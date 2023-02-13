Минтруд представил проект новой Инструкции о порядке ведения персонального учета

Министерство разместило для общественного обсуждения проект новой Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах.

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Минтруд представил проект новой Инструкции о порядке ведения персонального учета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Документ определяет порядок представления страхователями и сроки приема и учета территориальными органами СФР сведений для индивидуального (персонифицированного) учета. Необходимость обновления Инструкции связана с объединением ПФР и ФСС в единый фонд.

Уточняется, что если у нового работника нет индивидуального лицевого счета в СФР, работодатель должен представить анкету не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения трудового договора. То же касается работы по гражданско-правовому договору.

Закрепляется обязанность СФР направить гражданину уведомление о регистрации (либо решение об отказе в регистрации) способом, указанным им при обращении.

Установлено, что сведения для индивидуального (персонифицированного) учета направляют не только страхователи, застрахованные лица и налоговые органы, но и учреждения, осуществляющие виды деятельности, которые определяет Минтруд.

Территориальные фонды СФР должны будут проверить индивидуальные сведения и внести их на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о трудовой деятельности или информации о заключении или прекращении трудового (гражданско-правового) договора.

Уточняются правила регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Они могут быть зарегистрированы на основании сведений из государственных информационных систем, которые используются при предоставлении госуслуг.

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