Кассовый разрыв: что такое и как его ликвидировать

Кассовый разрыв – просто о сложном

Кассовый разрыв – это состояние компании, когда нет денежных средств на погашение обязательной статьи расходов.

Например: на зарплату сотрудникам, налоги, арендные платежи. Т. е. отложить выплаты на потом в указанной ситуации не получится. Это повлечет за собой не только недоверие со стороны сотрудников, но и увеличит сумму по другим обязательным платежам.

Кассовый разрыв не равен банкротству организации. Закрываться точно не нужно. В сложившейся ситуации искать деньги нужно в обороте или в замороженных активах. Бывает, что финансы попросту еще не поступили от клиента, и будут в течение какого-то периода. Если рассматривать вопрос более глобально, то возникает так называемый эффект Шредингера – деньги есть, но по факту их нет.

Избежать нехватки средств поможет внедрение модуля Казначей, который позволяет устанавливать лимиты платежей, формировать и согласовывать заявки на оплату, составлять платежный календарь и реестры.

Платежный календарь позволяет заранее спрогнозировать вероятность кассовых разрывов и принять меры для их устранения, пересмотреть очередность платежей.

Кассовый разрыв – как с ним поступить

Предотвратить кассовый разрыв можно. С этой целью прекрасно справится интеграция в учетную систему компании специализированного модуля, который обеспечивает централизованное управление денежными средствами.

Но что делать если ситуация уже возникла? По статистике, кассовый разрыв возникает внезапно, предугадать этот процесс не так просто.

Ситуация штатная, но ее решение должно быть незамедлительным. Без срочных действий вероятность негативных последствий высокая. Минимум – это штрафы, максимум – отказ контрагентов от сотрудничества. Поэтому затягивать с вопросом устранения кассового разрыва не рекомендуется.

Рассмотрим шесть эффективных способов, которые помогут закрыть кассовый разрыв:

Оформление отсрочки . Это самый популярный и безопасный способ. Владельцу бизнеса необходимо предупредить партнеров о возникших трудностях, и попросить отсрочить платежи на установленный период.

Важно!Все действия выполняются не на словах, обязательно требуется документальное освидетельствование и подписание документа. Это не только гарантия для партнеров, но и для самого юридического лица. Такой подход направлен на предотвращение неустоек и возможных конфликтных ситуаций.

Сокращение расходов . Для пополнения казны придется немного сократить расходы. Из всего списка обязательств, важно на время убрать те, без которых функционирование компании не будет нарушено. В эту категорию входит: оплата обучения сотрудников на курсах, подписок на сервисы, корпоративов и коллективных выездов и т. д. Временно отказаться от этих трат вполне реально. Дополнительно можно пересмотреть статью расходов на рекламу и маркетинг.

Электронный документооборот . Причиной кассовых разрывов нередко становится устаревший документооборот. Автоматизация процесса и своевременный обмен закрывающими документами поможет ускорить поступление оплаты.

О необходимости внесения обязательной оплаты по тем или иным направлениям напомнит Платежный календарь . Это эффективный инструмент для управления платежами, который помогает предотвратить кассовые разрывы.

Факторинг . Это вид кредитования, когда уплатой обязательных платежей занимается банк или специальная компания. Факторинговая компания получает выгоду от сделки, а бизнес – возможность ликвидации кассового разрыва.

Овердрафт . Еще один вид кредитования. Главная особенность – получение полной суммы, даже если на счету минус. Оформить овердрафт можно гораздо быстрее, чем обычный кредит. Для получения требуемой суммы не нужен залог. Единственный минус – завышенная процентная ставка (может варьироваться до 25% годовых).

Помимо указанных вариантов можно воспользоваться и обычным кредитованием. Только вот для получения крупной суммы юридическому лицу может потребуется время, а долговые обязательства будут расти. В результате одобренной суммы кредита может не хватить на решение финансовых трудностей. Кроме того, есть вероятность отказа со стороны банка.

Еще один совет: не нужно стесняться напоминать клиентам о необходимости внесения оплаты. Особенно, если услуги со стороны компании были оказаны в полном объеме. Упоминания направляются на электронную или обычную почту, с указанием полной суммы к оплате, а также сроком внесения денежных средств. Если условия не будут выполнены (клиент не отвечает), можно направить повторное письмо, подчеркнув намерение обратиться в суд или ввести дополнительные санкции.

Платежный календарь – это не только контроль поступлений и расходов, но и возможность выявления «мертвых зон», которые способны привести к кассовому разрыву. Внедрение в учетную систему специализированного модуля Казначей поможет минимизировать финансовые риски компании.

Кассовых разрывов можно избежать

Если кассового разрыва нет, рекомендуется сразу проработать ситуацию и предотвратить его появление. Профилактические меры выступают оберегом от незапланированных трат и дополнительных кредитов. Снизить вероятность появления кассовых разрывов к нулю помогут следующие действия:

Внедрение платежного календаря . Программа автоматически фиксирует поступления и траты, ранжирует их по приоритетности. Это идеальный вариант для предотвращения кассового разрыва. Полная автоматизация и управленческий учет помогут заблаговременно увидеть нехватку средств.

Платежный календарь – это надежный помощник для каждого предприятия. Без финансового планирования невозможно представить гармоничное развитие бизнеса.

Обеспечение финансового потока . Финансовый поток должен быть стабильным. На расчетном счете всегда должны быть средства. Возможно стоит пересмотреть стратегию ведения бизнеса. Не исключено, что помогут дополнительные контракты с мелкими партнерами.

Полный контроль над выплатой задолженностей . Система работы с дебиторской задолженностью должна быть налаженной. Вопрос поступления денежных средств и распределения по приоритетности должен полностью контролироваться. За просрочку платежа рекомендуется вводить штрафные санкции. А при своевременном или даже заблаговременном внесении денежных средств на счет – вводить систему бонусов.

Наконец, самый надежный способ предотвращения неприятных ситуаций – частичная или полная предоплата.

Несвоевременная оплата – основная причина появления кассового разрыва

На практике так и есть. Кассовые разрывы возникают из-за несвоевременной оплаты услуг со стороны клиентов. Примечательно, что в большинстве случаев, причина заключается в отсутствии контроля за денежными потоками. Владелец компании не отслеживает финансовые поступления, не направляет соответствующие уведомления о необходимости внесения оплаты и т. д.

Почему возникают задержки с оплатой:

Документы для оплаты не приходят вовремя . В век технологий, немалая часть контрагентов предпочитает пользоваться бумажными документами. Они могут теряться в пути, или их доставка занимает более длительный срок.

Документооборот непрозрачен . Подтверждения того, что документ пришел, нет. Клиент может сказать что ничего не получал, хотя на самом деле документ о необходимости внесения оплаты есть. Ведь проверить этот факт не получится.

Исключить задержки и наладить процесс оплаты помогает электронный документооборот и контроль за финансами и работой ответственного персонала.

Модуль Казначей предназначен для финансово-экономических подразделений для управления оперативным потоком денежных средств компании. Будет актуальным для компаний любой отрасли и организационной структуры.

Модуль легко встраивается в любую конфигурацию 1С или работает как отдельная база данных. Один интерфейс для нескольких учетных баз. Возможность расширения функционала с помощью других модулей ФинОфис.