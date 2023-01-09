Новинки «законодательной машины» в 2023 году

Единый налоговый платеж

С 1 января 2023 года вступают в силу новые правила перечисления единого налогового платежа:

меняется порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной обязанности;

в совокупной обязанности теперь не учитываются те суммы, по которым приостановлена уплата на период рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке;

налоговому агенту доначисляется НДФЛ в том случае, когда при проверке выясняется, что налог не удержан;

уточняются нормы об автоматизированной УСН, среди прочего снимается запрет на применение спецрежима плательщиками ЕНП;

упорядочиваются правила расчета и уплаты НПД для самозанятых граждан.

Что касается НДФЛ, то и здесь происходят некоторые изменения: независимо от того, превышает ли размер налога 650 тыс. рублей, его будут перечислять в бюджет по месту учета (жительства) налогового агента. При отсутствии возможности удержать НДФЛ налоговый агент должен сообщать об этом в налоговые органы в срок до 25 февраля (см. закон от 28.12.2022 № 565-ФЗ).

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Преференции для мобилизованных

Если мобилизованный не ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие, суд обязан приостановить дело (см. п. 1 ст. 2 и ч. 1 ст. 8 закона).

То же самое суд обязан сделать при рассмотрении дела, участником которого выступает мобилизованный – единоличный исполнительный орган юридического лица – при условии, что он не передал свои полномочия иному лицу, а рассмотрение дела без его участия не представляется возможным (см. п. 2 ст. 2 закона). В соответствии со ст. 3, ст. 5 закона аналогичные поправки внесены в ГПК и КАС.

Подобные требования теперь распространяются и на исполнительное производство за исключением тех случаев, когда речь идет об уплате алиментов, а также о требованиях по возмещению вреда ввиду смерти кормильца (см. пп. «а», пп. «б» п. 1 ст. 4 закона).

Работодатель мобилизованного отныне обязан по его заявлению временно прекратить выплачивать деньги по исполнительным листам за исключением требований по алиментам и возмещению вреда ввиду утраты кормильца (см. ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 8 закона). Аналогичные требования распространили и на банки, обслуживающие счета такого должника, в том числе ИП (см. ч. 1 ст. 7 закона).

В данном разделе речь шла о законе от 29.12.2022 № 603-ФЗ.

Здесь же – еще об исполнительном производстве. Начиная с 9 января при возбуждении такого производства (если речь идет о взыскании денежных средств) нужно будет в заявлении отражать реквизиты банковского счета взыскателя в российском банке либо его казначейского счета.

То же самое необходимо будет сделать и при подаче заявления в соответствующий банк для взыскания либо ареста денежных средств (см. п. 3 ст. 1, пп. «а» п. 1 ст. 1 Федеральный закон от 29.12.2022 № 624-ФЗ).

Медосмотр на удаленке

Начиная с сентября 2023 года будет разрешено проводить дистанционно медицинские осмотры некоторых работников как в течение рабочего дня (смены, рейса), так и после их окончания. Это будет допустимо при наличии возможности использовать медицинские изделия, позволяющие на расстоянии передавать сведения о состоянии здоровья обследуемого сотрудника. Такого рода медосмотры можно будет проводить также при наличии возможности идентификации личности того, кто проходит медосмотр.

Кроме того, эти «дистанционщики» будут обязаны два раза в течение года очно проходить проверку на предмет употребления ими наркотических и психотропных препаратов (см. абз. 3 п. 2 ст. 1 и ст. 3. абз. 5 п. 2 ст. 1 закона от 29.12.2022 № 629-ФЗ).

Госслужба без экзаменов

В соответствии с поправками в закон о госслужбе, которые вступят в силу начиная с 29 апреля 2023, будут отменены квалификационные экзамены. Им на смену придут проверки соответствия профессиональному уровню. Такие оценки будут выставлять госслужащим кадровые подразделения соответствующих государственных органов с возможным привлечением компетентных организаций.

