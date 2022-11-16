Бухгалтерские программы

Контроль и управление финансами: наведите порядок в бизнесе

Вечная проблема специалиста – поиск данных в разных учетных системах, ведь единой базы по ним нет. Данные из внутренних и внешних источников сложно консолидировать и тяжело подгрузить? Подготовка финансовой отчетности занимает много времени? Компания Инфостарт разработала продукт ФинОфис, который помогает решить эти проблемы.

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Контроль и управление финансами: наведите порядок в бизнесе
Иллюстрация: Antoni Shkraba/pexels

ФинОфис наведет порядок в хаосе цифр. Необходимые данные в нужный момент всегда будут на своем месте, и не придется блуждать по разным интерфейсам учетных сервисов компании. Вся информация от внутренних и внешних источников в одном окне. Налажена система согласования платежных и прочих первичных документов. Здесь все просто, доступно и понятно.

Основа ФинОфиса – модульная структура

В состав ФинОфиса входит четыре модуля:

  • Табула;
  • Консолидатор;
  • Казначей;
  • Процессы.

Каждый модуль – отдельная подсистема, адаптированная под встраивание в любые учетные решения. Модули можно внедрять отдельно друг от друга, чтобы гибко адаптировать конфигурации под актуальные задачи конкретного бизнеса. А можно комплексно.

Каждый из модулей решает свою бизнес-задачу:

  • Табула – используется для построения планово-финансовых моделей. Это табличный редактор с формулами для финансов в 1С. Обеспечивает простоту создания таблиц, ранее доступную лишь в Excel.
  • Консолидатор – модуль для автоматизации сбора и конвертации данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета. Умеет загружать данные из внутренних и внешних источников.
  • Казначей – модуль для управления денежными средствами. Позволяет контролировать расходование денежных средств, создавать и согласовывать заявки на оплату, формировать платежный календарь и реестры платежей. С помощью модуля можно автоматизировать управление платежами в отдельной базе и централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз.
  • Процессы – конструктор бизнес-процессов и маршрутов согласования.

Используйте модули в любом сочетании – внедрять подсистемы можно поэтапно, связывая их с существующими учетными решениями в рамках полного комплекса бюджетного управления ФинОфис. Решение остается за клиентом.

Решайте задачи финансового учета в любой конфигурации 1С

Модули устанавливаются в любую конфигурацию 1С, а в корпоративной версии работают как отдельные решения, интегрируясь с любым количеством учетных баз.

«Из коробки» поддерживается интеграция с конфигурациями: 1С:БП, 1С:УНФ, 1С:УТ, 1С:ERP (КА), 1С:УПП, 1С:УХ и другими, включая нетиповые.

На сайте программного продукта сгруппирована информация по задачам, которые можно решить с помощью ФинОфиса:

  • Бюджетирование – с помощью модуля Табула можно настраивать Excel-подобные формы и формулы непосредственно в учетной базе данных, реализуя любые управленческие отчеты и финансовые модели. Решение позволяет получать наглядную отчетность с детализацией любого показателя до исходных документов.
  • Консолидированная отчетность – с помощью модуля Консолидатор можно собирать фактические показатели из разных баз в разрезе отдельных направлений бизнеса и формировать управленческую отчетность по группе компаний. Система обеспечивает простую настройку и быстрое изменение настроенной модели в процессе работы.
  • Казначейство – с помощью модуля Казначей можно объединить процесс согласования и оплаты заявок в едином функциональном пространстве, прогнозировать остатки денежных средств и управлять кассовыми разрывами. В корпоративной версии можно выстроить централизованное управление денежными средствами в рамках одного интерфейса для нескольких учетных баз.
  • Централизованное МСФО – используя «Бухгалтерию КОРП МСФО», Табулу и Консолидатор можно добавить в контур МСФО данные из отдельных баз дочерних обществ и дополнить комплект встроенной отчетности МСФО гибкими возможностями произвольных отчетов.

Чтобы принять решение о покупке было проще – протестируйте ФинОфис. Мы бесплатно продемонстрируем возможности продукта и ответим на все вопросы.

Звоните нам по телефону 8 (800) 555-52-56 доб. 304, пишите в комментариях или оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.

ФинОфис
ФинОфис
ФинОфис - контроль и управление финансами

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