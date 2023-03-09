Как немцы пытались российский суд обмануть

Доброго дня. Дорогих женщин с прошедшим 8 марта.

Рассказываю об очередном судебном опыте. В пользу моего доверителя. Текста много, так как много нюансов в теории.

Дано

Международный договор купли-продажи, где немцы (VAN HEES) продают, а российское юридическое лицо покупает.

Договор, конечно содержит третейскую оговорку о том где сторонам следует вести спор в случае юридической обиды друг на друга =).

Немного отойду от повествования – не первый мой случай работы с оговорками. Как-нибудь опишу еще один реальный случай о том, как подписание договора с непроверенной третейской оговоркой стоит 70 000 000 рублей и о том, как это исправить.

Рассказываю дальше уже по теме статьи.

Теория

Исходя из положений п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения:

если после его принятия к производству установит, что имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом;

если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено.

В соответствии с нормой статьи 421 Гражданского кодекса соглашение о третейской оговорке представляет собой акт свободного волеизъявления сторон.

Исходя из принципа автономии воли сторон и свободы договора, третейская оговорка допустима при заключении сторонами договора. Подписав договор стороны согласились на все его условия, включая содержащееся в нем процессуальное соглашение о порядке разрешения споров.

Третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная форма третейского соглашения не предусмотрена федеральным законом.

Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.

Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора.

Теперь обо мне. Коротко о важном

Арбитражный юрист Жуков Алексей. Стаж с 2008 года. В 2019 году создал прецедент в таможенных спорах для всего Евразийского таможенного союза. Отмечено в Пленуме Верховного суда РФ за 2019 год по таможенным спорам.

В 2019 году включен в списке Топ-3 юристов по версии сайта Platformaonline.ru (судебное инвестирование). В списке топ-10 премии «Юрист Года» за 2019 год журнала «Юрист Компании».

В 2021 освободил от субсидиарной ответственности в размере 44 миллиона рублей топ-менеджмент подрядчика Стадиона ВТБ Арена Динамо. В 2022 году не позволил Минпромторгу в арбитражном суде взыскать 417 миллионов рублей субсидии со своего клиента (еще судимся по второму кругу).

Присутствую в справочнике Арбитражной Ассоциации (РАА). Так как же мне удалось не позволить немецкой стороне реализовать свой план – судиться по праву Германии в российском арбитраже.

Как это произошло?

Представитель из Германии последовательно указывал, что формулировка третейской оговорки в договоре не является формулировкой ни одного из доступных третейских учреждений. Указывал и на анализ формулировок различных международных арбитражных учреждений.

Я, в свою очередь, обратил внимание суда на то, что при этом истец не приводил суду доказательств существования самих третейских оговорок в написанном представителем истца виде. То есть не представил регламенты учреждений. Также подловил истца и обратил внимание суда на то, что истец в иске указывал на то, что наиболее подходящим третейским учреждением является международный арбитражный суд международной торговой палаты (ICC, ст.1 регламента от 01.03.2017).

Однако, как говорит практика – несовпадение текста арбитражной оговорки, содержащейся в договоре, с типовой арбитражной оговоркой ICC, не препятствует передаче спора в ICC, поскольку типовая арбитражная оговорка ICC носит рекомендательный характер.

При этом, при возникновении возражений относительно компетенции и возможности арбитражного производства, такие возражения и сомнения решаются непосредственно составом арбитража ICC (регламент от 01.03.2017).

Что говорит Верховный суд?

Верховный суд в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнение функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей от 26 декабря 2018 года, подтвердил что альтернативные арбитражные оговорки допустимы.

В соответствии с пунктом 26 постановление Пленума Верховного Суда от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» применение положений части 8 статьи 7 закона об арбитраже, пункта 9 статьи 7 закона о международном коммерческом арбитраже предполагает, что любые сомнения должны толковаться в пользу действительности и исполнимости арбитражного соглашения.

Сторона арбитражного соглашения, оспаривающая его действительность и исполнимость, обязана доказать то, что любое толкование приводит к его недействительности и (или) неисполнимости.

Исходя из норм российского права, арбитражная оговорка является исполнимой. Положения пунктов 1 и 2 статьи 7 закона от 07.07.1993 № 5338-1 фактически содержат два требования к арбитражному соглашению:

Чтобы стороны пришли к соглашению о передаче в арбитраж всех или определенных споров. Чтобы арбитражное соглашение было заключено в письменной форме.

В остальном закон оставляет детали заключения арбитражного соглашения на усмотрение сторон, предоставляя им самим выбор относительно того, каким способом и с каким уровнем детализации заключать данное арбитражное соглашение.

Указанный подход подтверждается в пункте 1 Обзора практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда 26.12.2018, в котором определяется, что арбитражное соглашение, которым стороны оформляют свое волеизъявление на разрешение спора в третейском суде, международном коммерческом арбитраже, не обязательно должно быть заключено в форме отдельного документа. Такое соглашение может содержаться в отдельных положениях договора. Независимо от того, в какой форме выражено арбитражное соглашение, его заключение сторонами означает передачу спора из суда в третейский суд.

При этом положения статьи 7 закона от 07.07.1993 № 5338-1 не предусматривают, что для заключения арбитражного соглашения сторонам необходимо определить местонахождение арбитражного учреждения, применимый регламент, а также порядок назначения арбитров.

Я, как представитель российской стороны, указывал на то, что истец не доказал, что подписал договор без каких-либо замечаний и протоколов разногласий. Доказательств отсутствия возможности изменить условия о подсудности споров, разногласий, возникающих из договора, в суд не представлено.

Истец не был и не лишен возможности выразить собственное волеизъявление в отношении третейского разбирательства, при заключении третейского соглашения воля истца не была выражена под влиянием обмана, заблуждения, насилия или угрозы.

Важно! Истец в третейский суд для разрешения спора не обращался, ибо дорого им, немцам, это.

Соответственно, им не доказано отсутствие возможности осуществить взыскание по договору в третейском суде. Не обращался Истец в третейский суд и за разъяснением относительно исполнительности спорной третейской оговорки.

Тут, конечно хитрость. Суд отложил заседание и истец побежал за консультацией в третейский суд ICC. Так в чем хитрость-то спросите?

Очень просто, как-то я написал статью о третейских оговорках в журнал «Арбитражная практика для юристов» и соответственно, знал, что ICC ни каких консультаций не дает. Для получения ответа истец должен был инициировать третейское разбирательство, заплатить сбор и уже после этого третейский суд пришел бы к выводу – его это спор или нет.

Итог – ICC ответил истцу ровно то, что написано в абзаце выше.

Рассказываю дальше по теории.

Юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет риски наступления неблагоприятных последствий. Учитывая наличие договорных отношений и соглашения о разбирательстве в международном коммерческом арбитраже. Истец, как сторона договора, должен был предпринять все необходимые и достаточные меры для своевременной и эффективной защиты своих прав.

Иной подход позволил бы стороне в одностороннем порядке изменять условия достигнутого соглашения в части разрешения споров и по собственному усмотрению выбирать компетентный арбитражный орган.

Теперь к материалам дела.

Истец в своем претензионном письме сам указывал на то, что ряд контрактов, заключенных между истцом и ответчиком подчинен нормам немецкого и швейцарского права.

В Германии и Швейцарии, как указано в письме, длительное, бюрократическое и очень дорогое судопроизводство. Дорогое разбирательство.

Теперь апофеоз замысла.

Так как же германская сторона хотела рассмотреть спор в России, но по законам Германии, то есть по сути, хотела поставить себя в преимущественное положение перед российским контрагентом, да и российским судом, заплатив всего лишь 200 000 рублей пошлины (максимальный размер)?

Весь секрет в статье 1211 ГК – право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права.

пункт 1 – если иное не предусмотрено ГК или другим законом, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.

Поясню – спор был из международного договора купли-продажи товаров, исполняемый по заявкам российской стороны, где немецкая сторона выступала продавцом.

Теперь смотрим пп. 1 пункта 2 – стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается сторона, являющаяся, в частности: продавцом – в договоре купли-продажи.

Простым языком – контрагент из Германии подал иск об отсутствии исполнимой третейской оговорки, рассчитывая на то, что российский суд примет иск и будет вести процесс по праву Германии – праву, в котором он контрагент – как рыба в воде в отличие от российской стороны и российского суда. Да еще и за символические деньги.

Не вышло.

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