Освобождение от субсидиарной ответственности в процедуре банкротства гражданина за долги перед бюджетом на 700 млн.р.

🅰️🔝Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
В практике банкротства граждан все чаще возникают вопросы о применении правил об освобождении от обязательств, особенно когда долги связаны с субсидиарной ответственностью.
Недавнее определение Арбитражного суда Ставропольского края от 22 июля 2025 года по делу № А63-1714/2020 стало ярким примером, когда суд, учитывая добросовестность должника, освободил его от требований налогового органа на сумму свыше 700 млн рублей.
Это решение подчеркивает баланс между интересами кредиторов и целями социальной реабилитации должника в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее — Закон о банкротстве).
Разберем ключевые аспекты дела и его значение для профессионалов в области права и финансов.
Обстоятельства дела и ход процедуры банкротства
В феврале 2020 года гражданин обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в порядке ст. 213.4 Закона о банкротстве.
Суд возбудил производство по делу № А63-1714/2020 и в марте 2020 года ввел процедуру реализации имущества, назначив финансового управляющего.
Процедура была продлена несколько раз и завершилась в 2025 году.
Финансовый управляющий выполнил все предусмотренные законом мероприятия:
опубликовал сведения в газете "Коммерсантъ", направил запросы в регистрирующие органы (ГИБДД, Росреестр, ФНС, банки), выявил и оспорил подозрительные сделки по ст. 61.2 Закона о банкротстве.
В результате в конкурсную массу поступило имущество на сумму около 5,8 млн рублей, реализовано на торгах, что позволило частично погасить требования кредиторов (5,3 млн рублей, или 0,69% от реестра в 764 млн рублей).
Основная задолженность гражданина — 703 млн рублей — возникла в связи с привлечением его к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "НВН" (решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.01.2020 по делу № А40-249814/2019-88-310).
Ответственность была солидарной с 11 другими лицами на основании подп. 1, 3 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
В мае 2025 года управляющий подал ходатайство о завершении процедуры, приложив отчет, реестр требований, анализ финансового состояния, заключения об отсутствии фиктивного/преднамеренного банкротства и оснований для оспаривания сделок.
Однако он также заявил о неприменении правил об освобождении от обязательств в части требований налогового органа (п. 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве), мотивируя это природой субсидиарной ответственности.
Позиции сторон.
Суд рассмотрел ходатайства в июне и июле 2025 года.
Уполномоченный орган (ФНС) и другие кредиторы не явились в заседания и не представили позиции, несмотря на надлежащее извещение по ст. 123 АПК РФ. Должник, напротив, подал возражения:
Подтвердил добросовестное поведение: предоставил все сведения и документы управляющему, не препятствовал процедуре (отражено в отчете управляющего и заключении об отсутствии фиктивного банкротства).
Сослался на п. 58 Обзора судебной практики по делам о банкротстве граждан (утв. Президиумом ВС РФ 18.06.2025): освобождение возможно при отсутствии умысла или грубой неосторожности при причинении вреда и добросовестном поведении в процедуре.
Указал на непосильный характер обязательств: без освобождения цель банкротства (социальная реабилитация) не будет достигнута.
Финансовый управляющий ограничился ссылкой на судебный акт о субсидиарной ответственности, не предоставив доказательств вины должника.
Мотивы решения суда
На основании ст. 156 АПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц.
Установив, что управляющий провел все мероприятия по формированию конкурсной массы (пп. 7, 8 ст. 213.9, пп. 1, 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве), суд завершил процедуру реализации имущества.
По вопросу освобождения от обязательств (ст. 213.28 Закона о банкротстве) суд отклонил ходатайство управляющего:
Презумпция добросовестности: В соответствии с п. 45 Постановления Пленума ВС РФ № 45 от 13.10.2015 и п. 5 ст. 10 ГК РФ бремя доказывания недобросовестности лежит на кредиторах и управляющем. ФНС не представила доказательств умысла или грубой неосторожности гражданина.
Добросовестное поведение должника: гражданин раскрыл сведения об имуществе, способствовал возврату активов в массу (оспоренные сделки не выявили вины). Отсутствуют признаки фиктивного банкротства, а анализ финансового состояния подтвердил невозможность восстановления платежеспособности.
Солидарная ответственность: Степень вины среди 12 лиц не распределена (в банкротстве ООО); нет доказательств погашения долга другими солидарными должниками.
Цели института банкротства: Освобождение соответствует социальной реабилитации (определение ВС РФ от 25.01.2018 № 310-ЭС17-14013).
С долгами в 700+ млн рублей (при отсутствии доходов, имущества и иждивенцах — двух несовершеннолетних детях) судебный акт был бы неисполнимым (гл. 20 АПК РФ), что противоречит задачам арбитражного судопроизводства (ст. 2 АПК РФ).
Свободен.
Гражданин освобожден от всех обязательств, включая не заявленные в процедуре (п. 3 ст. 213.28), за исключением случаев по пп. 4–6 ст. 213.28.
Применены последствия банкротства по ст. 213.30 (ограничения на 5 лет). Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок.
Значение для практики: рекомендации специалистам
Это решение подтверждает эволюцию судебной практики в сторону защиты добросовестных должников. Для юристов и финансовых управляющих:
Доказывание вины: Ссылка на субсидиарную ответственность недостаточна; нужны конкретные доказательства умысла/неосторожности (пп. 42–43 Постановления № 45).
Активность кредиторов: Пассивность (как ФНС в этом деле) приводит к потере шансов на отказ в освобождении.
Роль обзоров ВС РФ: Обзор от 18.06.2025 (п. 58) — ключевой инструмент для аргументации в пользу должника.
Планирование банкротства: Рекомендуется своевременное обращение в суд после привлечения к субсидиарке (п. 1 ст. 213.4) и полное раскрытие информации для подтверждения добросовестности.
Боритесь до конца - вот главный итог.
Начать дискуссию