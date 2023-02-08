Сроки представления уведомления об исчисленных суммах налогов: памятка от ФНС

Все разъяснения и подробная таблица со сроками представления уведомления – в приложении к письму ФНС от 30 декабря 2022 № 8-7-02/0001@.

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Напомним, что уведомление предоставляется по налогам, страховым взносам, срок предоставления декларации/расчета по которым позже, чем срок уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Оно подается по форме (утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).

Кроме того, в течение 2023 года его можно подать в виде распоряжения на перевод денежных средств (форма установлена положением Банка России от 29 июня 2021 № 762 П) в уплату платежей в бюджетную систему, заполненного по правилам приказа Минфина от 23 мая 2022 № 81н.

Подать уведомление можно как на бумажном носителе, так и в электронной форме в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика, крупнейшего налогоплательщика по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

За несвоевременное представление или не представление уведомления в налоговый орган предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 200 руб. (п. 1 ст. 126 Налогового кодекса).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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