Как с помощью визитки доказать направление досудебной претензии на 7 млн евро

Добрый день. Продолжаю рассказывать о своем портфолио.

В этой статье поделюсь с вами своим опытом доказывания соблюдения досудебного порядка в МКАС при ТПП.

Спор был между турецким инвестором и известным российским государственным аграрием. Я представлял интересы турецкой стороны.

Цена иска: чуть более 7 000 000 ЕВРО.

Наш оппонент указывал, что моим доверителем не был соблюден досудебный порядок разрешения спора и что, визитка оппонента с указанием его логотипа, ФИО менеджера и электронной почты *@mail.ru не относится к оппоненту.

Пример визитки

Ключевой довод – визитку могло создать/набрать на компьютере любое лицо, в том числе и мой доверитель самостоятельно. Информация с визитки не может быть связана с контрактом, его исполнением и самим оппонентом.

Спор в МКАС при ТПП вытекал из международного договора поставки турецких теплиц в Россию.

Условиями контракта было предусмотрено, что уведомления и все другие виды связи и корреспонденции будут считаться действительными, если они направлены каждой стороне посредством электронной почты, факса, почты, заказной почтой под расписку по юридическим адресам, указанным в Контракте.

Мои доверители вели всю переписку с менеджером оппонента, электронная почта которого, как было указано выше, была зарегистрирована на mail.ru.

В самом контракте этой почты указано не было. Визитка этого менеджера и стала ключевым доказательством. Точнее информация на ней.

Переписка, по разным моментам исполнения договора велась на протяжении пяти лет по электронной почте, плюс дублирование по международной почте. Мой доверитель писал со своей корпоративной почты.

Однако, при направлении досудебной претензии, турецкая сторона почему-то решила направить претензию только по электронной почте, руководствуясь тем, что пять лет эта почта работала и по ней передавалась информация по договору.

Так как же мне удалось доказать соблюдение досудебного порядка разрешения спора, согласно условиям договора?

Инструментом доказывания послужил сам контракт. В одном пункте было указано, что российская сторона сертифицирует продукцию на своей территории.

Теория

Решением Комиссии Таможенного союза № 319 от 18 июня 2010 года утверждено положение о формировании и ведении единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (далее – Положение).

Согласно п. 3. вышеназванного Положения Единый реестр состоит из национальных частей Единого реестра, формирование и ведение которых обеспечивают уполномоченные органы государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – уполномоченные органы).

Единый реестр формируется в электронном виде на базе программно- аппаратных средств уполномоченных органов с обеспечением возможности доступа к национальным частям Единого реестра с официальных сайтов уполномоченных органов и Евразийской экономической комиссии в сети Интернет.

Согласно п. 4 названного Положения национальные части Единого реестра состоят из следующих разделов:

сертификаты соответствия и декларации о соответствии на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов;

сертификаты соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Как отмечено в п. 14 приказа Минэкономразвития от 21.02.2012 № 76 «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений» – предоставление сведений о декларациях о соответствии, содержащихся в едином реестре, органам местного самоуправления, юридическим лицам, а также физическим лицам осуществляется в автоматизированном онлайн-режиме посредством информационных ресурсов «Единый реестр деклараций о соответствии» и «Национальная часть Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме», размещенных в открытом доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

То есть мы имеем некий реестр.

Согласно данным сайта Федеральной службы по Аккредитации (Росаккредитация), а именно данным реестра «Национальная часть единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме» в нем содержатся открытые сведения обо всех декларациях и сертификатах нашего оппонента.

В его отношении в национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме содержится сведения о поданных декларациях и сертификатах. В них указана организационно правовая форма заявителя, адрес, ОГРН, наименование, указана электронная почта.

В декларациях о соответствии нашего оппонента указана электронная почта – *@mail.ru и ФИО менеджера с визитки, не говоря уже о юридических реквизитах оппонента.

Как сопоставить информацию

В российском законодательстве, аккредитация в национальной системе аккредитации определяется как подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации (закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»).

Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется в целях обеспечения доверия к результатам оценки соответствия и создания условий для взаимного признания государствами – торговыми партнерами Российской Федерации результатов оценки соответствия.

А так как наш оппонент указывал вышеуказанный адрес электронной почты в декларациях и сертификатах, визитки менеджера, а также при использовании переписки с нашим клиентом, мною и МКАС был сделан вывод о том, что адрес *@mail.ru имеет принадлежность к оппоненту и по нему была направлена досудебная претензия.

В итоге, иск моего доверителя был принят к производству МКАС при ТПП РФ с надлежащей для этого суда компетенцией.

Следующее дело из моего портфолио появится здесь позднее.

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