Как начисляются пени по ЕНС в 2023 году

Что такое пеня и в каких случаях она начисляется

Пеня – компенсация налогоплательщиком потерь бюджета из-за несвоевременной оплаты налога, сбора или страхового взноса. Она начисляется на сумму недоимки, образовавшуюся вследствие неуплаты обязательного платежа, за каждый день просрочки.

Пеня – это не штраф и не мера налоговой ответственности. Основное назначение пеней – не наказать налогоплательщика за пропуск срока уплаты налога или взноса, а покрыть потери бюджета из-за недополученного в срок обязательного платежа. В связи с этим к пеням не применяются смягчающие обстоятельства и их необходимо уплатить независимо от сумм начисленного налога и штрафа.

Начисления пеней производится автоматически и для этого не требуется отдельного решения ИФНС. Сумму к оплате считает программа ИФНС исходя из следующих данных:

Размер задолженности.

С 2023 года пени считаются не отдельно по каждому налогу, а на отрицательное сальдо по ЕНС. Теперь пропуск срока не влечет автоматическое начисление пеней на сумму долга. Если на момент оплаты налога на ЕНС числилась переплата и ее хватило для погашения этого платежа, то пени начисляться не будут.

Это нововведение позволит налогоплательщикам сэкономить средства. Так как до 2023 года у организации или ИП могла быть переплата по одному налогу и недоимка по-другому и пени все равно начислялись на сумму задолженности, без учета переплаты.

Количества дней просрочки уплаты обязательного платежа.

В расчет берется период с даты образования недоимки по ЕНС по дату ее погашения, включая день оплаты. То есть если задолженность по ЕНС возникла 18 февраля и была аннулирована 22 февраля, то пени будут начислены за 5 дней: с 18 по 22 февраля включительно.

По взносам на травматизм пени считаются со дня, следующего за днем уплаты взноса по день их фактической оплаты.

Ставки рефинансирования ЦБ.

С 1 января 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке Банка России. Если на период просрочки ставка менялась, то пени считаются отдельно по каждой ставке. Подробнее об этом ниже.

Ставки для расчета пеней.

Для расчета пеней применяются две ставки: 1/300 и 1/150.

По ставке 1/300 считают пени по всем платежам ИП и физлиц, а также по недоимке у организаций в первые 30 дней просрочки. Также ставка 1/300 применяется для расчета пеней по взносам на травматизм.

По ставке 1/150 считаются пени по задолженности организаций начиная с 31 дня просрочки.

На период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года пени на задолженность, возникшую у организаций, считаются по ставке 1/300 независимо от количества дней просрочки.

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В каких случаях пени не начисляются

Пени не подлежат начислению на недоимку, которая возникла по следующим причинам (п. 7 ст. 75 НК):

В результате самостоятельной корректировки налоговой базы и суммы налога уплате, если ранее они были занижены при совершении сделки между взаимозависимыми лицами по цене ниже рыночной.

При обратной корректировке налоговой базы и суммы налога или убытка, если они возникли в соответствии с п. 12 ст. 105.18 НК.

Вследствие выполнения письменных разъяснений контролирующих органов.

Также пени не начисляются на задолженность, если по ней принято решение о предоставлении отсрочки или рассрочки. А также если налогоплательщик не мог погасить недоимку из-за ареста его имущества или счетов. Более подробно с условиями освобождения от уплаты пеней по указанным выше основаниям можно ознакомиться в ст. 75 НК.

Как рассчитываются пени в 2023 году?

Расчет пеней в 2023 году для ИП и организаций производится по следующей формуле:

Сумма задолженности х Количество дней просрочки х Ключевая ставка ЦБ / 300

где:

Сумма задолженности = размеру отрицательного сальдо по ЕНС.

Количество дней просрочки – со дня образования отрицательного сальдо по ЕНС и по дату его погашения.

Ключевая ставка определяется на каждый день просрочки. Если она менялась, расчет пеней ведется отдельно по каждой ставке.

300 – ставка для расчета пеней по всем платежам и налогам в 2023 году, независимо от срока просрочки.

С 2024 года пени для организаций будут считаться по двум ставкам: 1/300 – на просрочку с 1 по 30 день и 1/150 с 31 дня.

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Рассмотрим разные варианты расчета пеней:

Для организаций в 2024 году (когда расчет будет вестись по двум ставкам 1/300 и 1/150).

При изменении ключевой ставки в период просрочки.

Пример расчета пеней для организаций с 2024 года

Как было сказано выше, до 31 декабря 2024 года действует единая ставка для начисления пеней у организаций, независимо от срока просрочки, – 1/300.

С 2024 года пени для компаний будут рассчитываться в стандартном порядке. Напомним его.

Исходные данные.

Сумма отрицательного сальдо вследствие пропуска срока уплаты налога организацией – 125 000 руб.

Количество дней просрочки – 35.

Ставки рефинансирования в период просрочки – 7,5%.

Вначале рассчитываем сумму пеней в период с 1 по 30 день просрочки:

125 000×30×7,5% / 300 = 937,5 руб.

Теперь рассчитаем пени за период с 31 по 35 день просрочки:

125 000×5×7,5% / 150 = 312,5 руб.

Затем складываем обе суммы и получаем общую сумму пеней за весь период просрочки:

937,5 + 312,5 = 1 250 руб.

Пример расчета пеней, если ключевая ставка менялась в период просрочки

Исходные данные.

Размер недоимки по ЕНС ИП – 74 000 руб.

Количество дней просрочки – 23.

Ключевая ставка на период с 1-18 день – 8%, с 19 по 23 – 7,5%.

Рассчитаем пени за период с 1 по 17 день:

74 000×18×8% / 300 = 355,2 руб.

Рассчитаем пени за период с 19 по 23 день:

74 000×5×7,5% / 300 = 92,5 руб.

Сложим обе суммы и получим размер пеней за весь период просрочки:

355,2 + 92,5 = 447,7 руб.

Как уплачиваются пени в 2023 году

По большинству обязательных платежей пени уплачиваются на ЕНС в рамках ЕНП. То есть вы пополняете ЕНС на сумму задолженности + пени, а ИФНС потом их оттуда списывает.

Отдельными платежками оплачиваются пени по взносам на травматизм.

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Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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