Платежные системы

Как принимать платежи выгодно для бизнеса: бесплатное приложение LIFE POS Lite от LIFE PAY

Ориентироваться в новинках, которые предлагают современные технологии, важно для бизнеса в любой сфере. Современные решения могут сделать рабочий процесс максимально удобным, а также помочь значительно сэкономить. Это особенно важно для небольшого бизнеса и предпринимателей, которые только начинают свое дело.

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Как принимать платежи выгодно для бизнеса: бесплатное приложение LIFE POS Lite от LIFE PAY

Рассказываем, что нового в сфере по приему платежей, и как можно бесплатно принимать оплату курьеру или кассиру в торговой точке.

Бесплатное приложение LIFE POS Lite от LIFE PAY

LIFE POS Lite работает на гаджетах платформы Android и на любом оборудовании: на смартфоне курьера или на кассе. Приложение позволяет принимать платежи любым бесконтактным способом: картой или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Вариант оплаты через СБП предоставит бизнесу возможность экономии на ставке по эквайрингу: до конца 2022 года — 0%.

С помощью LIFE POS Lite удобно принимать оплату прямо на месте у клиента. Также в нем можно менять некоторые позиции товаров в заказе. Например, если клиенту что-то не подошло или он передумал. К тому же, все личные данные передаются в зашифрованном виде. Соответственно, покупатель защищен от любых махинаций и фрода.

Интуитивный и удобный интерфейс приложения с легкостью освоит каждый сотрудник — дополнительного обучения не потребуется.

Приложение LIFE POS

Платежно-кассовое приложение LIFE POS предоставляет больше возможностей в системе по приему платежей. Здесь можно работать с маркированными товарами: сканировать штрихкод через LIFE POS и выводить продукцию из оборота.

А также работать с каталогом, в котором удобно добавлять и удалять весовые и штучные товары. Контролировать весь процесс продаж и управлять сотрудниками в разных точках продаж можно в личном кабинете руководителя.

Небольшому бизнесу и предпринимателям, которые только недавно открыли свое дело, для приема платежей подойдет бесплатное приложение LIFE POS Lite, в котором можно начать работать сразу же после установки. А бизнесу с большими оборотами подойдет платежная система LIFE POS.

Следить за новостями в мире инновационных технологий также важно, как и за экономической повесткой: новые решения могут помочь развитию бизнеса на любом этапе работы.

LIFE PAY
LIFE PAY
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