Компании Джей энд Кей Лоерз исполнилось пять лет

Друзья, сегодня ровно 5 лет как я, Алексей Жуков, создал Джей энд Кей Лоерз.

Как сейчас помню, как было страшно уходить с работы в никуда, без постоянных клиентов, имея на руках всего два заказа об оспаривании кадастровой стоимости.

За пять лет мне удалось сделать, помимо прочего:

🔥 В первый год отменил в ВС РФ решения трех инстанций в споре с таможней.

🔥 Во второй год выиграл суд для подрядчика, который выполнил работы без государственного контракта — 44 млн рублей из бюджета.

🔥 Третий год, представил интересы турецкой стороны во МКАС при ТПП.

В этот же год ВС РФ включил мою практику в свое постановление по таможенным спорам.

🔥 Четвертый год прошел под эгидой субсидиарной ответственности. Отбили сына генерального директора одной стальмонтажной компании — подрядчика ВТБ-стадиона Динамо от рук арбитражного управляющего. Также на 44 миллиона.

🔥 Пятый год — в одном месяце от формирования нового прецедента по таможенным спорам (взыскания с таможни процентов). Пока есть два решения: одно в Москве плохое, и наше в Санкт-Петербурге хорошее.

В новом году... и шестом году деятельности ставлю цель дать людям рабочие места.