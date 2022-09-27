Как начать принимать платежи, не выходя из соцсетей: в России и в других странах

Развитие возможностей соцсетей очевидны, особенно на фоне перехода пользователей в метавселенные и неизбежной трансформации интернета в версию Web 3.0. Здесь они уже активно живут и делают покупки в онлайн-моллах.

Как сегодня предприниматели в других странах используют все возможности для ведения бизнеса — в нашем материале.

WeChat Pay и мини-аппы

В китайской соцсети WeChat можно не только общаться с друзьями и делиться разнообразным контентом, получая комментарии и лайки. Здесь также удобно оплачивать понравившиеся товары в любом интернет-магазине. Так все: и покупатели, и бизнес — остаются в одной соцсети.

Например, для аренды велосипеда человеку в Китае потребуется иметь учетную запись в WeChat.

Кроме того, WeChat — это большая экосистема, в рамках которой предприниматели даже небольших компаний создают свои мини-аппы для приема платежей.

Мини-аппы — это небольшие приложения внутри WeChat. Они отлично работают в основной соцсети Китая, заменяя запрещенные там Instagram* и Facebook*. Да, китайцы продолжают активно пользоваться этими площадками через VPN, но активный бизнес перешел на WeChat платформу.

За пределами Китая наиболее распространены американские игроки. Их активно используют предприниматели из всех сфер бизнеса как для продвижения товара, так и для приема платежей. Это не только удобно для покупателя, но и выгодно компаниям: сокращается пользовательский путь от выбора товара до его оплаты.

Например, в Instagram* можно создать собственный магазин и принимать оплату там же.

Динамика роста числа пользователей WeChat Pay (в млн) в Китае

А как можно использовать этот опыт бизнесу в России?

Прием платежей в популярных соцсетях

Компания LIFE PAY предлагает компаниям отправлять платежные ссылки напрямую в ту соцсеть, которой пользуется клиент.

Например, он в своей ленте просматривает контент друзей, а также новинки аккаунтов, на которые подписан, или те, которые предлагает агрегатор. Среди них — ваша компания по продаже одежды. Пользователь видит обновления в каталоге и решает купить понравившийся экземпляр.

Для этого ему не надо будет переходить в сторонние сервисы — оплатить заказ можно здесь же. Многоуровневое движение потребителя к форме оплаты может заставить его уйти с вашей страницы, бросив корзину.

В личной переписке с клиентом менеджер компании направляет его на сайт — искать товар, который тот выбрал в соцсети, снова собирать корзину, а только потом оплачивать. Для компании это большой риск потери клиента. А оплата «там, где выбрал» позволит покупателю не только завершить покупку, но и добавить в избранное остальные товары, чтобы вернуться к ним в будущем.

Как это работает

Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет принимать оплату онлайн и выставлять платежные ссылки напрямую в мессенджер или в директ любой соцсети. Покупатель переходит по ссылке и тут же попадает на платежную форму.

Здесь он выбирает способ оплаты: картой или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) и завершает покупку. Это не только выгодно, но и безопасно: вероятность ошибок — минимальна.

А как в США

В США предпочитают классику — онлайн-покупки оплачивают PAY-сервисами. Из платежных решений — после PayPal — среди потребителей и предпринимателей лидируют CashApp и Zelle. Но, учитывая другую потребительскую культуру, такие решения, как WeChat Pay, внутри страны не особо актуальны. А супер-аппы и вовсе потерпят крах из-за олигопольной структуры экономики страны в сфере IT-технологий.

Соцсети — не только платформа для общения и обмена контентом, но и активная торговая площадка, которой пользуются как крупные игроки рынка, так и начинающие предприниматели по всему миру.

Так почему бы не начать пользоваться всеми возможностями соцсетей не только для продвижения своего товара, но и для его продажи там, где комфортно клиенту.

Instagram* и Facebook* запрещены на территории РФ, так как принадлежат запрещенной в России корпорации Meta.