ПостКовидное и досанкционное исключение из ЕГРЮЛ российского лица с участником из недружественной страны.

Не буду, растягивать удовольствие и сразу перейду к делу.

46 МИФНС по Москве исключило из ЕГРЮЛ российское юридическое лицо, состоящее из следующих участников: гражданки РФ и юридического лица, зарегистрированного по законодательству Испании.

Как 46 МИФНС исключала из ЕГРЮЛ

Она направила уведомление только генеральному директору и участнику из РФ. Испанцев они просто проигнорировали, сославшись на то, что их уведомлять надо через управление, а это долго. То есть, ЕГРЮЛ нужно чистить, а качественно или нет, не имеет значения. Далее суд это подтвердил. Но…

Я указывал в суде вот на что, в адрес иностранного участника уведомления не направлено. Соответственно, регистрирующим органом нарушен порядок проведения проверки достоверности сведений.

Поскольку второй участник является иностранным лицом, не владеющим русским языком, в отсутствие сходных правовых норм с законодательством страны своей регистрации по уважительным причинам не могло знать о публикации сведений в Вестнике государственной регистрации.

Тут внимание: данная фраза взята из постановления арбитражного апелляционного суда, который 46 МИФНС поставил на место.

В нашем споре 46 МИФНС руководствуясь простой логикой, указала, что иностранный участник, мог купить ежемесячную подписку сервиса «Вестник государственной регистрации» и отслеживать сам, что происходит с его дочерней компаний. Уровень уверенности - 46 МИФНС (тут должен быть смайлик)

На наш вопрос, «Как иностранное лицо могло это (отслеживать) сделать, не владея русским языком?» - ответ был прост. «Компания зарегистрирована в РФ, значит к ней применяется законодательство РФ»

Вернемся к обстоятельствам дела и теории.

В пункте 4.2 статьи 9 Закона N 129-ФЗ определены случаи проведения проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, а также способы проведения такой проверки.

Приказом Федеральной налоговой службы от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@ утверждены основания, условия и способы проведения названных мероприятий, порядок использования их результатов.

В нарушение пункта 6 статьи 11 Закона N 129-ФЗ и п.18 Приказа Федеральной налоговой службы от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@ налоговый орган не представил доказательства направления в адрес иностранного участника общества – уведомления о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений.

Снова о простом – 46 МИФНС указала, что вообще генеральный директор должен был уведомить иностранного участника. Но после вопроса, известно ли регистрирующему органу о вероятном корпоративном конфликте в обществе, оппонент растерялся.

Тут самое время вернуться к «Компания зарегистрирована в РФ, значит к ней применяется законодательство РФ».

Исключением российского юридического лица из ЕГРЮЛ нарушены также гарантии и защита, предоставленные иностранным инвесторам Федеральным законом N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации". В силу положений пунктов 5 - 6 статьи 4 данного закона правовая защита, гарантии и льготы распространяются на коммерческие организации с иностранными инвестициями - созданные в Российской Федерации коммерческие организации, доля участия иностранных инвесторов в уставном (складочном) капитале которых составляет не менее 10 процентов. При этом доля иностранного участия - 50 процентов.

Барабанная дробь – суд в решении просто опускает все доводы из заявления и проекта решения об иностранном участнике.

Далее, коронавирусная часть

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, Инспекцией 28.02.2020 внесена запись о недостоверности сведений об адресе данного юридического лица.

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" на территории города Москвы был введен режим повышенной готовности.

Указом Мэра Москвы от 14 марта 2020 г. N 20-УМ "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ" установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

В Испании же был введен Королевский указ 463/2020 от 14 марта 2020, объявляющий состояние тревоги для управления кризисной ситуацией в области здравоохранения, вызванной COVID-19. В дальнейшем карантинные меры на территории Испании были ужесточены, а срок карантина продлен до 09.04.2020, затем - до 26.04.2020. (Определение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2020 по делу N СИП-261/2020 "О продлении срока оставления искового заявления без движения"). Транспортное сообщение между Королевством Испании и РФ ограничено с марта 2020 г. и продлено до 01.08.2020

Так как нотариат входит в систему государственных органов Испании, деятельность нотариусов строго регламентирована законом и находится под контролем Главного управления реестров и нотариусов. По этой причине нотариус обязан был обеспечить работу своего офиса в условиях режима повышенной опасности, введенного Королевским указом от 14 марта 2020 г. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestion de la situacion de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463) только по чрезвычайным вопросам.

Прием осуществлялся строго по предварительной записи и по возможности с предоставлением документов в электронном виде через сайт www.notariado.org.

Голосование по вопросам повестки дня в российском юридическом лице не относится к чрезвычайным вопросам.

Что говорит законодательство, которое со слов 46 МИФНС должно применятся к компании?

Согласно п.8 ст.37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение о смене местонахождения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Таким образом, в силу объективных причин иностранный участник не мог принять личное участие в собрании. Дистанционного способа проведения собраний в уставе не было, а для изменения в устав нужно провести собрание. Замкнутый круг.

Что пишет суд - Все доводы заявителя о невозможности сменить юридический адрес ООО «КОБО РУС» из-за событий 2020 происходящих в королевстве Испании, отношений к данному спору не имеют, поскольку ООО «КОБО РУС» зарегистрировано на территории Российской Федерации.

Это просто «высший пилотаж», правда это мое личное субъективное мнение.

Как итог всей этой басни, мой доверитель обжаловать это решение не будет. А следовало бы.