессионалов «Налоговый обзор»;

служба электронной рассылки для консультантов;

Налоговый институт Ирландии.

На этих информационных площадках происходит регулярный обмен мнениями между консультационным сообществом и налоговыми органами, что позволяет вырабатывать общие подходы к решению важных для обеих сторон проблем.

То есть в Ирландии используется достаточно мягкий режим регулирования деятельности налоговых консультантов со стороны государства.

Австрия

В этой стране деятельность налоговых консультантов регулируется законом «О профессиональной деятельности, связанной с экономическим управлением».

Основные характеристики деятельности специалистов по налоговому консультированию:

консультации в сфере налогового и экономического права;

составление бухгалтерских балансов, ведение бухучета;

организация системы внутреннего контроля;

уплата страховых взносов, страхование;

санация предприятия;

представление интересов клиента по вопросам налогообложения;

составление экспертных заключений по налоговому праву, бухучету;

соблюдение коммерческой тайны, ставшей известной при выполнении профессиональных обязанностей с возможностью получения свидетельского иммунитета в рамках уголовного процесса;

возможность отказа от поручения клиента при наличии к тому уважительных оснований;

соблюдение норм профессиональной этики, разработанных Палатой доверенных лиц по экономическим вопросам.

Таким образом, налоговые консультанты здесь в большей мере сосредоточены на решении задач в сфере экономического управления, а не на оптимизации системы налогообложения.

Налоговый консультант в Австрии обязан соответствовать следующим требованиям:

полная дееспособность;

надежное финансовое положение;

страхование ответственности за ущерб, причиненный клиенту;

локация в странах ЕС;

опыт работы по данному направлению;

сдача квалификационного экзамена.

Великобритания

В качестве налоговых консультантов здесь могут выступать как обладатели соответствующих сертификатов, так и юристы, а также бухгалтеры.

Требование обязательного страхования ответственности отсутствует, однако практикуется добровольное страхование.

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Франция

Налоговое консультирование в этом стране берут на себя сертифицированные юристы в сфере налогового права и бухгалтеры (для мелкого бизнеса).

Налоговые юристы не могут представлять интересы клиентов в фискальном ведомстве, а имеют право только выступать от его имени в суде. Кроме того, правила соблюдения налоговой тайны клиента не распространяются на официальные запросы налоговиков к юристу.

Во Франции имеется такое СРО, как Национальный совет по адвокатским коллегиям, который контролирует деятельность налоговых юристов.

Нидерланды

Здесь работа налоговых консультантов находится под контролем четырех СРО, которые устанавливают для них профессиональные стандарты, принимают соответствующие кодексы, создают дисциплинарные коллегии.

Эти организации ведут диалог с органами власти, вырабатывая национальную политику в сфере налогового контроля.

Польша, Чехия, Словакия

Система налогового консультирования в этих странах, входящих в Вышеградскую группу, имеет ряд общих черт.

Обозначим эти признаки:

деятельность налоговых консультантов регулируется специальным законом;

к претенденту на получение статуса налогового консультанта предъявляется ряд требований (образование, стаж или ученая степень, сдача квалификационного экзамена или наличие ученой степени стран ЕС);

налоговый консультант должен состоять в реестре своего профессионального объединения;

полная дееспособность консультанта;

в работе квалификационных комиссий могут принимать участие органы государственной власти.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель