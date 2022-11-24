Клиенты STOCRM смогут принимать оплату через систему быстрых платежей

Интеграция призвана поддержать удалённый функционал STOCRM и позволить клиентам оплачивать автозапчасти и сервис дистанционно, не приходя в сам пункт назначения.

Для онлайн-платежей

Производить оплату можно двумя способами: через QR-код или платежную ссылку.

QR-код располагается на электронном бланке заказ-наряда и предоставляет клиенту выбор: произвести оплату классическим способом – с помощью ввода данных банковской карты, или с помощью Системы быстрых платежей. Во таком случае покупателю нужно считать QR-код камерой мобильного телефона (или кликнуть соответствующую кнопку в приложении сервиса) и перейти в приложение банка для оплаты.

Весь процесс не занимает больше 10 секунд и не требует держать карту под рукой, чтобы ввести корректные данные.

Для офлайн-платежей

Также технология значительно ускорит прием оплаты на кассе в самом автомагазине или автосервисе. Покупатель сможет отсканировать QR-код, помещенный на выданном заказ-наряде, и произвести оплату через собственное банковское приложение.

Оплата без сайта

Производить оплату также возможно с помощью платежных ссылок, без привязки к сайту или приложению. Сформировать ссылку можно в личном кабинете LIFE PAY и отправить клиенту в любой мессенджер, социальную сеть, на почту или в SMS. Такой способ будет удобен как для онлайн-платежей – например, при заказе необходимых товаров с доставкой, так и непосредственно в месте оказания услуги.

Для подключения оплаты с помощью СБП владельцам бизнеса необходимо получить специальный токен-ключ у менеджеров LIFE PAY и указать его в личном кабинете STOCRM, тогда клиентам откроется доступ к Сервису Быстрых Платежей.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами и проектами компании STOCRM Иван Борзых отмечает:

«Интеграция STOCRM с LIFE PAY реализовала основную потребность бизнеса – уменьшить процент за обслуживание по эквайрингу, шагать в ногу со временем, минимизировать человеческие ошибки».

По данным Банка России, за I полугодие 2022 года было произведено более 1 млрд операций по СБП на сумму более 5 триллионов рублей. Использование СБП для бизнеса – удобный и быстрый способ принимать оплату от клиентов и при этом экономить на эквайринге (0,4% – 0,7% в отличие от 1,2% – 2,5%). При этом зачисление средств на расчетный счет происходит моментально.

STOCRM – ведущая CRM-система для автоматизации работы автомагазинов и автосервиса. Сервис предназначен для администраторов, консультантов, менеджеров, задействованных в автомобильной рознице и директоров автосервисов.

LIFE PAY – экосистема кассовых, платежных и учетных решений для розничной торговли и служб доставки. На рынке с 2016 года, имеет более 100 партнеров и интеграций с банками, B2B сервисами, розничными торговыми сетями. Один из ведущих операторов СБП в России.