Пошли в винотеку и забыли дома карту? Бесконтактная оплата спасет ваш праздник

Российский разработчик платежных, кассовых и учётных продуктов LIFE PAY представил клиентам новый удобный сервис для работы с системой быстрых платежей (СБП) – NFC-микрочип. Технология позволяет оплачивать покупки в точках продаж одним касанием телефона по аналогии с теперь недоступными в России PAY-сервисами.

Сеть винотекSimpleWine стала первой FMCG-компанией, которая интегрировала данный способ оплаты в своих бутиках.

«Мы всегда открыты для инноваций и стремимся сделать свой сервис максимально комфортным для потребителя, – отмечает Владимир Филипцев, генеральный директор УК SimpleWine. – Более 30% клиентов SimpleWine ранее предпочитали оплачивать покупки бесконтактным способом. Для нас стало важным вернуть им прежние комфортные условия, которые бы соответствовали их ожиданиям и ритму жизни. Сегодня к пилотному проекту по интеграции NFC-микрочипов подключены три московские винотеки. После успешной реализации „пилота“ мы рассчитываем оснастить этой технологией и другие винотеки сети, которых, напомню, уже 70 по всей стране».

Оплата с помощью NFC-микрочипа реализована более чем в 60 винотеках SimpleWine в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и других городах России. Новый способ оплаты позволит упростить путь клиента при оплате товара для клиентов SimpleWine, сохранить наработанный опыт оплат телефоном, а также потенциально повысить проходимость торговых точек.

NFC-микрочип от LIFE PAY представляет собой небольшую карту-наклейку, которая размещается в прикассовой зоне. Он работает через Систему быстрых платежей (СБП) и позволяет принимать оплату касанием мобильного телефона. Благодаря NFC-технологии чип активирует вызов банковского приложения клиента с заранее указанной суммой платежа. Покупателю достаточно нажать на кнопку «оплатить» для завершения транзакции.

В противовес QR-кодам – более распространенному способу приема оплаты через СБП – микрочип ускоряет процесс в 4 раза и сохраняет привычный пользовательский опыт.

NFC-микрочип – простое и удобное решение для бизнеса, который хочет использовать прием платежей по СБП, но в их кассовом ПО нет возможности альтернативной оплаты, кроме как по QR-коду. Комиссия по СБП до конца 2022 года составляет 0%, после – 0,4%-0,7% в зависимости от типа бизнеса, именно поэтому многие компании заинтересованы в таком сценарии оплаты, который бы был удобен для клиента и легко интегрировался в уже существующую систему приема оплаты.

Чип от LIFE PAY позволяет принимать платежи не только через кассовые терминалы, но и с помощью специального Telegram-бота в телефоне кассира. После авторизации достаточно ввести нужную сумму к оплате, которая автоматически перейдет на микрочип. Telegram-бот пришлет уведомление об успешной транзакции кассиру.

За 6 месяцев, прошедших с релиза нового продукта, LIFE PAY подключил уже более 1000 NFC-микрочипов для различных компаний: как для оффлайн-точек, так и бизнеса, ориентированного на доставку товаров.