Есть рецепт: онлайн-продажа, доставка и вывод из оборота маркированных лекарств

Исследование от Data Insight: в 2021 году объем рынка e-pharma в России увеличился на 40 млрд рублей и составил в сегменте 175 млрд рублей. Активная диджитализация аптек началась во времена ковида и подхватила тренд на онлайн-торговлю. На очереди – лекарства, отпускаемые по рецепту.

В марте 2023 года вступят в силу изменения в законе «Об обращении лекарственных средств», которые позволят отпускать рецептурные препараты онлайн. Нововведение будет экспериментальным, в нем могут участвовать жители Москвы, Подмосковья и Белгородской области. Если пилот пройдет удачно, то разрешение распространится на всю страну.

Что это значит

Аптеки смогут продавать лекарства по электронным рецептам в интернет-магазине или при демонстрации бумажного рецепта курьеру. К тому же при получении медикаментов пациенту нужно будет подтвердить свою личность, предъявив паспорт. Если документа не будет на руках – могут отказать в выдаче и отозвать заказ.

Все ли лекарства можно продавать онлайн? Нет. Подлежат запрету: психотропные, наркотические, сильнодействующие, спиртосодержащие препараты с объемом этилового спирта более 25%. Например, легкие антидепрессанты или успокоительные нельзя будет купить онлайн даже при наличии электронного рецепта – пациенту придется идти в аптеку.

Как подготовиться и что можно уже сейчас

Уже сегодня можно продавать безрецептурные медикаменты онлайн, а когда вступят в силу изменения в законодательстве – расширить спектр услуг. Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет принимать онлайн-платежи через страницу сайта аптеки.

Клиент сможет выбрать необходимые лекарства, оплатить любым бесконтактным способом: картой или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) и заказать доставку.

Кстати, если пациенту удобнее будет расплатиться при получении заказа, то можно настроить прием оплаты через платежно-кассовое приложение LIFE POS. Оно работает на любом гаджете платформы Android, в том числе на смартфоне курьера. С помощью LIFE POS можно принимать платежи любым способом: картой, по QR-коду или наличными. Приложение работает по облачному принципу: клиент получает электронный чек, а налоговая – отчетность.

С 1 июля 2020 года все лекарства подлежат маркировке. Вывод из оборота этой категории товаров в LIFE POS происходит автоматически: при сканировании штрихкода Data Matrix информация о медикаментах поступает в систему «Честный знак», где списывается.

Доставлять клиентам лекарства и принимать оплату на месте – важная помощь для пациента. Ковид научил всех адаптироваться под новые реалии, как потребителя, так и бизнес. К сожалению, болезни настигают нас при разных обстоятельствах, и порою сложно оказать самому себе или близким физическую помощь. А новые технологии и сервисы помогают справиться с трудностями вместе.

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