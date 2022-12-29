Финансовый директор: кто это и какие функции выполняет

Что делает финансовый директор

Финансовый директор – это человек, который отслеживает финансовое состояние компании. Звучит просто, но на деле, этот процесс включает несколько направлений:

Формирование управленческого учета . Формирование системы управленческого учета – это первостепенная задача директора. Он оценивает перспективы компании, а также определяет без каких отчетов не обойтись. Выявляет источники, из которых необходимо черпать информацию.

Организация сбора отчетности. Финансовый директор отвечает за своевременное предоставление отчетности. В его обязанности входит предоставление информации руководителю по ДДС, ОПиУ и балансу. Указанные сведения помогут собственнику компании оценить финансовое состояние, а также выявить направления, которые нуждаются в дополнительной доработке.

Анализ сформированных отчетов. Из формирования отчетности, плавно следует пункт с их анализом. Финансовый директор должен тщательно изучать предоставленную информацию, с целью выявления проблем и возможностей. На основании полученных данных формируется стратегия, для решения непредвиденных ситуаций.

Финансовое планирование. Финансовый директор отвечает за организацию и выполнение полного цикла планирования. В обязанности специалиста входит формирование финансовой модели на год. В его основе лежит составление стратегии, которая позволит компании добиться определенных целей.

Финансовое планирование включает обязательное совещание с руководством компании. Директор по вопросам финансов вместе с руководством отвечает за постановку целей. Благодаря планированию, у каждого сотрудника есть четкий план по каждому месяцу работы.

Контроль исполнения финансового плана . Директор работает по четкой стратегии. Он занимается ее разработкой, а также отвечает за выполнение. По итогам конкретного периода, можно отследить, насколько эффективен разработанный план.

Расчет идей и стратегий для бизнеса . Помимо учета финансов, директор отвечает за расчет отдельных бизнес-идей для руководства компании. Что это означает? Финансовый директор определяет, насколько эффективно взять кредит на оборудование, купить его в лизинг или воспользоваться услугой отсрочки платежа. Каждый вариант тщательно просматривается и просчитывается, что позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом конкретных планов и возможностей компании.

Управление компанией. В данном случае речь идет о возможности полного контроля финансового положения организации. Отчеты и регулярный анализ, работа согласно установленным регламентам – все это делает бизнес управляемым и позволяет просчитывать возможные риски.

Модуль «Казначей» – эффективный инструмент для финансового директора. Модуль легко встраивается в учетную систему компании или может работать как самостоятельная база данных. Обеспечит формирование БДДС и план-фактный анализ. Платежный календарь поможет предотвратить кассовые разрывы.

По факту, работа специалиста связана с регулярной организацией, а также контролем выполнения поставленных задач всеми сотрудниками компании. Финансовый директор формирует отчеты, проверяет их точность, а также проводит анализ. Без этих составляющих развитие бизнеса невозможно.

Дополнительно в обязанности специалиста входит составление бюджета. Что это значит? Финдиректор определяет сколько компании можно тратить, и сколько она будет зарабатывать. Регулярная аналитика, формирование плана и проверки – это возможность стабилизации деятельности организации. Финансовый директор контролирует все денежные потоки.

А есть ли дополнительные обязанности

Конечно, у финансового директора помимо работы в установленных направлениях, есть и дополнительные обязанности:

Выплата дивидендов. Расчет дивидендов осуществляется из чистой прибыли компании. Полученная сумма направляется в специальный фонд, который передает их владельцу акций. Для чего это сделано? Такой алгоритм позволяет получать деньги вовремя. Что еще может сделать финансовый директор? Запланировать чистую прибыль и выплату дивидендов.

Дополнительно, финансовый директор дает рекомендации относительно формирования специального фонда. В результате получается что-то типа «копилки», в которой находится обозначенная сумма. В случае развития непредвиденных ситуаций, владелец компании может свободно брать оттуда деньги, без ущерба для всех.

Работа с собственным капиталом. У собственного капитала есть одно важное свойство – он может уменьшаться или увеличиваться. В случае, если в бизнес активно развивается, размер капитала увеличивается. А если что-то пошло не так и возникли дополнительные траты, то он уменьшается.

В некоторых ситуациях собственный капитал может уйти в минус. Для предотвращения минусового отчета, важно своевременно заметить проблему. За это и отвечает финансовый директор. Он занимается ежемесячным составлением баланса, который отражает реальное положение собственного капитала.

Управление финансовым потоком. Директор отвечает за правильное распределение средств. Такой подход помогает отслеживать перспективные направления, и выявлять направления, которые нуждаются в дополнительной проработке. Управление финансовым потоком позволяет предотвращать развитие кассовых разрывов.

Для удобства отслеживания финансовых потоков, формирования отчетности и анализа, можно воспользоваться специальными модулями, включая «Казначей». Мы предлагаем программы для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов.

Модули ФинОфиса значительно упрощают ведение отчетности за счет автоматизации и конвертации данных, создания и согласования заявок, а также формирования реестра платежей. Установить можно один или несколько модулей, в зависимости от задачи.