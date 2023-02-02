История отечественного бухучета: от ордынского начала и до современных дней

Ордынское начало

По-настоящему профессиональным сбор налогов на Руси стал только в эпоху татаро-монгольского (или, если не хотите обижать ни татар, ни монголов – ордынского) ига. Вначале ясак собирали специально присланные ханом баскаки, а потом фискальную функцию стали выполнять сами русские князья. Для сбора дани создавались специальные писцовые книги, где в качестве единицы налогообложения учитывались люди.

А вот начиная с XVI века стал применяться имущественный учет. Но понять, каким образом составлялись эти бухгалтерские отчеты, сегодня очень сложно.

Наглядный пример нам дает учет, который вел один солепромышленник в середине XVII века. Приход там равнялся расходу, хотя здесь же написано, что за отчетное время в монастырь было направлено продовольствие на сумму почти в 600 рублей, туда же было доставлено и более 150 рублей наличными.

Интересно, как на такую отчетность посмотрел бы современный налоговый инспектор?

Больше полезных материалов на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Старинный Минфин

Для проверки расходования казенных средств в 1654 году был создан Приказ счетных дел (фактически первое на Руси министерство финансов). Насколько эффективно работал этот орган – сказать сложно. Но вскоре наступила петровская эпоха. И царь-реформатор не обошел своим вниманием бухгалтерское дело.

Кстати, именно при Петре в русский язык вошло немецкое по происхождению слово «бухгалтер». Буквально: тот, кто держит книгу, владеет ею. Не путать с библиотекарем!

В 1722 году в Табели о рангах можно было обнаружить должность бухгалтера при коллегиях.

Стандарты бухгалтерского дела копировались с западных образов, например, с голландских. В 1722 году на русский язык перевели один очень важный регламент, касающийся управления Адмиралтейской верфью.

Именно здесь русские специалисты смогли познакомиться с важнейшим правилом бухучета: учету подлежат первичные документы, отражающие реальное состояние дел, а не само это состояние.

Заботился первый российский император и о подготовке кадров. К концу царствования Петра Великого в стране было аж 11 бухгалтеров!

Теория и практика

В XVIII веке несмотря на заимствование передовых зарубежных стандартов, порядка в учете (в том числе, и на государственном уровне) больше не стало. Характерный пример – отчет камер-коллегии за 1771 год. По необъяснимым причинам не были учтены доходы в размере порядка 1,5% бюджета!

Что интересно: если русские перенимали на Западе теоретические новации, то европейцы позаимствовали в России кое-что очень полезное с практической точки зрения. Это был главный бухгалтерский гаджет эпохи – счеты. Один француз познакомился с ними во время плена, куда он попал в 1812 году. Вернувшись на родину, он организовал производство счетов (французы называли их «буйе»). Был организован их экспорт.

Русские умельцы славились не только умением блоху подковать или паровоз изобрести. В 1870 году в стране появилась тройная бухгалтерия, пришедшая на смену двойной итальянской записи. Ее создателем считается Федор Езерский. В начале XX века тройная русская бухгалтерия получила и международное признание.

Впрочем, адепты двойной записи не сдавались, и долгие годы в бухгалтерском сообществе велись яростные дискуссии по поводу преимуществ или недостатков той или иной системы.

Еще одним новатором российской бухгалтерии считают петербуржца Эрнста Куммера, который изобрел так называемый счислитель, механическое счетное устройство. Изобретение было сделано в 1846 году, но применялось аж до 1982 года, некоторое время конкурируя с микрокалькуляторами.

Ознакомьтесь с тенденциями планирования налогов с точки зрения Минфина и ФНС на 2023 год: что можно делать, а что категорически запрещено. Применяйте только законные методы снижения налоговой нагрузки. Приходите на авторский семинар Евгения Сивкова «Как защитить бизнес в 2023 году» и постройте эффективную налоговую модель вашего бизнеса. Мероприятие состоится в Москве 29-31 марта. Пройти регистрацию и получить скидку на участие 25%

Учет советских времен

После Октябрьской революции новаторство в различных сферах деятельности активно поощрялось. Это затронуло и бухгалтерское дело.

В 1920 году был создан учетный орган «Чрезучет», силами которого началось создание грандиозной картотеки для учета материальных ресурсов Петрограда.

Отечественными специалистами был разработан очень интересный отчетный прибор «Система Ручьев». Он представлял собой механическое устройство из дощечки, штырьков и шайбочек. Теперь вместо записи в тот или иной бухгалтерский регистр можно было просто перебросить шайбу со штырька на штырек. Очень актуально для страны, в которой пока еще не победила всеобщая грамотность.

Не самая высокая квалификация бухгалтеров зачастую компенсировалась оголтелым энтузиазмом. Известен случай, когда один главбух в добровольно-принудительном порядке сдал годовой отчет 2 января. Насчет его достоверности возникают серьезные сомнения...

Товарищ Сталин лично остудил пыл таких стахановцев от бухучета. В своем отчетном докладе, сделанном в 1924 году, он пообещал расстреливать тех, кто сочиняет липовые отчеты.

Бухучет вынужден был совершать колебательные движения вслед за линией партии. В 40 годы была внедрена журнально-ордерная форма учета. В 1975 году в Горьком была создана Академия МВД, которая готовила специалистов по борьбе с экономическими преступлениями. В 1983 году принимаются положения о подразделениях БХСС (борьба с хищениями социалистической собственности).

Напомню, что в соответствии с принципами советского уголовного права хищения социалистической (государственной) собственности карались строже, чем хищения личной собственности в тех же размерах.

Календарь российского бухгалтера

В заключение несколько интересных дат, иллюстрирующих этапы развития отечественного бухучета. В 1772 году в Санкт-Петербурге открыт Демидовский воспитательный институт. Здесь в числе прочих дисциплин преподается и бухучет.

В 1783 году в Санкт-Петербурге издается первая российская книга по бухучету «Ключ коммерции» (перевод с английского). Начало XIX века, в бухгалтерский обиход вводится современная терминология: дебет, кредит, сторнировать.

В 1824 году было опубликовано «Систематическое начертание существующих российских узаконений об общих денежных заемных актах между частными людьми употребляемых» – один из дебютных комментариев к нормативным актам, посвященным бухучету.

В 1875 году в Санкт-Петербурге открывается первая в России консультационная компания по бухучету. Учредитель – Адольф Вольф. Вы еще помните, что «бухгалтер» – слово немецкое?

В 1888 году в России начинает издаваться первое специализированное СМИ по бухучету, журнал «Счетоводство».

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель