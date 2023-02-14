ЕНП (единый налоговый платеж)

Уведомление об исчисленных налогах и взносах: как заполнить, когда сдавать, как исправить ошибки

С 1 января действует новый порядок уплаты налогов и иных налоговых платежей. Основная особенность, в отличие от старых правил, в том, что появилось уведомление на оплату налогов. Порядок новый, есть много нюансов, которые следует учесть при работе с таким документом.

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Уведомление об исчисленных налогах и взносах: как заполнить, когда сдавать, как исправить ошибки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клек.ру

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов подают не всегда и не по всем платежам. Такой документ нужно составить только по тем налогам, срок уплаты которых наступает до сдачи декларации или иного отчета по налогу, а также по которым сдача отчетности вообще не предусмотрена. 

Налоговая инспекция при получении средств на единый счет налогоплательщика должна распределить поступившие деньги в счет уплаты налога. Если ранее была сдана декларация, то у налоговиков есть данные о начислениях из декларации, и платеж распределяется на основании таких данных.

А как распределить платеж, если срок сдачи декларации позже срока уплаты налога? Здесь понадобится уведомление. 

Когда подавать

Уведомление, как и декларации, подают до 25 числа месяца, в котором уплачивается платеж. Если последний день сдачи уведомления попадает на выходной или праздник, то срок подачи документа продлевается до ближайшего рабочего дня. 

Уведомление можно подать, как и декларации по ТКС, на сайте налоговой службы или почтой на бумаге. Бумажное уведомление можно использовать только в том случае, если плательщик сдает отчетность на бумаге.

Если уведомление есть, а средств на счете не хватает, то очередность погашения задолженности такая:

  1. Недоимка.

  2. Текущие налоги и взносы.

  3. Пени, проценты, штрафы.

Уведомление нужно подавать по налогам и взносам:

  • авансы по УСН;

  • авансы по ЕСХН;

  • налог на прибыль в качестве налогового агента;

  • НДФЛ в качестве налогового агента;

  • НДФЛ авансовые платежи ИП;

  • страховые взносы;

  • транспортный налог;

  • налог на землю;

  • налог на имущество. 

В своем письме от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@ налоговая служба сообщила, что инспекции пока не должны взыскивать отрицательное сальдо ЕНС и штрафовать за непредставление уведомлений. Но этот запрет временный. 

Нюанс (подавать/не подавать) 

По имущественным налогам уведомление нужно подавать по окончании отчетного периода, только если в регионе введены авансовые платежи по этим налогам. По итогам года уведомление по ним подается в любом случае, так как декларации или иного отчета нет. 

По остальным налогам и взносам за 4 квартал или по итогам года уведомление подавать не нужно, так как декларации по налогам будут сданы раньше срока оплаты. 

Уведомление на оплату налогов подается только в случае, если налог попадает в единый налоговый платеж. 

Ряд платежей в ЕНП не попадает:

  • НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту;

  • госпошлина, в отношении которой судом не выдан исполнительный документ;

  • взносы на травматизм.

Полный список платежей и налогов, которые не входят в ЕНП, приведен в приложении № 1 к письму ФНС от 30.12.2022 № 8-8-02/0048@

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Как заполнить

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. В нее входят титульный лист и раздел «Данные».

В приказе также приведены порядок заполнения уведомления и формат его передачи в электронной форме (приложения № 2 и № 3 к приказу).

Для печатного варианта уведомления предусмотрена возможность использовать только один вид шрифта – Courier New и размер 16 – 18.

Пробелы или нули не ставятся. Если в строке остаются пустые клеточки, то в них нужно поставить прочерки. Например, такое может быть с заполнением поля ОКТМО. Строка рассчитана на 11 знаков, а в некоторых случаях бывает 8 знаков кода. Вот тогда после написания ОКТМО нужно поставить прочерки. 

Титульный лист

Включает реквизиты налогоплательщика – ИНН/КПП, код налоговой инспекции.

Раздел «Данные»

На этом листе уведомления указываются основные данные компании: КПП, ОКТМО, КБК. Нужно показать суммы платежа, например, налога (аванса). 

Также нужно обозначить отчетный период. Если документ составляют по ежемесячным платежам, то проставляется код:

  • «21» – для 1 квартала; 

  • «31» – для полугодия;

  • «33» – для периода 9 месяцев;

  • «34» – для указания года.

Укажите порядковый номер месяца периода «01», «02» и т. д.

Например, для НДФЛ, который нужно уплатить до 28 февраля, укажите период «21/02».

По квартальным платежам укажите код «34» и порядковый номер квартала «01», «02» и т.д.

В помощь налогоплательщикам налоговая служба выпустила письмо от 30.12.2022 № 8-7-02/0001@. В этом документе есть подробная таблица со сроками, кодами, КБК, отчетами и уведомлениями, и даже пояснениями к каждому налогу и периоду.

В уведомлении указываются те же реквизиты, что и ранее в платежных поручениях на уплату налога. Но, так как можно составить одно уведомление на все платежи, то оно – многострочное. Заполняйте столько строк, сколько нужно, чтобы показать полную информацию по уплате всех платежей. 

При подаче одного уведомления на несколько налогов, на каждый из них заполняют отдельно блок из строк 1 – 6 отчета.

Но есть выбор. Если вы хотите на каждое КПП отправлять по отдельному уведомлению, чтобы не запутаться или для иных организационных целей, то это не возбраняется. 

Что делать с ошибками в уведомлении

Ошибки, также, как и их исправления (подчистки, зачеркивания и т. д.) в документе не допускаются

При обнаружении ошибки в сумме в уже сданном уведомлении, нужно составить новое уведомление и направить в налоговую инспекцию. В корректировочном документе нужно указать прежние реквизиты, а сумму налога новую – правильную. 

Предыдущее уведомление не отменяется. Такого понятия как «отмена уведомления» не существует. Действует принцип, как при уточнении декларации - составляется новый корректировочный документ.

Путем подачи нового уведомления можно скорректировать ошибки в реквизитах документа – КПП, ОКТМО и прочих данных. Для этого в новом уведомлении нужно повторить данные реквизита ошибочной строки, а в строке «сумма» проставить «0». Следующей строкой указать верные данные.

Нюанс (про ошибки)

Если ошибка в уведомлении обнаружена уже после того, как была подана декларация, то уведомление с исправлением ошибок подавать не нужно. 

Итак, представьте, что вы разобрались со всеми нововведениями, заплатили ЕНП, сдали декларации и даже годовую бухгалтерскую отчетность, а время – только середина марта. Что делать? 

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