Три важных отчета для собственника: как держать бизнес под контролем

Финансовый отчет – зачем он нужен

Предприниматель решает ряд организационных задач, и часто забывает или не успевает вести управленческий учет. К чему это приводит? Реальная прибыль и расходы не подсчитываются, что может негативно сказаться на дальнейшем развитии компании и привести к появлению кассового разрыва.

Критические ошибки в бизнесе – это всегда серьезные затраты, а, иногда, необходимость полной ликвидации юридического лица.

Во избежание неприятностей в виде просроченных платежей, минусовых отчетов и кассовых разрывов ведется финансовый отчет. Главная цель документа – анализ отчетности и четкий контроль над денежными средствами.

Полная автоматизация процесса, а также использование продвинутых сервисов позволяет легко отслеживать расходы и доходы, структурировать их и не забывать об обязательных платежах.

Три кита для бизнеса – что это

Для того чтобы держать бизнес под контролем, необходимо заниматься финансовой отчетностью. Эксперты выделяют три основных отчета, от которых зависит успех бизнеса и его эффективное развитие:

Отчет о движении денежных средств (ДДС).

Отчет о прибылях и убытках (или отчет о финансовых результатах).

Баланс.

Отчет № 1. Движение денежных средств

Главная задача отчета – отслеживание финансов на расчетном счете, предотвращение развития кассовых разрывов и исключение налоговых штрафов. Документ содержит основную информацию, которая структурируется с учетом направления деятельности компании.

Отчет выступает в качестве «оповещения» для уплаты обязательных платежей, включая заработную плату сотрудников.

Содержание отчета:

изменения на счете за установленный период;

финансовые поступления;

совершенные платежи;

остаток финансов на конец периода.

Отчет содержит развернутую информацию по каждой операции. Здесь находится не только сумма, но и время ее зачисления, а также назначение. В отчете фиксируются все приходы и расходы, как по отдельным периодам, так и в целом. Для удобства управления движением денежных средств все операции разделяются на категории. Количество категорий и их тип задается пользователем самостоятельно, в зависимости от направления деятельности компании и проводимых операций.

Отчет о движении денежных средств (ДДС) помогает увидеть реальную прибыль и выявить направления, которые требуют дополнительных вложений. Или, наоборот, определить направления, которые приносят максимальную прибыль.

Специализированный модуль «Казначей» – это контроль денежных потоков и получение управленческих отчетов по заданным категориям. Максимально простой интерфейс, и удобное управление позволяют отслеживать денежные притоки и оттоки, управлять кассовыми разрывами, анализировать базы ДДС и вести мультивалютный учет.

Отчет № 2. Отчет о прибылях и убытках (ОПУ)

Данный вид отчетности также предназначен для отражения реального состояния бизнеса за определенные периоды. Фиксировать в документе необходимо чистую прибыль, а также затраты и реализованные товары/услуги. Главная особенность отчета заключается в том, что его можно строить и на будущее, добавив в него плановую прибыль и платежи. В случае, если затраты превышают прибыль, дополнительно вносится графа «убыток».

С помощью ОПУ, предприниматель может выявить направления, на которых можно сократить расходы.

Использование отчета помогает провести анализ долгов. Благодаря специальным графам, владелец бизнеса видит собственные долговые обязательства, а также долги партнеров.

При проведении комплексного анализа, необходимо учитывать не только отчет ОПУ, но и отчет о движении денежных средств. Это действие поможет определить, какое количество денежных средств находится на счете, и справляется ли владелец бизнеса со своими обязательствами.

Отчет № 3. Баланс

Третий и немаловажный отчет – это баланс. Его главное назначение – это отображение показателей бизнеса в комплексе, с учетом основных деталей. Баланс отражает состояние дел на конкретную дату, включая активы и пассивы компании. Наличие данного отчета отражает реальное состояние бизнеса, как продвигаются дела по заданным направлениям и какие направления нуждаются в дополнительной проработке.

В отчете активы должны быть равны пассивам. В качестве активов выступает сырье и материалы, оборудование, запасы товаров и т. д. Пассивы отражают вложения в уставной капитал, кредитные обязательства и нераспределенную прибыль.

Предприниматель должен понимать, что чем легче высвободить деньги, тем выше ликвидность активов. Например, из оборудования вывести денежные средства, сложно, а вот со счета в банке – легко. Пассивы, как и активы, имеют свою срочность.

Так, погашение кредита требует внесения ежемесячного платежа. Что делает баланс в данной ситуации? Он показывает, откуда можно взять деньги для выполнения обязательств, а также как проработать срочность и ликвидность.

Как вести финансовый учет

Ведение финансового учета возможно через стандартные программы, с использованием таблиц. Для этого необходимо подобрать формулы, которые полностью соответствуют нуждам и специфике бизнеса. Вести учет придется регулярно, что требует серьезных временных затрат и полного погружения в процесс.

Но есть и другой вариант – специальные модули. Специализированный модуль «Казначей» позволяет централизованно управлять финансовыми потоками. Его использование позволяет строить управленческие отчеты с учетом специфики конкретного бизнеса.

Модуль свободно встраивается в любую конфигурацию 1С, а также может работать как отдельная база. Использование модуля «Казначей» направлено на отображение реального финансового состояния компании, а также уменьшение финансовых рисков.