Правила вывоза физлицами наличной иностранной валюты

При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу ЦБ на дату вывоза. Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза.

ФТС обращает внимание, что вывоз российских рублей и наличной иностранной валюты в эквиваленте, не превышающем $10 тыс., допускается без ограничений.

При этом необходимо учитывать, что, если одновременно с иностранной валютой вывозятся российские рубли, и общая сумма наличных денежных средств (валюты и рублей) превышает эквивалент $10 тыс., то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

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Источник: информация ФТС от 21 января 2023 года.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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