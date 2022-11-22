Как ускорить бизнес-процессы и повысить лояльность клиента за счет приема оплат

Рестораны и кофейни

Этот сектор – один из самых чувствительных к глобальным изменениям.

После сентября 2022 года, по данным РБК, посещаемость дорогих ресторанов сократилась на 29%, а выручка сократилась на 20%. Однако люди продолжают встречаться с друзьями и проводить время в ресторанах со средним чеком. А также делать заказы блюд на дом и в офисы.

Но как сэкономить на издержках в непростое для бизнеса время?

Если ресторан работает с собственной службой доставки, то платежно-кассовое приложение LIFE POS от LIFE PAY – отличное решение для экономии на терминалах.

Сотрудник на выезде сможет принимать оплату прямо на месте любым способом через свой андроид-телефон: наличными, картой и по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). В последнем случае бизнес будет экономить по эквайринговой ставке: до конца 2022 года – 0%. Платежи проходят в соответствии с 54-ФЗ: электронные чеки отправляются клиенту по SMS или на почту, а отчетность – в ФНС.

Помимо экономической ситуации в стране, на прибыль заведения могут существенно повлиять сотрудники заведения. В сфере ресторанного бизнеса среди работников можно встретить хитрецов, которые заменяют реальные чеки пречеками или пользуются другими темными схемами для увеличения личного дохода незаконным образом.

Принимая платежи мимо кассы, официанты обкрадывают ресторан. А еще нарушают закон № 54-ФЗ – не выдают чек гостю. Для бизнеса это грозит штрафами, проверками и сказывается на имидже бренда.

Этой проблемы можно избежать, установив омни-кассу от LIFE PAY с фискальным накопителем (ФН) в ресторане. А официантам раздать терминалы без ФН. Информация о платежах, которые принимают сотрудники, будет поступать на один кассовый аппарат. В нем же – формируются электронные чеки для клиентов и отчетность для налоговой.

Так у персонала не будет возможности присвоить себе деньги за заказ. Все автоматизировано и находится в системе.

Красота: ногти, бороды и стрижки

В красоте и уходе за собой пока не готовы отказывать. Если клиенты отменяют записи, то вскоре возвращаются. В сфере бьюти-бизнеса особенно важен персональный подход и ассортимент. Выбор касается не только стиля и мастера, но и удобного времени для процедуры.

Сформировать запись или отменить ее клиенты смогут самостоятельно через CRM-сервис YCLIENTS. Там же руководство компании может контролировать информацию о платежах и выставлять счета в одном окне. LIFE PAY интегрирован с программой, что делает работу с финансовыми документами максимально простой и комфортной.

Автоматизация поможет сократить время и минимизировать ошибки, которые дорого стоят. Услугами LIFE PAY пользуются не только салоны красоты, но и барбершопы, такие, как BOY CUT и TOPGUN.

А что по оплате? Клиенты преимущественно предпочитают безнал: карты и даже QR-код. Наличные все еще не в ходу. Когда салон красоты ссылается на сломанную технику, посетитель понимает, что в заведении работают в серую, а это не вызывает доверия и грозит потерей клиента и негативным отзывом. LIFE POS решает эту проблему, предоставляя все варианты оплат, в том числе банковской картой и по QR-коду через СБП.

Усы, лапы и хвосты

Груминг – очень узкий сегмент, который скорее держится на любви грумеров к животным и тех хозяев, которые могут позволить своим питомцам встречаться с ними. Однако к ним обращаются и по медицинским показаниям. А что с ветеринарными клиниками?

Здесь поток клиентов, к сожалению, постоянный во все времена. Но вариативность при приеме оплаты, как правило, встречается редко.

Хозяева вынуждены оставлять своих питомцев в ожидании, пока сами закончат долгий процесс оплаты. Возможность расплачиваться удобным способом за услуги избавит клиента от поиска банкомата. И следующий поход к ветеринару придется на ту клинику, где с этим нет проблем.

LIFE POS предоставляет любую возможность оплаты: картой, наличными или по QR-коду через СБП. А гарантия профессионального подхода в виде чеков – залог лояльности клиента.

Бизнес – это сложная структура, которая не только про прием оплаты на месте у клиента, а также и про доставку продукта и ведение аналитики продаж и учета.

Экосистема LIFE PAY предлагает всем сферам бизнеса услуги, которые помогают ускорить и облегчить процесс по приему платежей, а также работу с финансовыми документами для ФНС и внутренней статистики.