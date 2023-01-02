С УСН на ОСН: порядок оформления

Обратитесь в инспекцию

Если налогоплательщик теряет право на применение УСН, он должен сообщить о данном обстоятельстве в любую ИФНС (см. письмо ФНС от 24.11.2021 № СД-4-3/16373@) по форме № 26.2-2.

Бумажная форма утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829, а электронный формат – приказом ФНС от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878.

Кроме того, сами контролеры могут в ходе проведения проверки выявить несоответствие требованиям УСН, о чем налогоплательщику будет направлено соответствующее сообщение. Однако и сам налогоплательщик обязан в такой ситуации направить в ИФНС сообщение об утрате им права на использование упрощенки (см. письмо ФНС от 24.08.2018 № СД-4-3/16474@). И сделать это необходимо в срок до 15 числа месяца, который следует за кварталом, когда было утрачено данное право (см. п. 5 ст. 346.13 НК).

Нарушение таких требований и сроков влечет за собой ответственность компаний, ИП, должностных лиц (см. ст. 126 НК, ч. 1 ст. 15.6 КоАП, примечание к ст. 15.3 КоАП).

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Содержание сообщения

В сообщении об утрате права на упрощенку кроме обычных реквизитов следует указать также четырехзначный код ИФНС, куда вы направляете сообщение. Этот код можно найти на сайте ФНС.

В качестве даты утраты права следует указать первое число первого месяца того квартала, когда было утрачено право на упрощенку (см. п. 4 ст. 346.13 НК).

Кроме того, в сообщении необходимо обозначить причину утраты права на УСН (например, превышение лимита дохода, лимита на численность персонала) со ссылкой на соответствующие нормы НК. В сообщении также необходимо указать код периода, когда было допущено нарушение требований, год, в течение которого это событие произошло. Код периода можно найти в примечаниях к форме сообщения.

В том случае, когда сообщение подписывает представитель, необходимо указать и реквизиты его доверенности.

Отказ от УСН

Для отказа от упрощенки по собственному желанию налогоплательщик должен направить в инспекцию уведомление по форме 26.2-3. Если нарушить сроки представления такого уведомления, придется использовать упрощенку в течение еще одного года (см п. 6 ст. 346.13 НК, письма Минфина от 03.07.2015 № 03-11-11/38553, ФНС от 10.10.2012 № ЕД-4-3/17109 и от 19.07.2011 № ЕД-4-3/11587).

Добровольно отказаться от УСН для перехода на другой режим можно с начала следующего календарного года (см. п. 3 ст. 346.13 НК, письмо Минфина от 14.07.2020 № 03-07-14/61190).

Уведомление об отказе от УСН с 1 января следующего года нужно подать не позднее 15 января (см. п. 6 ст. 346.13 НК).

Рекомендуемая форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829. Электронный формат уведомления – приказом ФНС от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878.

Направлять уведомление можно в любую ИФНС, здесь также применяется принцип экстерриториальности.

При несоблюдении сроков инспекция направит сообщение о нарушении правил изменения налоговых режимов (см. письмо ФНС от 10.10.2012 № ЕД-4-3/17109). И тогда контролеры получат возможность в судебном порядке оспорить правомерность перехода на ОСН (см. постановления Арбитражного суда Уральского округа от 24.03.2021 № Ф09-2823/20 по делу № А76-45725/2019, суда Западно-Сибирского округа от 04.10.2018 № Ф04-4019/2018 по делу № А46-21866/2017). Судебная практика по данной категории дел носит противоречивый характер.

Содержание уведомления об отказе от УСН аналогично рассмотренному выше содержанию сообщения.

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Прекращение деятельности на УСН

После принятия решения о прекращении использования упрощенки налогоплательщик обязан сообщить об этом в любую ИФНС по форме 26.2-8 и прекратить все виды предпринимательской деятельности по УСН (см. письмо Минфина от 12.09.2012 № 03-11-06/2/123).

Но если налогоплательщик до окончания текущего года получит доходы уже после прекращения использования УСН, ему надо будет уплатить налоги по ОСН. Уведомление необходимо направить в течение 15 рабочих дней с того момента, как была прекращена деятельность на упрощенке (см. п. 8 ст. 346.13 НК). Нарушение сроков влечет за собой ответственность по п. 1 ст. 126 НК, ч. 1 ст. 15.6 КоАП.

Вернуться к УСН можно будет лишь со следующего календарного года на общих основаниях (см. письмо Минфина от 08.07.2013 № 03-11-11/26247).

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829. Электронный формат – приказом ФНС от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878.

Содержание уведомления аналогично содержанию рассмотренных ранее сообщениям.

Урегулировав отношения с фискальным ведомством, налогоплательщик может вспомнить и о своих контрагентах. Закон не требует в обязательном порядке уведомлять их о смене режима, однако это стоит сделать хотя бы для того, чтобы мотивировать повышение расценок ввиду необходимости уплачивать НДС.

Уведомление контрагентов производится в свободной форме, как правило, в виде допсоглашения к тому или иному договору.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель