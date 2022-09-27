Как начать принимать платежи, не выходя из соцсетей: в России и в других странах

Развитие возможностей соцсетей очевидны, особенно на фоне перехода пользователей в метавселенные и неизбежной трансформации интернета в версию Web 3.0. Здесь они уже активно живут и делают покупки в онлайн-моллах.
Как сегодня предприниматели в других странах используют все возможности для ведения бизнеса — в нашем материале.
WeChat Pay и мини-аппы
В китайской соцсети WeChat можно не только общаться с друзьями и делиться разнообразным контентом, получая комментарии и лайки. Здесь также удобно оплачивать понравившиеся товары в любом интернет-магазине. Так все: и покупатели, и бизнес — остаются в одной соцсети.
Например, для аренды велосипеда человеку в Китае потребуется иметь учетную запись в WeChat.
Кроме того, WeChat — это большая экосистема, в рамках которой предприниматели даже небольших компаний создают свои мини-аппы для приема платежей.
За пределами Китая наиболее распространены американские игроки. Их активно используют предприниматели из всех сфер бизнеса как для продвижения товара, так и для приема платежей. Это не только удобно для покупателя, но и выгодно компаниям: сокращается пользовательский путь от выбора товара до его оплаты.
Например, в Instagram* можно создать собственный магазин и принимать оплату там же.
Динамика роста числа пользователей WeChat Pay (в млн) в Китае
А как можно использовать этот опыт бизнесу в России?
Прием платежей в популярных соцсетях
Компания LIFE PAY предлагает компаниям отправлять платежные ссылки напрямую в ту соцсеть, которой пользуется клиент.
Например, он в своей ленте просматривает контент друзей, а также новинки аккаунтов, на которые подписан, или те, которые предлагает агрегатор. Среди них — ваша компания по продаже одежды. Пользователь видит обновления в каталоге и решает купить понравившийся экземпляр.
В личной переписке с клиентом менеджер компании направляет его на сайт — искать товар, который тот выбрал в соцсети, снова собирать корзину, а только потом оплачивать. Для компании это большой риск потери клиента. А оплата «там, где выбрал» позволит покупателю не только завершить покупку, но и добавить в избранное остальные товары, чтобы вернуться к ним в будущем.
Как это работает
Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет принимать оплату онлайн и выставлять платежные ссылки напрямую в мессенджер или в директ любой соцсети. Покупатель переходит по ссылке и тут же попадает на платежную форму.
А как в США
В США предпочитают классику — онлайн-покупки оплачивают PAY-сервисами. Из платежных решений — после PayPal — среди потребителей и предпринимателей лидируют CashApp и Zelle. Но, учитывая другую потребительскую культуру, такие решения, как WeChat Pay, внутри страны не особо актуальны. А супер-аппы и вовсе потерпят крах из-за олигопольной структуры экономики страны в сфере IT-технологий.
Соцсети — не только платформа для общения и обмена контентом, но и активная торговая площадка, которой пользуются как крупные игроки рынка, так и начинающие предприниматели по всему миру.
Так почему бы не начать пользоваться всеми возможностями соцсетей не только для продвижения своего товара, но и для его продажи там, где комфортно клиенту.
Instagram* и Facebook* запрещены на территории РФ, так как принадлежат запрещенной в России корпорации Meta.