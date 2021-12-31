Компании Джей энд Кей Лоерз исполнилось пять лет

Друзья, сегодня ровно 5 лет как я, Алексей Жуков, создал Джей энд Кей Лоерз.
Как сейчас помню, как было страшно уходить с работы в никуда, без постоянных клиентов, имея на руках всего два заказа об оспаривании кадастровой стоимости.
За пять лет мне удалось сделать, помимо прочего:
🔥 В первый год отменил в ВС РФ решения трех инстанций в споре с таможней.
🔥 Во второй год выиграл суд для подрядчика, который выполнил работы без государственного контракта — 44 млн рублей из бюджета.
🔥 Третий год, представил интересы турецкой стороны во МКАС при ТПП.
В этот же год ВС РФ включил мою практику в свое постановление по таможенным спорам.
🔥 Четвертый год прошел под эгидой субсидиарной ответственности. Отбили сына генерального директора одной стальмонтажной компании — подрядчика ВТБ-стадиона Динамо от рук арбитражного управляющего. Также на 44 миллиона.
🔥 Пятый год — в одном месяце от формирования нового прецедента по таможенным спорам (взыскания с таможни процентов). Пока есть два решения: одно в Москве плохое, и наше в Санкт-Петербурге хорошее.
В новом году... и шестом году деятельности ставлю цель дать людям рабочие места.
Так что вперед! К новым победам!