Прежде чем что-то прокомментировать, трижды подумай!

Пополнили частями 3-5 статью о мелком хулиганстве в Кодексе об административных правонарушениях (20.1).

А это значит, что неосторожно прокомментировав в интернете какие-либо действия властей, можно "попасть" на очень даже приличный штраф.

Во сколько же обойдется оскорбление власти?

Если оступился первый раз, то от 30 000 руб. до 100 000 руб.

Повторно обидеть власть имущих выйдет дороже: от 100 000 руб. до 200 000 руб. или даже административный арест на срок до 15 суток!

Ну а для тех, кого, так сказать, жизнь ни чему не учит, т.е. допустивших правонарушение более 2-х раз, размер штрафа уже в рамках от 200 000 руб. до 300 000 руб. или опять же арест до 15 суток.

Будьте внимательны и аккуратны в своих комментариях!