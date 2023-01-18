Ведение бизнеса

Терминалы для приема оплат больше не нужны – их заменит мобильный телефон

Компания LIFE PAY выпустила бесплатное приложение для приема оплаты с помощью мобильного телефона – LIFE POS Lite. Оно работает на гаджетах системы Android и позволяет принимать платежи в любом месте.

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Вместе с новой разработкой от LIFE PAY сотрудникам больше не потребуется использовать тяжелые и хрупкие терминалы для приема оплаты «в полях», а бизнес сможет сэкономить как на покупке теперь уже ненужного оборудования, так и на его содержании и ремонте. Кроме того, предприниматели смогут не тратить время и ресурсы на настройку оборудования и сразу начать принимать платежи: вход в приложение осуществляется по логину и коду-паролю из SMS.

Прием оплаты реализован по технологии SoftPOS: NFC-модуль в телефоне считывает данные карты клиента и проводит платеж: покупателю достаточно прикоснуться картой к смартфону сотрудника. В приложении также доступна оплата через Систему быстрых платежей (СБП): в таком случае на экране смартфона появится уникальный QR-код. Клиент считывает его камерой телефона и завершает оплату в приложении банка. У покупателя также есть возможность раздельной оплаты, когда часть покупки оплачивается наличными, а остаток – картой.

Приложение LIFE POS можно скачать бесплатно в Google Play.

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Иллюстрация: LIFE PAY

Для приема безналичной оплаты предпринимателю необходимо подключить эквайринг. LIFE PAY поможет настроить эквайринг от разных банков-партнеров, что позволяет выбрать наиболее выгодное предложение и снизить издержки по каждой транзакции, а также сохранить независимость от изменений условий и быстро переключаться между эквайерами, заключив лишь один договор с провайдером.

Все продукты LIFE PAY поддерживают мультиэквайринг, что минимизирует простой бизнеса из-за неполадок платежного шлюза: приложение автоматически подключит альтернативного эквайера, если с основным возникли проблемы.

В отличие от платежных терминалов, LIFE POS сохраняет устойчивую работу в местах с нестабильным интернет-соединением. Приложение работает от мобильной сети или, при необходимости, подключается к WiFi-точке. Если оплата не пройдет в течение 5 секунд, LIFE POS завершит транзакцию, когда соединение станет более устойчивым.

Это особенно актуально для курьеров, которые принимают оплату, не заходя в квартиру, для небольших магазинов у дома и подвальных помещений, где часто расположены пункты выдачи заказов, для поездов и самолетов.

Приложение LIFE POS будет особенно актуальным для небольшого бизнеса, сервисов такси и доставки, магазинам у дома, работникам ярмарок и выездных мероприятий. Для среднего и крупного бизнеса с большим штатом сотрудников предусмотрены расширенные тарифы LIFE POS, которые обладают большим функционалом и позволяют сделать из мобильного телефона полноценную систему управления платежами, заказами и торговыми точками.

«LIFE POS – уникальное на рынке предложение как для МСБ, так и для крупного бизнеса, которое объединяет в себе весь нужный функционал для работы с приемом платежей и их последующей аналитикой в удобном и интуитивно понятном интерфейсе мобильного приложения. LIFE PAY оперативно реагирует на новые поправки к Федеральным законам о новым трендам финтеха. Так наши клиенты получают уникальный продукт, который позволяет экономить на покупке оборудования и ставке по эквайрингу, а также снизить фрод, ошибки, связанные с человеческим фактором, и повысить скорость работы», – считает Product Owner LIFE POS Родион Бескровный.

LIFE PAY
LIFE PAY
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