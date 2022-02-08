Юристы — вы гиены!

Наступление нового 2022 года означало не только конец 2021, но и завершение отношений с некоторыми контрагентами.

Рассказывает Алексей Жуков.

Вот такая вот история (вымысел, конечно). Бизнес отношения с одним контрагентом начались в 2017 году, когда я только начинал собственную практику. Просили за меня тогда и партнеры этого контрагента.

Все было стандартно — он спросил, что я могу. Я ответил, что все. Тогда главное конечно было взять хоть что-то. Это сейчас я уже знаю свою специализацию. В тот период все было иначе.

В итоге, он ответил, что у него есть уже юристы, которым он платит в месяц за то, чтобы они просто у него были. За работу они берут другие деньги.

Прошло два года.

После победы в Верховном суде против государственных органов его партнеры стали обращаться чаще. Он, видя это и слыша от них обо мне, решил тоже так сделать.

Начали работать, сотрудничать. При чем успешно — все его судебные споры были выиграны.

За это время в 2020 начали его проверять фискалы, начали с 2018 года. Год проверяли. Выкатили акт на много много рублей. Что делал этот контрагент? А ничего он не делал. Документы только по запросам давал и все.

Как итог, как было отмечено выше, выкатили акт. Что делал бы любой другой на его месте? Правильно, писал возражение. Но тут все ждали чего-то кулуарного. Ждали-ждали... и наступил срок для подачи возражений на акт.

И вот за неделю до истечения этого срока, пока «кулуарное» не работало, он спросил меня, чтобы я сделал на его месте. Я сказал — писал бы возражения.

Сделаешь?

Да. Давайте акт.

В итоге я отправил акт своим партнерам, чья квалификация неоспорима в налоговых спорах.

Вводные были таковы: пятница, вечер, ровно 7 дней до окончания (т. е. следующие дни сб и вс). Итого: 5 рабочих дней на написание жалобы.

Акт 150 листов, 5 эпизодов, 50 контрагентов, 5 офшорных зон.

Итого, за все это (написание плюс выход) ему выставили 1,3 кг желтых цитрусовых плодов в деревянном эквиваленте.

Вечером того же дня (пятница) звонит и кричит в трубку: вы юристы — гиены, после коммерсантов придут и за вами... вы никак не хотите помогать бизнесу и только наживаетесь на нем.

На этот монолог ему был дан ответ, что вы можете сейчас попробовать найти любого другого юриста по налоговым спорам.

На этом на меня затаилась обида. Мне подняли стоимость аренды в его БЦ на 100%, отозвали все доверенности на все текущие судебные дела. При этом, моя вина была лишь в том, что я передал ему стоимость услуг специалистов в его глубокой...задаче.

Юридический адрес я поменял, благо проблем с этим нет, но вот отношение с таким персонажем сохранить не удалось.

И вопрос конечно — адекватен ли ценник специалистов за решение такой задачи?