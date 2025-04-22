Я как и Трамп, сделал для растаможки авто в РФ больше чем кто-либо

Начало истории

В мае 2021 был куплен автомобиль Jeep Wrangler (в состоянии – после ДТП) у компании, находящейся в США.

Продавец из США выставил один общий инвойс, который включал в себя оплату стоимости автомобиля, его хранения, транспортировки, фрахт, стоимость запчастей, оформления документов и пр., но детальной разбивки по данным пунктам в инвойсе не было.

Растаможка

Растаможена машина была в октябре 2021 года с помощью таможенного представителя. Уплачена пошлина 421 100 р.

Проверка таможни

Далее, в феврале 2023 года, таможня проводит камеральную проверку и выносит решение, которым ей начислено таможенных платежей на сумму 573 081 р.

Таможня указывала, что получила от банка данные о трех платежах с расчетного счета на счет американского продавца, и что в качестве подтверждающих документов банк предоставил инвойс на сумму $23625.

Таможня обратилась в Останкинский районный суд, для выдачи судебного приказа.

Его удалось отменить.

Тогда таможня обратилась в суд.

Суд

В ноябре 2024, суд таможне отказал.

Согласно подпункту 50 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС транспортные средства для личного пользования включает в себя отдельные виды авто вместе с запасными частями к ним.

Согласно п. 1 ст. 267 ТК ЕАЭС установлено, что стоимость товаров для личного пользования заявляется в пассажирской таможенной декларации при таможенном декларировании товаров для личного пользования на основании стоимости, указанной в чеках, счетах, на бирках и ярлыках или в иных документах о приобретении таких товаров, содержащих сведения о стоимости товаров для личного пользования.

В соответствии со статьей 267.1 ТК ЕАЭС в стоимость товаров для личного пользования не включаются расходы по их перевозке и страхованию.

Обосновывая цену автомобиля, таможня ссылалась на полученные ответы из банка о перечислении иностранному контрагенту денежных средств т.е. в США.

Между тем, указанная сумма включала в себя оплату договора о продаже автомобиля от 06.05.2021г , договора о продаже и доставке автозапчастей от 06.05.2021г., а также договор об услугах транспортировки от 06.05.2021.

Доказательства таможни

Ссылка таможни на применение для определения стоимости товара данных с сайта сети интернет является недопустимым доказательством, поскольку информация, размещенная на интернет-сайтах, в иных неформальных местах не является официальной; кроме того указанный таможней домен autohelpbot.com зарегистрирован 19.05.2023 года, а анализ сведений сотрудниками таможни проводился не позднее 22.02.2023 года.

Данные факты подтверждаются публичными сведениями (информационной справкой) с официального WHOIS сервиса, информация о домене elpbot.com. 🌐

Кроме этого, таможня официальные запросы для определения цены продажи непосредственно продавцу не направляла, соответственно, официального ответа не получала.

На основании этого решения, арбитражный суд совсем недавно освободил от претензий таможни и таможенного брокера.

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