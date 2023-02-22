Финансовый анализ

Точка безубыточности: как рассчитать и как провести анализ

Главная цель бизнеса – извлечение прибыли. А как понять, с какого момента в компании начинается та самая прибыль? Точка безубыточности покажет, когда бизнес начнет окупаться и будет приносить доход.

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Точка безубыточности: как рассчитать и как провести анализ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое точка безубыточности

Точка безубыточности – это такой объем выручки, который покрывает все затраты организации, как переменные, так и постоянные. Если вы получили выручку ровно в том размере, который нужен для достижения точки безубыточности, то вы сработали в ноль, а значит не заработали ничего. А если вы смогли преодолеть этот порог, то каждая последующая продажа будет приносить вам прибыль.

Точку безубыточности называют по-разному – порог рентабельности, нулевая точка, BEP – break even point. Суть от этого не меняется, она показывает на какую сумму нужно продать товары или услуги, чтобы покрыть все свои расходы.

Точку безубыточности можно считать в деньгахили количестве товара. Тут все зависит от масштаба и специфики бизнеса. Если вы производите и продаете один вид товара, то тогда удобнее посчитать точку безубыточности в штуках, а если у вас широкий ассортимент, то проще ориентироваться на денежный эквивалент.

Что нужно знать, чтобы рассчитать точку безубыточности

Для того, чтобы провести расчет точки безубыточности, понадобятся следующие показатели:

  1. выручка или объем реализации товаров;

  2. цена за единицу товара;

  3. постоянные затраты;

  4. переменные затраты.

Точка безубыточности рассчитывается за определенный период времени, поэтому все показатели должны быть взяты также за выбранный период времени.

Напомним что структура затрат во всех компаниях отличается и зависит от особенностей бизнеса, но во всех организациях можно выделить постоянные и переменные затраты.

Постоянные затраты – не зависят от объемов продаж и не меняются, даже если организация вообще ничего не производит и не продает. Обычно к постоянным затратам относится арендная плата, окладная часть зарплаты, услуги связи и коммунальные платежи. С ростом объема реализации эти затраты, как правило, тоже не меняются.

Например, если компания производила 1 000 пар обуви, а в какой-то месяц произвела 1 300, то для этого они не увеличили площадь производства, не стали платить больше арендной платы и т. п.

Переменные затраты – зависят от масштабов производства и меняются в изменением масштабов деятельности фирмы. К таким затратам можно отнести расходы на сырье, материалы, бонусы менеджеров по продажам и т. д.

Например, вы решили производить не 1 000 пар обуви, а 1 300. Для этого вам понадобиться больше кожи, шнурков, картона, придется больше заплатить рабочим на сдельной оплате труда и т. д.

Модуль «Табула» от ФинОфис позволяет провести детальный расчет показателей эффективности.

Как рассчитать точку безубыточности

Если компания производит один товар или продает одну услугу, то нагляднее будет рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении, то есть в штуках.

Точка безубыточности в натуральном выражении = Постоянные затраты / (цена товара – переменные затраты на единицу продукции)

Для того, чтобы механизм расчета стал понятен, разберем его на примере.

Показатель

Формула

Расчет

Результат

Выручка

Цена * объем продаж

200 руб. * 1 500 кг

300 000 руб.

Постоянные затраты

Аренда + реклама + связь + окладная часть зп

40 000 + 5 000 + 4 000 + 60 000

109 000 руб.

Переменные затраты на единицу товара

Себестоимость + бонусы продавцам + доставка

125 + 15 + 5

145 руб.

Маржа на единицу товара

Цена – переменные затраты

200 – 145

55 руб.

Точка безубыточности в натуральном выражении

Постоянные затраты / маржа на единицу товара

109 000 / 55

1981, 81 = 1982

Результат нужно округлить в большую сторону. Рассчитанный показатель равен 1 982 кг, значит компании нужно продавать именно 1 982 кг продукции, чтобы покрыть все свои затраты. При текущих продажах в 1 500 кг выручка не покрывает затрат, и организация несет убытки. Либо нужно пересмотреть политику ценообразования, или сократить свои расходы, эти решения ложатся уже на плечи управленцев организации.

Если компания продает много разных товаров, то рассчитывать точку безубыточности в штуках проблематично и тогда удобнее всего произвести расчет в деньгах.

Алгоритм расчета практически такой же.

Точка безубыточности в денежных единицах = (Постоянные затраты / (Выручка – Переменные затраты)) * выручка

Иначе формулу можно записать так:

Точка безубыточности в денежных единицах = Постоянные затраты / Маржинальность

Снова обратимся к примеру для удобного восприятия.

Показатель

Формула

Расчет

Результат

Выручка

Цена * объем продаж

200 руб. * 1 500 кг

300 000 руб.

Постоянные затраты

Аренда + реклама + связь + окладная часть зп

40 000 + 5000 + 4 000 + 60 000

109 000 руб.

Переменные затраты

Себестоимость + бонусы продавцам + доставка на весь объем

(125 + 15 + 5) * 1 500

217 500 руб.

Маржа

Выручка – переменные затраты

300 000 – 217 500

82 500 руб.

Маржинальность, %

Маржа / Выручка

82 500 / 300 000

27,5%

Точка безубыточности в деньгах

Постоянные расходы / маржинальность

109 000 / 27,5%

396 364 руб.

Значит компании нужно продать товар на 396 364 рубля, чтобы выйти в прибыль. При текущей выручке в 300 000 руб., компания прибыль не получает.

Модуль «Табула» от ФинОфис – отличное решение для расчета точки безубыточности. Возможность настроить расчет с помощью формул и интерфейс аналогичный привычному Excel, а также интеграция базы данных с 1С.

Анализ точки безубыточности

После расчета показателя неплохо было бы понять, а что он дает управленцам? Какие решения могут быть приняты, и как он помогает компании развиваться дальше?

Для этого можно провести небольшой экспресс-анализ точки безубыточности:

  1. Найти срок получения прибыли. С помощью анализа выручки и точки безубыточности можно определить срок преодоления порога безубыточности и выхода в прибыль. Чем раньше наступает этот срок, тем лучше для организации.

  2. Провести анализ постоянных и переменных затраты. В случае из примеров, приведенных выше, явно нужно проводить анализ затрат, потому что они слишком высоки для такой невысокой прибыли. Анализ затрат нужно проводить с учетом всех факторов, которые оказывают влияние на деятельность компании.

  3. Провести анализ ценообразования. Может дело не в затратах, а вы установили низкую цену и поэтому терпите убытки? Лучше провести дополнительные исследования.

Когда нужно рассчитывать точку безубыточности

Правильный ответ – всегда! Но если попытаться его детализировать, то можно отметить, что точка безубыточности поможет:

  • при планировании нового бизнеса – стоит посмотреть на объемы затрат и потенциальную прибыль, и оценить, а стоит ли затевать новое дело;

  • при корректировке существующего бизнеса – провести анализ факторов, которые мешают получению большей прибыли;

  • при продаже бизнеса – показать будущим покупателям насколько эффективна деятельность компании.

Анализировать точку безубыточности нужно постоянно, а также следить за динамикой изменения показателей, чтобы вовремя принять меры.

Модуль «Табула» – удобный инструмент для расчета показателей экономической эффективности. А полученные расчеты можно конвертировать в книгу Excel с формулами.

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