Собственный капитал – зачем его считать

Собственный капитал – что это

Собственный капитал предприятия представляет собой разницу между активами компании и ее обязательствами.

Точное определение приведено в п. 66 положения (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). Согласно ему собственный капитал формируется из: капиталов, нераспределенной прибыли и прочих резервов. В то время как капиталы включают в себя – уставный капитал, добавочный и резервный.

Показатель собственного капитала фигурирует в бухгалтерской отчетности.

Используют два метода для определения значения собственного капитала:

Расчетный метод по формуле. Величина из определенной строки баланса.

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Первый метод

В рамках первого метода для определения величины собственного капитала используют формулу для расчета чистых активов, так как на практике эти два показателя отождествляют (приказ Минфина от 28.08.2014 № 84н)

СК = Активы – Обязательства, где

СК – собственный капитал;

Активы – все активы компании за исключением дебиторской задолженности учредителей по взносам в УК;

Обязательства – не включают доходы будущих периодов в виде госпомощи.

Второй метод

Согласно второму методу, величина собственного капитала отражается в бухгалтерском балансе в строке 1300 «ИТОГО капитал» и представляет собой комплекс из показателей:

уставного капитала;

добавочного капитала;

резервного капитала;

нераспределенной прибыли.

Уставный капитал – это средства, использованные для формирования активов предприятия. Проще говоря, это денежные средства, которые были вложены учредителями на создание компании на начальном этапе. Размер уставного капитала формируется на собрании, и отражается в учредительных документах и уставе предприятия. Уставный капитал формируется из наличных денежных средств (первый платеж, размер которого не может быть меньше 10 000 рублей). По мере существования компании, размер уставного капитала может увеличиваться. На практике, данный показатель часто остается неизменным.

Добавочный капитал включает несколько частей, включая сумму дооценки внеоборотных активов компании и других поступлений на счет компании. При формировании показателя учитывается ряд других факторов: положительные курсовые разницы, вклады в имущество компании, господдержка из бюджета и т. д.

Резервный капитал является страховкой предприятия. Наличие резервного капитала – это возможность покрытия убытков, без ухода компании в минус. Главная задача – снижение рисков ведения деятельности. При формировании резервного капитала, из общего баланса компании выделяется определенная часть денежных средств. Размер резерва определяется индивидуально. В случае если у организации несколько форм собственности, правила формирования резервного капитала могут отличаться.

Например, в случае с ООО, создание резервного капитала не является обязательным. Это прописано в законе 08.02.1998 № 14-ФЗ. ООО самостоятельно решают, нужен им резервный капитал или нет.

Для АО установлены иные требования. Компания обязана создать резервный капитал. Это прописано в законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Согласно закону, размер резервного капитала должен составлять 5% от уставного капитала компании. Организация имеет право самостоятельно увеличивать показатель, главное не выходить за минимальные 5%.

Нераспределенная прибыль – это капитал компании, который был получен за период ее существования. Он формируется из чистой прибыли, полученной по итогам каждого отчетного периода. Нераспределенная прибыль состоит из накопленной и неистраченной части чистой прибыли. Он является единственной составной частью собственного капитала, которая может быть отрицательной.

Для чего нужно считать собственный капитал

Расчет собственного капитала, вне зависимости от метода, является обязательным мероприятием. Показатель отражается в бухгалтерском отчете, проигнорировать его невозможно. Определение собственного капитала обязательно важно:

Собственникам бизнеса . Расчет собственного капитала помогает определить возможность получения дивидендов. Их выплата осуществляется за счет чистой прибыли организации.

При ликвидации компании . Расчет собственного капитала помогает в равных частях распределить его между всеми учредителями организации. При отрицательном показателе, становится понятно, что компания работает с убытком и функционирует исключительно за счет заемных средств.

Для расчета чистых активов . Без собственного показателя невозможно понять размер чистых активов предприятия.

Для расчета предельного размера процентов . Данный показатель учитывается в расходах по контролируемой задолженности.

Определить размер собственного капитала можно традиционным методом и методом Минфина, или полностью автоматизировав процесс. Использование специального модуля «Консолидатор», позволяет контролировать показатели уставного, резервного и добавочного капитала, а также нераспределенную прибыль компании.

Встраиваемый модуль облегчает процесс ведения учетной деятельности предприятия и сбора данных для составления отчетов. Модуль легко интегрируется в любую конфигурацию 1С.