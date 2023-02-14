Уведомление об исчисленных налогах и взносах: как заполнить, когда сдавать, как исправить ошибки

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов подают не всегда и не по всем платежам. Такой документ нужно составить только по тем налогам, срок уплаты которых наступает до сдачи декларации или иного отчета по налогу, а также по которым сдача отчетности вообще не предусмотрена.
Налоговая инспекция при получении средств на единый счет налогоплательщика должна распределить поступившие деньги в счет уплаты налога. Если ранее была сдана декларация, то у налоговиков есть данные о начислениях из декларации, и платеж распределяется на основании таких данных.
А как распределить платеж, если срок сдачи декларации позже срока уплаты налога? Здесь понадобится уведомление.
Когда подавать
Уведомление, как и декларации, подают до 25 числа месяца, в котором уплачивается платеж. Если последний день сдачи уведомления попадает на выходной или праздник, то срок подачи документа продлевается до ближайшего рабочего дня.
Уведомление можно подать, как и декларации по ТКС, на сайте налоговой службы или почтой на бумаге. Бумажное уведомление можно использовать только в том случае, если плательщик сдает отчетность на бумаге.
Если уведомление есть, а средств на счете не хватает, то очередность погашения задолженности такая:
Недоимка.
Текущие налоги и взносы.
Пени, проценты, штрафы.
Уведомление нужно подавать по налогам и взносам:
авансы по УСН;
авансы по ЕСХН;
налог на прибыль в качестве налогового агента;
НДФЛ в качестве налогового агента;
НДФЛ авансовые платежи ИП;
страховые взносы;
транспортный налог;
налог на землю;
налог на имущество.
В своем письме от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ налоговая служба сообщила, что инспекции пока не должны взыскивать отрицательное сальдо ЕНС и штрафовать за непредставление уведомлений. Но этот запрет временный.
Нюанс (подавать/не подавать)
По имущественным налогам уведомление нужно подавать по окончании отчетного периода, только если в регионе введены авансовые платежи по этим налогам. По итогам года уведомление по ним подается в любом случае, так как декларации или иного отчета нет.
По остальным налогам и взносам за 4 квартал или по итогам года уведомление подавать не нужно, так как декларации по налогам будут сданы раньше срока оплаты.
Уведомление на оплату налогов подается только в случае, если налог попадает в единый налоговый платеж.
Ряд платежей в ЕНП не попадает:
НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту;
госпошлина, в отношении которой судом не выдан исполнительный документ;
взносы на травматизм.
Полный список платежей и налогов, которые не входят в ЕНП, приведен в приложении № 1 к письму ФНС от 30.12.2022 № 8-8-02/0048@.
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Как заполнить
Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. В нее входят титульный лист и раздел «Данные».
В приказе также приведены порядок заполнения уведомления и формат его передачи в электронной форме (приложения № 2 и № 3 к приказу).
Для печатного варианта уведомления предусмотрена возможность использовать только один вид шрифта – Courier New и размер 16 – 18.
Пробелы или нули не ставятся. Если в строке остаются пустые клеточки, то в них нужно поставить прочерки. Например, такое может быть с заполнением поля ОКТМО. Строка рассчитана на 11 знаков, а в некоторых случаях бывает 8 знаков кода. Вот тогда после написания ОКТМО нужно поставить прочерки.
Титульный лист
Включает реквизиты налогоплательщика – ИНН/КПП, код налоговой инспекции.
Раздел «Данные»
На этом листе уведомления указываются основные данные компании: КПП, ОКТМО, КБК. Нужно показать суммы платежа, например, налога (аванса).
Также нужно обозначить отчетный период. Если документ составляют по ежемесячным платежам, то проставляется код:
«21» – для 1 квартала;
«31» – для полугодия;
«33» – для периода 9 месяцев;
«34» – для указания года.
Укажите порядковый номер месяца периода «01», «02» и т. д.
Например, для НДФЛ, который нужно уплатить до 28 февраля, укажите период «21/02».
По квартальным платежам укажите код «34» и порядковый номер квартала «01», «02» и т.д.
В помощь налогоплательщикам налоговая служба выпустила письмо от 30.12.2022 № 8-7-02/0001@. В этом документе есть подробная таблица со сроками, кодами, КБК, отчетами и уведомлениями, и даже пояснениями к каждому налогу и периоду.
В уведомлении указываются те же реквизиты, что и ранее в платежных поручениях на уплату налога. Но, так как можно составить одно уведомление на все платежи, то оно – многострочное. Заполняйте столько строк, сколько нужно, чтобы показать полную информацию по уплате всех платежей.
При подаче одного уведомления на несколько налогов, на каждый из них заполняют отдельно блок из строк 1 – 6 отчета.
Но есть выбор. Если вы хотите на каждое КПП отправлять по отдельному уведомлению, чтобы не запутаться или для иных организационных целей, то это не возбраняется.
Что делать с ошибками в уведомлении
Ошибки, также, как и их исправления (подчистки, зачеркивания и т. д.) в документе не допускаются.
При обнаружении ошибки в сумме в уже сданном уведомлении, нужно составить новое уведомление и направить в налоговую инспекцию. В корректировочном документе нужно указать прежние реквизиты, а сумму налога новую – правильную.
Предыдущее уведомление не отменяется. Такого понятия как «отмена уведомления» не существует. Действует принцип, как при уточнении декларации - составляется новый корректировочный документ.
Путем подачи нового уведомления можно скорректировать ошибки в реквизитах документа – КПП, ОКТМО и прочих данных. Для этого в новом уведомлении нужно повторить данные реквизита ошибочной строки, а в строке «сумма» проставить «0». Следующей строкой указать верные данные.
Нюанс (про ошибки)
Если ошибка в уведомлении обнаружена уже после того, как была подана декларация, то уведомление с исправлением ошибок подавать не нужно.
Итак, представьте, что вы разобрались со всеми нововведениями, заплатили ЕНП, сдали декларации и даже годовую бухгалтерскую отчетность, а время – только середина марта. Что делать?
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