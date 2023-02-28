Досудебное обжалование решений контрольно-надзорных органов стало обязательным

Подать жалобу представители бизнеса могут в электронном виде через специальный сервис на портале госуслуг.

Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.

С момента запуска механизма в июле 2021 года в досудебном порядке рассмотрено 5 тыс. жалоб на решения контрольных органов. Из них 80% пришлись на прошлый год.

Фактический срок рассмотрения жалоб постоянно снижается: в среднем с 13 дней в 2021 году он сократился до 10 дней в 2022 году. При этом нормативный срок рассмотрения составляет 20 дней.

Аппарат правительства тщательно контролирует соблюдение всех сроков и процессов в рамках системы досудебного обжалования.

«Всю полученную информацию мы анализируем и применяем для определения приоритетов дальнейшего улучшения контрольных процедур и обязательных требований», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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