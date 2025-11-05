Освобождение от субсидиарной ответственности в процедуре банкротства гражданина за долги перед бюджетом на 700 млн.р.

🅰️🔝Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

В практике банкротства граждан все чаще возникают вопросы о применении правил об освобождении от обязательств, особенно когда долги связаны с субсидиарной ответственностью.

Недавнее определение Арбитражного суда Ставропольского края от 22 июля 2025 года по делу № А63-1714/2020 стало ярким примером, когда суд, учитывая добросовестность должника, освободил его от требований налогового органа на сумму свыше 700 млн рублей.

Это решение подчеркивает баланс между интересами кредиторов и целями социальной реабилитации должника в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее — Закон о банкротстве).

Разберем ключевые аспекты дела и его значение для профессионалов в области права и финансов.