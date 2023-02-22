Точка безубыточности: как рассчитать и как провести анализ

Что такое точка безубыточности
Точка безубыточности – это такой объем выручки, который покрывает все затраты организации, как переменные, так и постоянные. Если вы получили выручку ровно в том размере, который нужен для достижения точки безубыточности, то вы сработали в ноль, а значит не заработали ничего. А если вы смогли преодолеть этот порог, то каждая последующая продажа будет приносить вам прибыль.
Точку безубыточности называют по-разному – порог рентабельности, нулевая точка, BEP – break even point. Суть от этого не меняется, она показывает на какую сумму нужно продать товары или услуги, чтобы покрыть все свои расходы.
Точку безубыточности можно считать в деньгахили количестве товара. Тут все зависит от масштаба и специфики бизнеса. Если вы производите и продаете один вид товара, то тогда удобнее посчитать точку безубыточности в штуках, а если у вас широкий ассортимент, то проще ориентироваться на денежный эквивалент.
Что нужно знать, чтобы рассчитать точку безубыточности
Для того, чтобы провести расчет точки безубыточности, понадобятся следующие показатели:
выручка или объем реализации товаров;
цена за единицу товара;
постоянные затраты;
переменные затраты.
Точка безубыточности рассчитывается за определенный период времени, поэтому все показатели должны быть взяты также за выбранный период времени.
Напомним что структура затрат во всех компаниях отличается и зависит от особенностей бизнеса, но во всех организациях можно выделить постоянные и переменные затраты.
Постоянные затраты – не зависят от объемов продаж и не меняются, даже если организация вообще ничего не производит и не продает. Обычно к постоянным затратам относится арендная плата, окладная часть зарплаты, услуги связи и коммунальные платежи. С ростом объема реализации эти затраты, как правило, тоже не меняются.
Например, если компания производила 1 000 пар обуви, а в какой-то месяц произвела 1 300, то для этого они не увеличили площадь производства, не стали платить больше арендной платы и т. п.
Переменные затраты – зависят от масштабов производства и меняются в изменением масштабов деятельности фирмы. К таким затратам можно отнести расходы на сырье, материалы, бонусы менеджеров по продажам и т. д.
Например, вы решили производить не 1 000 пар обуви, а 1 300. Для этого вам понадобиться больше кожи, шнурков, картона, придется больше заплатить рабочим на сдельной оплате труда и т. д.
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Как рассчитать точку безубыточности
Если компания производит один товар или продает одну услугу, то нагляднее будет рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении, то есть в штуках.
Точка безубыточности в натуральном выражении = Постоянные затраты / (цена товара – переменные затраты на единицу продукции)
Для того, чтобы механизм расчета стал понятен, разберем его на примере.
Показатель
Формула
Расчет
Результат
Выручка
Цена * объем продаж
200 руб. * 1 500 кг
300 000 руб.
Постоянные затраты
Аренда + реклама + связь + окладная часть зп
40 000 + 5 000 + 4 000 + 60 000
109 000 руб.
Переменные затраты на единицу товара
Себестоимость + бонусы продавцам + доставка
125 + 15 + 5
145 руб.
Маржа на единицу товара
Цена – переменные затраты
200 – 145
55 руб.
Точка безубыточности в натуральном выражении
Постоянные затраты / маржа на единицу товара
109 000 / 55
1981, 81 = 1982
Результат нужно округлить в большую сторону. Рассчитанный показатель равен 1 982 кг, значит компании нужно продавать именно 1 982 кг продукции, чтобы покрыть все свои затраты. При текущих продажах в 1 500 кг выручка не покрывает затрат, и организация несет убытки. Либо нужно пересмотреть политику ценообразования, или сократить свои расходы, эти решения ложатся уже на плечи управленцев организации.
Если компания продает много разных товаров, то рассчитывать точку безубыточности в штуках проблематично и тогда удобнее всего произвести расчет в деньгах.
Алгоритм расчета практически такой же.
Точка безубыточности в денежных единицах = (Постоянные затраты / (Выручка – Переменные затраты)) * выручка
Иначе формулу можно записать так:
Точка безубыточности в денежных единицах = Постоянные затраты / Маржинальность
Снова обратимся к примеру для удобного восприятия.
Показатель
Формула
Расчет
Результат
Выручка
Цена * объем продаж
200 руб. * 1 500 кг
300 000 руб.
Постоянные затраты
Аренда + реклама + связь + окладная часть зп
40 000 + 5000 + 4 000 + 60 000
109 000 руб.
Переменные затраты
Себестоимость + бонусы продавцам + доставка на весь объем
(125 + 15 + 5) * 1 500
217 500 руб.
Маржа
Выручка – переменные затраты
300 000 – 217 500
82 500 руб.
Маржинальность, %
Маржа / Выручка
82 500 / 300 000
27,5%
Точка безубыточности в деньгах
Постоянные расходы / маржинальность
109 000 / 27,5%
396 364 руб.
Значит компании нужно продать товар на 396 364 рубля, чтобы выйти в прибыль. При текущей выручке в 300 000 руб., компания прибыль не получает.
Модуль «Табула» от ФинОфис – отличное решение для расчета точки безубыточности. Возможность настроить расчет с помощью формул и интерфейс аналогичный привычному Excel, а также интеграция базы данных с 1С.
Анализ точки безубыточности
После расчета показателя неплохо было бы понять, а что он дает управленцам? Какие решения могут быть приняты, и как он помогает компании развиваться дальше?
Для этого можно провести небольшой экспресс-анализ точки безубыточности:
Найти срок получения прибыли. С помощью анализа выручки и точки безубыточности можно определить срок преодоления порога безубыточности и выхода в прибыль. Чем раньше наступает этот срок, тем лучше для организации.
Провести анализ постоянных и переменных затраты. В случае из примеров, приведенных выше, явно нужно проводить анализ затрат, потому что они слишком высоки для такой невысокой прибыли. Анализ затрат нужно проводить с учетом всех факторов, которые оказывают влияние на деятельность компании.
Провести анализ ценообразования. Может дело не в затратах, а вы установили низкую цену и поэтому терпите убытки? Лучше провести дополнительные исследования.
Когда нужно рассчитывать точку безубыточности
Правильный ответ – всегда! Но если попытаться его детализировать, то можно отметить, что точка безубыточности поможет:
при планировании нового бизнеса – стоит посмотреть на объемы затрат и потенциальную прибыль, и оценить, а стоит ли затевать новое дело;
при корректировке существующего бизнеса – провести анализ факторов, которые мешают получению большей прибыли;
при продаже бизнеса – показать будущим покупателям насколько эффективна деятельность компании.
Анализировать точку безубыточности нужно постоянно, а также следить за динамикой изменения показателей, чтобы вовремя принять меры.
Модуль «Табула» – удобный инструмент для расчета показателей экономической эффективности. А полученные расчеты можно конвертировать в книгу Excel с формулами.
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