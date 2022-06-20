Как отстоять субсидию и не платить штрафы. Власти требовали вернуть 417 млн за проваленный проект

Арбитражный суд города Москвы в иске отказал полностью. 01.06.2022 объявлена резолютивная часть решения суда. Интересы разработчиков «Эльбрусов» представлял генеральный директор Джей энд Кей ЛоерзЖуков Алексей.

В двух ключевых судебных заседаниях Алексеем Жуковым были озвучены суду доводы защиты и представлена инфографика по хронологии отношений спорящих сторон с 2016 года.

Доводы защиты

Было представлено около 1 000 листов отчетных документов по субсидии, различные справки.

Все это было сделано для того, чтобы доказать суду, что субсидия использована по назначению. Приведены и продемонстрированы суду три редакции Правил 109, которые применялись в период действия соглашения.

Применительно к этим правилам, возник вопрос о редакции, которая должна определять порядок получения, использования и возврата субсидии.

Алексей Жуков настаивал на применении первой редакции, так как в самих правилах в новой редакции и соглашении сторон о предоставлении субсидии нет ссылки на применении действующей редакции правил к уже полученной ранее суммы субсидии.

Относительно штрафа в 92 миллиона было сделано заявление о снижении неустойки по статье 333 ГК. Где Алексей Жуков просил снизить штраф до 1 рубля.

Также были заявлены доводы о коронавирусе по отдельному этапу, что означало для Минпромторга неверный расчет штрафы.

Была указано, что предприятия разработчик Эльбрусов входит в перечень системообразующих предприятий, что позволяло сделать заявление о применении к нему банкротного моратория при расчете штрафа.

Решения в полном объеме пока не изготовлено, поэтому какие именно доводы были определяющими для судьи говорить рано (дело №А40-287163/2021). Ждем...

Предыстория спора изложена здесь.