Используемый до сих пор термин «уровень квалификации» заменяется понятием «профессиональный уровень», под которым понимается уровень тех знаний и умений, которые необходимы для исполнения госслужащим своих должностных обязанностей (см. закон от 29.12.2022 № 645-ФЗ).

Код маркировки

Поправки в закон о ККТ, вступившие в действие с 29 декабря 2022 года, позволяют пользователям в определенных случаях не формировать данные о маркируемых товарах в виде запроса кода о маркировке. Так, при продаже через вендинговые автоматы, можно вместо кода маркировки указывать код товара.

А маркированные товары теперь выведены за рамки перечня исключений об отражении QR -кода на дисплее автоматического устройства для расчетов (см. закон от 29.12.2022 № 597-ФЗ).

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НДС для ЕАЭС

Президент РФ подписал закон о ратификации поправок, внесенных в Договор о ЕАЭС. Они меняют правила, касающиеся уплаты НДС. Теперь, когда та или иная организация приобретает работы (услуги) необходимые для функционирования своего филиала, находящегося на территории другого члена ЕАЭС, то местом, где осуществляются данные работы (услуги), будет считаться территория этого государства, члена ЕАЭС (см. закон от 29.12.2022 № 574-ФЗ).

Лимит начислений по кредитам и займам

С июля 2023 года вступают в силу поправки, снижающие максимальные ставки по потребительскому кредиту (займу) с нынешних 1 процента в день до 0,8 процента. Кроме того, будут запрещены начисления (проценты, неустойки и т. п.) по таким кредитам или займам, выданным на срок до года, после достижения таких сумм уровня 130% вместо нынешних 150% (см. закон от 29.12.2022 № 613-ФЗ).

Запрет на зарубежные мессенджеры

Начиная с марта 2023 года (см. закон от 29.12.2022 № 584-ФЗ) банкам, некредитным финансовым организациям, госкомпаниям, а также обществам, в которых доля публичного участия превышает уровень в 50% уставного капитала, будет запрещено использование зарубежных мессенджеров (их перечень будет опубликован на сайте Роскомнадзора) для передачи:

платежных документов;

персданных граждан России;

информации о безналичных денежных переводах;

информации для проведения платежей;

информации о банковских счетах и вкладах граждан РФ.

Важно! 10 февраля 2023 года мы проводим Ювелирный семинар: как сохранить налоговую нагрузку при переходе на общий режим налогообложения. Где расскажем о возможностях (льготах и преференций), которые помогут не увеличить налоговую нагрузку ювелирной отрасли. Участвовать в семинаре

Выкладка алкоголя

В соответствии с законом от 29.12.2022 № 633-ФЗ, начиная с 9 января 2023 года отменяются требования по выкладке на полках отдельно от аналогичных товаров, которые произведены позже:

26 июня 2020 года (для вин, произведенных и зафиксированных в ЕГАИС);

2 июля 2021 года (для коньяка и бренди произведенных и зафиксированных в ЕГАИС).

В соответствие с законом от 29.12.2022 № 580-ФЗ в сентябре 2023 года будут созданы следующие региональные информационные ресурсы:

реестр перевозчиков , где будет содержаться информация об электронном разрешении на перевозку пассажиров;

реестр такси , где будет содержаться информация о транспортных средствах и их владельцах;

реестр служб заказа такси, где будет содержаться информация об адресах, по которым расположены базы данных, а также сведения о технических средствах, которые необходимы для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Номер записи в реестре перевозчиков будет размещаться в салоне такси.

Будет задействовано правило, в соответствии с которым при наличии на день выполнения заказа по перевозке более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, выход такси в рейс запретят.

Отказ за отказ?

Начиная с 29 декабря 2022 года государственным органам, коммерческим организациям и нотариальным конторам запрещено отказывать гражданам в обслуживании по причине их отказа пройти процедуру обязательной биометрической идентификации и (или) аутентификации.

Если речь идет об оказании услуг, выполнении работ, продаже товаров, то их объемы также запрещено ставить в зависимость от отказа либо согласия на прохождение данных процедур (см. закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель