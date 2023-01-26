Невзаимозаменяемый токен (NFT): что это такое и как его создать

Наглядный тому пример – агрессивный выход на рынок так называемых невзаимозаменяемых токенов (сокращенно – NFT). Что это такое и чего полезного от них можно добиться?

Незаменимых нет?

Помнится, вождь всего на свете говорил о том, что незаменимых людей не существует. Про людей, это, возможно, правильно сказано. А вот токены, оказываются, бывают очень даже невзаимозаменяемыми. И эти самые NFT сегодня используются в виртуальной экономике для подтверждения факта владения цифровыми активами и права их использования.

Как правило, речь идет о цифровых предметах: экземпляры цифровых произведений искусства, онлайн-игры.

А в 2021 году произошло знаменательное событие. На престижном аукционе было продано компьютерное произведение искусства, в которое был конвертирован материальный арт-объект (оригинал был уничтожен, попросту сожжен).

Вот еще несколько примеров, подтверждающих, что финансовые операции с NFT – не баловство потных геймеров, а очень даже серьезный способ приумножения и сохранения капитала в нашем ненадежном мире.

Утверждают, что первая публикация в Твиттере от основателя платформы Джека Дорси ушла с молотка почти за три миллиарда евро. Короткий хайлайт с матча NBA был продан за 208 тысяч долларов. Радужная гифка с Nyan Cat обрела законного владельца «всего» за 600 тысяч долларов. Впечатляет?

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Токен и блокчейн

Мы уже поняли, что значит быть незаменимым. Осталось разобраться с тем, что собой представляет этот самый «токен». Это одно из порождений блокчейн-технологии. Блокчейн представляет собой криптографическую и почти на сто процентов надежную систему верификации транзакций.

Это распределенная среди огромного числа пользователей база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде цепочки блоков. Она доступна, а потому совершаемые подобным образом сделки прозрачны. Поэтому NFT представляет собой отличный инструмент закрепления права пользования объектом.

Подведем итоги. NFT – это инструмент закрепления права на тот или иной цифровой объект, обладающий собственными ценными качествами виртуального экспоната будучи цифровым жетоном. Сохраняя сведения об объекте, он неуклонно растет в цене сам по себе.

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Как сделать NFT

Большая часть невзаимозаменяемых токенов создаются на стандартах ERC-1155, ERC-20 и ERC-721 блокчейна Ethereum.

Но сегодня популярность набирает стандарт ERC-1155, который позволяет создавать смарт-контракты (алгоритмы, ответственные за совершение сделки). Они содержат несколько различных токенов, как NFT, так и взаимозаменяемых. ERC-1155 считается настоящим прорывом в области блокчейн-технологий.

Чтобы создать собственный токен потребуется три компонента:

Объект сделки. Онлайн-кошелек в нужной криптовалюте. Сервис-посредник.

Уникальным NFT становится как за счет файла, к которому привязан жетон, так и за счет самого кошелька. Создавая собственный аккаунт, пользователь тем самым генерирует индивидуальный ключ, который впоследствии будет проставляться в виде подписи на все токены, которые будут сюда помещаться или проходить через него. Такие ключи-подписи позволяют отследить всех без исключения владельцев NFT с самого их появления.

Нужно иметь ввиду три важных параметра: tokenID, адрес смарт-контракта и copyright status. Первые два отсылают к объекту, его продавцу и нынешнему владельцу, а вот copyright status отвечает именно за использование привязанного к токену актива.

NFT представляет собой своеобразный сертификат, который подтверждает определенные права, связанные с объектом. В цепочке перепродаж цифрового произведения оригинал как правило используется лишь когда создается токен. А потом при каждой продаже создается локальная копия выставленного на торги объекта.

Разумеется, при каждом дублировании ценность объекта неотвратимо снижается.

Сохранить ценность и уникальность токена можно путем настройки пары параметров: resellable и copyright_transfer. Первый отвечает за возможность перепродажи NFT, второй – уже за передачу авторских прав по итогам сделки на файл, к нему привязанный.

Обратите внимание: если присвоить второму параметру значение false, ни о какой возможности копирования привязанного файла для его перепродажи говорить уже нельзя, поскольку это равнозначно прямому нарушению авторских прав.

Бесправная покупка?

По общему правилу приобретение цифрового объекта не означает передачу авторского права на него. Но в особо оговариваемых случаях возможна и передача авторского права при продаже токена (когда такой параметр заложен при его создании).

Кстати, защита авторских прав при помощи токенов сегодня пользуется судебной защитой. В подтверждение этого позволю себе процитировать один очень важный документ:

«Пользование авторскими правами и их осуществление не связаны с выполнением, каких бы то ни было формальностей; такое пользование и осуществление не зависят от существования охраны в стране происхождения произведения. Следовательно, помимо установленных настоящей Конвенцией положений, объём охраны, равно как и средства защиты, представляемые автору для охраны его прав, регулируются исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана» (п. 2 ст. 5 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель