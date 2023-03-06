Невыносимая легкость нотариата

Всем здравствуйте.

Пока в грандиозных и масштабных проектах пауза, поделюсь историей о том, как мне удалось принять участие в завершении одного корпоративного конфликта продолжительностью в 5 лет.

За это время генерирующее прибыль юридическое лицо получило черную метку от ФНС и по адресу, и по исполнительному органу. Деятельность встала.

Погрузимся в подробности

История для российского бизнеса не нова. Три компаньона договорились заняться бизнесом – устроить лыжный клуб со всеми вытекающими.

Каждый вносил свое – первый деньги, второй знания в лыжных видах спорта, третий – корпоративные процедуры.

Но тот, кто вносил деньги, тайком сам себе придумал, что деньги должны окупиться и он должен на этом заработать 300%. Без какой-либо финансовой модели. И потребовал эти деньги назад, плюс упущенную прибыль, убытки.

А требовать он начал с генерального директора (второго участника и моего доверителя) – в судебном порядке.

Этот иск 5 лет назад я отбил. А чтобы лицу, подающему иск было над чем подумать научил тогда заявителей взыскивать судебные расходы. Как итог – суд взыскал 80% от заявленной суммы.

Этот ход событий не устроил «инвестора» и он придумал новый иск с суммой ущерба в 10 раз больше. При этом, сумма была просто взята из головы – я так хочу. Суд предложил ему обосновать расчет. Увы, не справился.

Пришло решение нанять супер-мощных адвокатов. Ну это он нам так сказал, плюс они похвастались, что у них рейтинги такие-то, проекты такие-то.

Как я отметил ранее, корпоративный спор этот шел 5 лет. Мы и супер-мощные адвокаты проводили заседания. Моего доверителя пугали большими суммами, которые якобы с него взыщут. Но до сих пор – ни рубля не удалось.

За этот период, кроме убытков, были суды и по интеллектуальным правам в Верховном суде РФ.

Этот суд, кстати «инвестор» выиграл, товарный знак юридического лица обнулили.

Но обида за взысканные ранее с него судебные расходы так огорчала его, что он решил отплатить той же монетой – подал на взыскание таких расходов к моему доверителю.

На секундочку – стороной по делу выступало патентное ведомство.

Как итого, две инстанции «инвестору» отказали.

И вот, на очередном витке противостояния от моего доверителя поступает предложение выкупить долю «инвестора». И он, слава богам, соглашается.

Далее начинается самое интересное. Супер-мощные адвокаты присылают проект договора купли-продажи доли на одном листе.

Показываю это своему нотариусу. Он такое заворачивает и говорит, что не по их (нотариусов форме). Прошу помощника нотариуса подготовить форму как положено и заведено у них. Сделано.

Добавляю в договор гарантии и заверения по относительно новой статье ГК РФ.

Отправляю тем адвокатам. Получаю ответ, что их нотариус это не удостоверит. И вообще гарантии и заверения моего доверителя направлены на прекращение всех судебных тяжб, а они так не могут =). Вот они адвокаты, супер-мощные, которые тянут деньги с клиента за каждую бумажку.

Спустя две недели поисков нужного нотариуса, пришли к договоренности по договору, нашли таки нужного нотариуса, который это проведет. Попутно сменили директора, ведь была черная метка от налоговой.

Главное требование от нотариуса – согласие супруга на отчуждение. Об этом они практически кричат как только заходишь и добивают этим когда выходишь от них.

День сделки. Супер мощные адвокаты знали о продаваемой доли все, дату, сумму. Даже знали, что нужно согласие супруги получить у моего доверителя. Но вот незадача, супер-мощные адвокаты не знали, что их доверитель был женат два раза и продаваемая им доля была приобретена им в период первого брака, а не второго.

Их отчитал и нотариус и мой доверитель. Эта их ошибка – вишенка на торте противостояния. Она чуть не стоила всей сделки и была исправлена нотариусом путем включения специальных формулировок в договор.

Как итог, регистрирующий орган внес в реестр сведения о моем доверителе. И таким образом, корпоративный конфликт, я надеюсь прекратился.

И сейчас, где-то грустят супер-мощные адвокаты.

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