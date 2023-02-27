ЕНП (единый налоговый платеж)

Как начисляются пени по ЕНС в 2023 году

Введение в 2023 году ЕНС изменило не только порядок и сроки уплаты большинства налогов, но и скорректировало особенности расчета и начисления пеней на недоимку. Разберемся, как считаются пени в 2023 году, есть ли отличия в их расчете для ИП и организаций и как теперь их перечислять в бюджет.

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Как начисляются пени по ЕНС в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое пеня и в каких случаях она начисляется

Пеня – компенсация налогоплательщиком потерь бюджета из-за несвоевременной оплаты налога, сбора или страхового взноса. Она начисляется на сумму недоимки, образовавшуюся вследствие неуплаты обязательного платежа, за каждый день просрочки.

Пеня – это не штраф и не мера налоговой ответственности. Основное назначение пеней – не наказать налогоплательщика за пропуск срока уплаты налога или взноса, а покрыть потери бюджета из-за недополученного в срок обязательного платежа. В связи с этим к пеням не применяются смягчающие обстоятельства и их необходимо уплатить независимо от сумм начисленного налога и штрафа.

Начисления пеней производится автоматически и для этого не требуется отдельного решения ИФНС. Сумму к оплате считает программа ИФНС исходя из следующих данных:

  • Размер задолженности.

С 2023 года пени считаются не отдельно по каждому налогу, а на отрицательное сальдо по ЕНС. Теперь пропуск срока не влечет автоматическое начисление пеней на сумму долга. Если на момент оплаты налога на ЕНС числилась переплата и ее хватило для погашения этого платежа, то пени начисляться не будут.

Это нововведение позволит налогоплательщикам сэкономить средства. Так как до 2023 года у организации или ИП могла быть переплата по одному налогу и недоимка по-другому и пени все равно начислялись на сумму задолженности, без учета переплаты.

  • Количества дней просрочки уплаты обязательного платежа.

В расчет берется период с даты образования недоимки по ЕНС по дату ее погашения, включая день оплаты. То есть если задолженность по ЕНС возникла 18 февраля и была аннулирована 22 февраля, то пени будут начислены за 5 дней: с 18 по 22 февраля включительно.

По взносам на травматизм пени считаются со дня, следующего за днем уплаты взноса по день их фактической оплаты.

  • Ставки рефинансирования ЦБ.

С 1 января 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке Банка России. Если на период просрочки ставка менялась, то пени считаются отдельно по каждой ставке. Подробнее об этом ниже.

  • Ставки для расчета пеней.

Для расчета пеней применяются две ставки: 1/300 и 1/150.

По ставке 1/300 считают пени по всем платежам ИП и физлиц, а также по недоимке у организаций в первые 30 дней просрочки. Также ставка 1/300 применяется для расчета пеней по взносам на травматизм.

По ставке 1/150 считаются пени по задолженности организаций начиная с 31 дня просрочки.

На период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года пени на задолженность, возникшую у организаций, считаются по ставке 1/300 независимо от количества дней просрочки.

Узнайте, как снизить налоговую нагрузку и законно сэкономить на обязательных платежах – приходите на авторский семинар Евгения Сивкова 29-31 марта «Как защитить бизнес в 2023 году».

В каких случаях пени не начисляются

Пени не подлежат начислению на недоимку, которая возникла по следующим причинам (п. 7 ст. 75 НК):

  • В результате самостоятельной корректировки налоговой базы и суммы налога уплате, если ранее они были занижены при совершении сделки между взаимозависимыми лицами по цене ниже рыночной.

  • При обратной корректировке налоговой базы и суммы налога или убытка, если они возникли в соответствии с п. 12 ст. 105.18 НК.

  • Вследствие выполнения письменных разъяснений контролирующих органов.

Также пени не начисляются на задолженность, если по ней принято решение о предоставлении отсрочки или рассрочки. А также если налогоплательщик не мог погасить недоимку из-за ареста его имущества или счетов. Более подробно с условиями освобождения от уплаты пеней по указанным выше основаниям можно ознакомиться в ст. 75 НК.

Как рассчитываются пени в 2023 году?

Расчет пеней в 2023 году для ИП и организаций производится по следующей формуле:

Сумма задолженности х Количество дней просрочки х Ключевая ставка ЦБ / 300

где:

Сумма задолженности = размеру отрицательного сальдо по ЕНС.

Количество дней просрочки – со дня образования отрицательного сальдо по ЕНС и по дату его погашения.

Ключевая ставка определяется на каждый день просрочки. Если она менялась, расчет пеней ведется отдельно по каждой ставке.

300 – ставка для расчета пеней по всем платежам и налогам в 2023 году, независимо от срока просрочки.

С 2024 года пени для организаций будут считаться по двум ставкам: 1/300 – на просрочку с 1 по 30 день и 1/150 с 31 дня.

Сложно разобраться во всех нововведениях 2023 года? Не знаете, что делать в условиях резко возросшей налоговой нагрузки? И как избежать штрафов и доначислений? Запишитесь на семинар Евгения Сивкова «Как защитить бизнес в 2023 году», который пройдет в Москве 29-31 марта.

Рассмотрим разные варианты расчета пеней:

  • Для организаций в 2024 году (когда расчет будет вестись по двум ставкам 1/300 и 1/150).

  • При изменении ключевой ставки в период просрочки.

Пример расчета пеней для организаций с 2024 года

Как было сказано выше, до 31 декабря 2024 года действует единая ставка для начисления пеней у организаций, независимо от срока просрочки, – 1/300.

С 2024 года пени для компаний будут рассчитываться в стандартном порядке. Напомним его.

Исходные данные.

Сумма отрицательного сальдо вследствие пропуска срока уплаты налога организацией – 125 000 руб.

Количество дней просрочки – 35.

Ставки рефинансирования в период просрочки – 7,5%.

Вначале рассчитываем сумму пеней в период с 1 по 30 день просрочки:

125 000×30×7,5% / 300 = 937,5 руб.

Теперь рассчитаем пени за период с 31 по 35 день просрочки:

125 000×5×7,5% / 150 = 312,5 руб.

Затем складываем обе суммы и получаем общую сумму пеней за весь период просрочки:

937,5 + 312,5 = 1 250 руб.

Пример расчета пеней, если ключевая ставка менялась в период просрочки

Исходные данные.

Размер недоимки по ЕНС ИП – 74 000 руб.

Количество дней просрочки – 23.

Ключевая ставка на период с 1-18 день – 8%, с 19 по 23 – 7,5%.

Рассчитаем пени за период с 1 по 17 день:

74 000×18×8% / 300 = 355,2 руб.

Рассчитаем пени за период с 19 по 23 день:

74 000×5×7,5% / 300 = 92,5 руб.

Сложим обе суммы и получим размер пеней за весь период просрочки:

355,2 + 92,5 = 447,7 руб.

Как уплачиваются пени в 2023 году

По большинству обязательных платежей пени уплачиваются на ЕНС в рамках ЕНП. То есть вы пополняете ЕНС на сумму задолженности + пени, а ИФНС потом их оттуда списывает.

Отдельными платежками оплачиваются пени по взносам на травматизм.

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