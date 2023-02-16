Правила вывоза физлицами наличной иностранной валюты

ФТС напоминает, что с 2 марта 2022 года временно запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс., рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза.

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Правила вывоза физлицами наличной иностранной валюты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу ЦБ на дату вывоза. Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза.

ФТС обращает внимание, что вывоз российских рублей и наличной иностранной валюты в эквиваленте, не превышающем $10 тыс., допускается без ограничений.

При этом необходимо учитывать, что, если одновременно с иностранной валютой вывозятся российские рубли, и общая сумма наличных денежных средств (валюты и рублей) превышает эквивалент $10 тыс., то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

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Источник: информация ФТС от 21 января 2023 года.

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