Юридические марионетки

Знаете ли вы, что юристу как и врачу нужно говорить все?

Пост ведет Жуков Алексей, генеральный директор юридической компании Джей энд Кей Лоерз.

Когда клиент приходит с задачей, чаще с проблемой, еще чаще с проблемой, которую клюет жареный петух, безусловно, стараешься ему помочь, через себя конечно не пропускаешь, но какое-то сочувствие в ситуации появляется.

Вот даже берешь клиента, на каждой встрече проговариваешь детали, обсуждаешь действия и рамки полномочий. Допрашиваешь с пристрастием. А как иначе? Мне как юристу все равно, что было или есть - у меня задача решить проблему, решить ее даже если будет "больно" или не приятно в правовом поле.

О чем это я?

Да все просто, вот пример. Один раз имел дело с клиентом, причастного к созданию блокбастера "Любить по-русски".

Спор с банком, ипотека, и т.д. Спрашиваю его, супруга согласие давала на залог жилплощади. Категорически говорит нет.

Нанял он еще одного юриста, тому тоже сказал - согласие супруга не давала.

Ну раз не давала, пошли мы спорить с банком. Спорим мы такие с умными лицами, спорим. Даже какие-то доводы приводим, судебную практику там, слова умные говорим, юридические. На что наш молчаливый оппонент достает нотариальное согласие супруги клиента на передачу квартиры в залог банку.

"Картина Репина "Приплыли". Мысль такая была, картины такой нет.

Мы конечно потом с коллегой спросили уважаемого заказчика зачем так обманывать. Ответ был грандиозен по своей простоте - "у банка же, его (согласия) могло не быть!!!"

Получается поверили клиенту, сплясали под его дудку?

Второй вариант. Обсуждаешь с клиентом на встречах общую стратегию, примерные схемы и так далее, без углубления в детали. Сидит слушает. Потом пропадает. Звонишь, спрашиваешь, интересуешься. Работаем? Ответ, так мы все сами сделали как Вы говорили на встрече.

Хорошо. Послушали и сделали сами, вопросов нет. Через месяц оказалось, что сделали сами неправильно. Надо поправить, а то у нас не получилось.

Получается как? Он сплясал под нашу дудку или скупой платит дважды? Или инициатива наказуема (так вроде в народе говорят=))