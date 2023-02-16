Консолидированная отчетность по МСФО

Что такое МСФО и различные виды учета в 1С

МСФО – это международные стандарты по финансовой отчётности (английский вариант – IFRS – International Financial Reporting Standards) – представляет собой некую подборку документации, которая устанавливает стандарты по созданию отчётности по финансам, которые необходимы для внешних пользователей, чтобы экономически управлять компанией и принимать различные денежные решения.

Существуют различные виды учёта в 1С, основанные на разных видах учётной политики. Проводить учёт несколькими способами необходимо, чтобы:

Была возможность определения числа, с которого новая учётная политика в программе 1С вступает с силу.

Чтобы можно было рассматривать одни и те же сценарии относительно разнообразных функциональных валют и планов счетов.

Задействовать отличные шаблоны для трансляции.

Была возможность прописывать разнообразные параметры и счета объектов учёта.

Можно было привести к единому шаблону все виды учётных политик.

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Обновления для консолидированной отчётности по МСФО в «1С: Управление холдингом 3.2»

Из главных новых особенностей в системе конфигурации 1С: Управление холдингом 3.2 относительно учётов по разным планам счетов – это:

Можно свободно загружать план счетов из таблицы. Можно использовать отчёт по проверке плана по счетам. Появился справочник, который содержит ставки НДС, учитывая различные юрисдикции по налогам.

Внутри плана счетов в программе 1С и шаблонов по трансляции теперь есть учётные политики, которые можно настраивать относительно организаций. В шапке отчёта необходимо теперь будет выбрать дату применения, поля, которые подлежат анализу, и различные сценарии для учёта.

Также появилась возможность выбирать единую политику учёта для разных организаций. Установка учётных политик в программе 1С представлена на скриншоте далее:

Новая настройка политики учёта по стандартам МСФО

Рассмотрим, как настраивать учётную политику по МСФО, после обновления релиза системы 1С.

Так как, политика учёта может быть едина для всех компаний, то сама организация отображена не будет, также не будет отображаться сценарий и начало действия учётной политики в программе 1С.

Определить, какая учётная политика в программе 1С используется можно однозначно по её номеру. Главным для учётной политики является шаблон трансляции, в нём содержится направление трансляции, а, непосредственно, она влияет на определение модели учёта по стандартам МСФО.

Из нового появилась возможность указания дополнительной валюты.

Окно с настройками учётной политики в системе конфигурации 1С: Управление холдингом представлено далее:

Так выполняется настройка ставок по НДС для консолидированной финансовой отчётности МСФО:

А ниже представлены возможные, после обновления релиза системы, виды проверок планов счетов в программе 1С:

Аналогично для видов шаблонов трансляции, по которым определяется тип по МСФО:

Также, после обновления, можно вверять куда происходит трансляция проводок, теперь это можно сделать двумя способами:

Сводно, опираясь на обороты – так можно быстро определить насколько трансляция вообще корректна:

При помощи корреспонденции – этот способ очень подробный и так можно точно выверить места, в которых наблюдаются расхождения:

Также теперь при выверке трансляций выводятся только ошибочные строки, что сокращает объём данных и ускоряет процесс сверки.

Настройки данного отчёта представлены в примере ниже:

Также есть новая возможность – сразу корректировать настройки отчёта во время его расшифровки, это можно увидеть далее:

В систему, с новым релизом, были внесены такие документы по параллельному учёту по МСФО:

По оборотным активам и текущим обязательствам: Реализация товаров, услуг, а также инвестиций. Покупка товаров, услуг, а также инвестиций. Выплаты и поступления денежных средств с учётом МСФО. Счёт-фактура, который выдан МСФО. Счёт-фактура, который получен МСФО. По документам учёта МСФО: Использование курсов валют юрисдикцией. Ставки НДС, которые зависят от юрисдикции организации.

Выводы

В данной статье было описано что такое документация МСФО, какие виды учёта в программе 1С существуют и для чего они нужны, а также, как изменились правила и что новое появилось в ведении консолидированной отчётности по МСФО в новом релизе, 3.2, конфигурации «1С: Управление холдингом».

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