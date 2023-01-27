Ликвидация кредитора: проблемы и решения

Легальный вариант

Рост кредиторской задолженности может также расцениваться как сотрудничество с техническим контрагентом, который исключается из реестра по решению налоговиков либо ликвидируется в добровольном порядке.

Но что делать нам, когда контрагента постигла такая судьба? Рассмотрим варианты.

Можно признать наличие внереализационного дохода и просто уплатить налог на прибыль. А включать такую сумму в состав доходов следует тем налоговым периодом, когда вашего контрагента-кредитора исключили из ЕГРЮЛ (см. п. 18 ст. 250 НК, ст. 21.1 закона от 08.08.2001 № 129‑ФЗ).

В случае, когда вы опоздали так поступить, придется корректировать базу по прибыли и подавать уточненную декларацию (см. п. 1 ст. 81 НК). Если вы сможете уплатить налог и пени раньше, чем контролеры отразят такую ошибку в акте камеральной проверки (либо до назначения проверки выездной), то штрафовать вас не станут. А в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 81 НК доплачивать налог, а также пени, необходимо еще до подачи уточненки.

Но следует помнить о том, что подача уточненной декларации чревата возможностью назначения выездной проверки периода, который подвергался корректировке. И это актуально даже в том случае, когда такой период выходит за рамки трехлетнего цикла, предшествовавшего году подачи уточненки (см. п. 4 ст. 89 НК, письмо ФНС от 29.05.2012 № АС-4-2/8792). Такое может случиться, если ваш кредитор ликвидирован более, чем три года тому назад.

А в ходе выездной проверки вам могут и НДС доначислить, если контролеры сочтут некоторых ваших контрагентов сомнительными. И выездная проверка как раз охватывает трехлетний период, предшествующий ее проведению (см. абз. 2 п. 4 ст. 89 НК).

С одной стороны, срок подачи уточненной декларации никакими сроками не ограничен (см. определение ВС от 16.03.2018 № 305-КГ17-19973), а с другой – инспекторы имеют право проверить период, за который такая декларация была представлена (см. абз. 3 п. 4 ст. 89 НК).

Рискованный способ

Можно задним числом оформить договор цессии, в котором цедентом выступит ликвидированный кредитор, а цессионарием станет новый кредитор.

Но дело в том, что налоговики могут добиться через суд признания такой сделки фиктивной, ссылаясь на следующие признаки:

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Доказательства реальности

Однако судебная практика показывает, как можно доказать, что сделка действительно заключена: имеет место оплата, иногда деньги вносятся наличкой в кассу цедента (см. письмо Минфина от 16.07.2021 № 30-01-15/57180). Доказательством в таком случае послужит приходный кассовый ордер (см. решение АС Республики Татарстан от 25.08.2021 № А65-4118/202).

Еще один способ доказать реальный характер сделки уступки права требования – счет-фактура, которую цедент должен выставить в течение пяти календарных дней со дня исполнения сделки и зарегистрировать ее в книге продаж (см. п. 3 ст. 168, подп. 1 п. 3 ст. 169 НК, п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Поскольку задним числом это сделать не представляется возможным – такой способ доказательства реальности сделки цессии признается судами. А отраженный в решении суда результат спора должника с цессионарием – еще одно доказательство реальности подобной сделки (см. постановление АС Уральского округа от 06.02.2020 № А47-10645/2018).

Имеется еще один немаловажный аспект: стороны договора цессии должны отразить подобные сведения в своих декларациях по налогу на прибыль. Это влечет за собой дополнительные риски.

В том случае, когда цессионарием выступает физическое лицо, то оно обязано отражать все свои доходы как в денежной, так и в натуральной форме, включая и материальную выгоду (см. п. 1 ст. 210, ст. 212 НК).

В случае уступки доходом будет считаться экономическая выгода цессионария (см. ст. 41 НК, письмо Минфина от 03.03.2021 № 03-04-07/15031). Именно в этом заключается разница между выручкой, которая получена по договору цессии, и суммой платежа по договору, по которому цессионарий данное право приобрел (см. постановление Президиума ВС от 22.07.2015 № 8-ПВ15).

Организация-должник обязана удержать НДФЛ при выплате долга цессионарию физическому лицу (см. п. 1 ст. 226 НК). Для получения вычета по НДФЛ цессионарию потребуется сдать декларацию по этому налогу. Инспекторы в такой ситуации проведут камералку (см. п. 1 ст. 88 НК).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель