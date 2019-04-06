И снова разъяснения Минфина. На этот раз насчет получения самозанятыми имущественного вычета

Вправе ли плательщик налога на профессиональный доход получить имущественный вычет по НДФЛ? Минфин ответил - нет (письмо No 03-11-11/15110 от 07.03.19).

И здесь не поспоришь. В соответствии с п.1 ст.224 Налогового кодекса, правом на получение имущественного налогового вычета обладают физические лица, уплачивающие НДФЛ по ставке 13%. А физические лица, ставшие самозанятыми, т.е. перешедшие на уплату НПД, освобождены от обязанности по уплате НДФЛ в отношении доходов, попадающих под определение "объект налогообложения НПД".

Однако, стоит отметить, что в случае, когда физлицо имеет иные доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, он может получить имущественный вычет в отношении таких доходов.