Биткоин, майнинг и НДС

Налоговики могут на глаз определить тип трансформатора?

Налоговое правонарушение. Как много в этом словосочетании смысла.

Там и схема, и деньги, и страдания. Может, не хватает немного рок-н-ролла.

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

О рок-н-ролле

Инспекцией проведена камеральная налоговая проверка уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС) за 4 квартал 2020 года, представленной юрлицом 25.01.2021.

Далее, все стандартно. Акт. Решение. Штраф.

Далее еще более стандартно. Налогоплательщик в суд.

Суть

В ходе проведения камеральной налоговой проверки Инспекцией установлено, что между проверяемым налогоплательщиком и другим ООО заключен договор поставки.

В соответствии со спецификацией № 1/1 от 16.09.2020, налогоплательщик приобретает товар с наименованием Antminer T19 в количестве 400 штук на сумму 862 720,48 USD.

Согласно счету-фактуре, выставленном ООО в наименовании поставляемого товара отражено «Устройство для майнинга B1TMAINATMNER Т-19», НДС 10 785 438, 90 руб.

Проверили таможенные документы

Согласно графе 31 таможенных деклараций, указанных в счете-фактуре ООО ввезло на территорию РФ «оборудование информационных технологий: устройства для майнинга криптовалют ASIC, не бытового назначения, предназначены для производства криптовалюты». Страна происхождения — Китай.

В дополнениях к таможенным декларациям также отражены наименование оборудования: устройство для майнинга марка Antminer, товарный знак BITMAIN, технические характеристики ввозимого оборудования, в том числе, валюта майнера — ВТС, BITCOIN CASH, BITCOIN SV, тип майнера — ASIC.

Проверили адрес, где стоит оборудование

В ходе осмотра по адресу склада налогоплательщика установлено, что приобретенное оборудование находится по указанному адресу. В помещении расположены металлические стеллажи, оборудование расположено на стеллажах, ко всем приборам подведено электричество.

Условия налогового вычета по НДС

Учитывая положения ст. 171, 172 НК одним из условий предоставления налогового вычета по НДС по приобретенным товарам является факт их использования в деятельности, облагаемой НДС.

Документальное обоснование права на налоговые вычеты сумм НДС, уплаченного контрагентам при приобретении товаров (работ, услуг), возлагается на налогоплательщика.

Скользкий налогоплательщик

Налогоплательщик указывает, что спорное оборудование могло быть задействовано в создании и функционировании дата центра, деятельность которого облагается НДС.

Однако ни нормативного, ни документального обоснования в подтверждение указанного довода не приводит.

При анализе банковской выписки налогоплательщика за 4 квартал 2020, 1 квартал 2021 налоговым органом не установлено поступлений за оплату оборудования, аренду оборудования и иных платежей, подтверждающих использование спорного оборудования в облагаемой НДС деятельности.

При использовании приобретенного имущества как в облагаемой, так и необлагаемой деятельности налогоплательщик должен самостоятельно определить порядок ведения раздельного учета, отразив его в учетной политике организации (письмо Минфина от 18.01.2018 № 03-11- 10/2342).

Согласно п. 4 ст. 170 НК суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:

учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 170 НК;

по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым исключительно для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость.

Так, если товар (работа, услуга) используется исключительно для необлагаемых (освобождаемых) операций, то «входной» НДС должен учитываться в их стоимости в периоде их приобретения.

Анализ технических характеристик оборудования…

Содержащихся в доступных информационных ресурсах сети Интернет, установлено, что оборудование Antminer T19 — это популярное устройство для добычи криптовалюты на алгоритме SHA 256, прежде всего Bitcoin (BTC).

Майнинг

Как следует из письма Минфина от 05.12.2022 № 03-03-06/1/118755 в настоящее время в законодательстве отсутствует как определение понятия «майнинг», так и правовая база, регламентирующая правоотношения, возникающие при осуществлении указанной деятельности.

В части предложения об освобождении от налогообложения НДС операций с цифровой валютой сообщается, что проектом закона № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рф», принятым Государственной Думой Федерального Собрания в первом чтении 17.02.2021, предусмотрено в том числе внесение в п. 2 ст. 146 НК изменения, согласно которому осуществление операций, связанных с обращением цифровой валюты, не признается объектом налогообложения НДС.

В связи с этим в случае принятия данного законопроекта операции, связанные с обращением цифровой валюты, не будут облагаться НДС. В российском законодательстве нормы, регулирующие правовой статус криптовалют, отсутствуют.*(дело рассматривалось в 2023 году).

Определение криптовалюты

Под криптовалютой понимается разновидность цифровой валюты, основанная на применении криптографии для создания и контроля новых единиц валюты и осуществления транзакций.

Поскольку криптовалюта не подлежит централизованному регулированию ее можно отнести к виртуальной валюте либо, с учетом особенностей, выделить в отдельную разновидность цифровой валюты.

Минфин в письме от 02.10.2017 № 03-11-11/63996 отмечено, что виртуальные валюты (криптовалюты) не имеют централизованного эмитента, единого центра контроля за транзакциями и характеризуются анонимностью платежей.

Правовое определение криптовалют, а также их сущность в законодательстве не определены.

В письме ФНС от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027 также отмечено, что в законодательстве не закреплены такие понятия, как денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта.

Операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и валюты РФ, являются валютными операциями, порядок проведения которых установлен законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и должны осуществляться через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках.

Электричество как не в себя

В ходе проведения мероприятий налогового контроля установлено, что между налогоплательщиком и ПАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ» заключен договор энергоснабжения от 19.09.2019 (передача электрической энергии).

Объектом является земельный участок для дачного строительства принадлежащий на праве собственности налогоплательщику.

ФНС установила, что налогоплательщик израсходовал 909.612 мв.ч. за 4 квартал 2020. При этом у проверяемого налогоплательщика отсутствуют производственные мощности, оборудование, которое потребляет большое количество электроэнергии.

Всевидящее ОКО

На момент осмотра допуск на территорию невозможен, через забор на территории просматривается трансформатор Р 10/0.4 кв. Трансформатор Р 10/0.4 кв. соответствует максимальной мощности напряжения равной 150,0 кВт.

При указанной мощности и с учетом электропотребления оборудования для майнинга в 3 150 ватт, указанный трансформатор мог использоваться для обеспечения производства криптовалюты.

По итогу

Вышеуказанное оборудование предназначено для промышленной добычи криптовалюты (майнинга), что прямо следует из материалов проверки и заключения специалиста, а операции майнинга не являются деятельностью, облагаемой НДС, заявление налогоплательщиком к вычету НДС является неправомерным.

Исходя из анализа вышеприведенных норм российского законодательства криптовалюты в настоящее время не относятся к числу объектов гражданских прав, следовательно, операции по добыче (майнингу) криптовалют, налогообложению НДС не подлежат (2023 г.).

Описываемое дело.

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

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