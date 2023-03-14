Как продавать в соцсетях в 2023: рассказываем про полезные лайфхаки и фишки 

LIFE PAY рассказывает, как социальные сети могут продавать ничуть не хуже сайтов и сэкономить вам определенные средства и ресурсы

Хотите расширить бизнес и завести сайт

Допустим, у вас собственный бизнес по изготовлению ручных светильников. Светильники вы продвигаете в социальной сети Вконтакте, либо по «сарафанному радио» среди своих знакомых и их друзей. Дела идут хорошо, вы добились приличного оборота. И тут встает вопрос о последующем расширении бизнеса.

Сайт – это вроде бы «престижно» и дополнительные возможности продвижения, новые охваты аудитории через браузер и баннерную рекламу.

Тем более существует еще одна проблема – пользователи настороженно относятся к вашему способу приема оплаты: переводом на банковскую карту. В этом случае никакой чек клиенту не выдается, сделка между продавцом и покупателем нигде не фиксируется. «Светильники-то красивые на рекламной картинке, а вдруг я получу на руки совсем не то? Как деньги-то возвращать в этом случае?»

Классический выход из ситуации – создание сайта с подключением приема оплаты на нём через платежную форму.

Только вот..., а сколько стоит создание сайта

Хорошо, давайте подсчитаем.

Готовьте денежки на оплату тех составляющих сайта, без которых он работать не будет: домена (уникального имени вашего сайта в поисковой системе) – от 200 до 1 000+ руб/мес; хостинга («пространство», куда помещен сайт) – в среднем 200-300 руб/мес; SSL-сертификат (протокол-гарантия защиты данных ваших пользователей в интернете) – до 12 000 руб/год. Сайт вам нужно разработать. Доступны несколько способов, которые варьируются по цене и качеству. Причем эти два критерия прямо пропорциональны. Чем больше вы заплатите за разработку сайта – тем больше уникальности, удобного функционала и интересных возможностей будет у вашей платформы. Своими усилиями, используя заготовленные шаблоны на платформах аля «Сделай сам», – в этом случае средств у вас уйдет действительно немного. Гораздо больше уйдет времени и усилий на изучение языков программирования. А это, как вы понимаете, отнюдь нелегко. Не хотите тратить свое время на изучение CSS и html, можно попробовать разработать сайт на базе платформы-конструктора. В этом случае придется платить за подписку на эти платформы – от 250 рублей в месяц. При этом вся уникальность и эксклюзивность интернет-витрины будет на уровне ниже среднего. Если хотите получить действительно качественный продукт, отличающий вас от конкурентов, можно обратиться к программисту-фрилансеру или в агентство. В этом случае приготовьтесь заплатить за разработку не менее 70 000 рублей.

Иногда может получиться так, что вы сразу решили начать бизнес по-крупному, располагая некоторым бюджетом на разработку сайта. В этом случае вам предстоят траты времени и бюджета, описанные сверху.

Не готовы вкладываться как бюджетом, так и временем? Ведите бизнес полностью в социальных сетях.

Бизнес в социальных сетях у россиян: основные факты

На момент осени 2022 года, по данным Mediascope, россияне проводят в среднем 61 минуту в социальных сетях.

Первое место по количеству авторов (собственников пабликов и сообществ, в том числе продвигающих какой-либо бренд) занимает социальная сеть Вконтакте.

Около 73% населения России использует социальные сети (на момент января 2022 года, данные исследовательского сервиса Kepios).

26,9 % использующих соцсети ищут в них товары для покупки, а около 22% занимаются поиском информации об интересующих их брендах (данные Kepios).

Аудитория социальных сетей на момент 2023 года

Для того, чтобы грамотно подобрать социальную сеть под ваш бизнес, нужно знать, какая аудитория какую соцсеть предпочитает. Предпринимателю достаточно сфокусироваться на одной или двух социальных сетях для успешного бизнеса: слишком распыляться между несколькими не стоит.

Лучше сэкономить время, усилия и бюджет, направив все ресурсы на определенные social media с наиболее релевантной аудиторией.

Вконтакте

Ниже второго места эта соцсеть в России в рейтинге популярности никогда не опускалась. Во «Вконтакте» сидит примерно 50 на 50 мужского и женского пола. Основные возрастные ориентиры – 18-24 года и (самый большой процент аудитории по возрасту) 25-34 года.

По роду деятельности – 29% учащихся, 23% специалистов, 14% руководителей и 13% служащих. Иными словами, аудитория весьма платежеспособная.

Telegram

В России мессенджер превзошел по популярности WhatsApp, своего давнего конкурента. Популярность социальной сети продолжает набирать популярность в мире.

Среди пользователей «телеги» преобладают мужчины – 61%. Больше всего пользователей 25-34 лет. На вторых местах возрастные промежутки в 18-24 и 35-44 года. Телеграм – это социальная сеть с упором на новостной и экспертный контент, в центре внимания – профессиональные топики: IT, производство, маркетинг, торговля, а также экономика, политика, социология и т. д.

Одноклассники

Да, социальная сеть все еще жива и вполне популярна среди населения РФ. Преобладают пользователи женского пола, ядро аудитории имеет возраст 35-44 года. На втором месте возраст – 45-54 года. Чаще всего пользователи «Одноклассников» публикуют контент, слушают музыку и заводят новых друзей на платформе.

TikTok

Основа аудитории – женский пол, он занимает 60% от всей численности зрителей TikTok. Целевой возраст – 13-17 лет, да, TikTok крайне популярен у подростков. Второй по значимости возрастной сегмент – 18-24 года. Аудитория TikTok очень открытая к взаимодействию с авторами публикаций, поэтому часто оставляет много комментариев.

Instagram*

Начиная с марта 2022 года, социальная сеть потеряла, как минимум, половину российских активных пользователей (данные Mediascope). Однако пока что рано «списывать со счетов» «инсту», учитывая тот факт, что какая-та доля россиян все еще присутствует там.

На данный момент аудитория Instagram* по половому признаку примерно одинакова: 52.8% – мужчины, 47.2% – женщины. Примерно 70% пользователей имеют возраст моложе 35 лет. В инстаграме зарегистрировано множество юридических лиц со всего мира и 71% используют площадку в коммерческих целях.

*Instagram – организация признана экстремистской правительством РФ.

Чем же социальные сети удобны для ведения бизнеса

Соцсети – это универсальные площадки, обладающие широким функционалом, который предоставляет все необходимые опции для ведения бизнеса.

Бизнес в социальных сетях действует на основе сообществ или личных аккаунтов, которые активно ведут предприниматели. Функции размещения контента предполагают размещение текстов, изображений, видео, аудио и иных форматов. Реакцию аудитории можно отслеживать по количеству подписчиков, лайков, комментариев записей. Обратная связь от подписчиков (потенциальных клиентов) на ваш контент о товаре поступает здесь и сейчас. Создается целое сообщество вокруг вашего продукта. Рекламные возможности социальных сетей настолько же широки, как и возможности продвижения сайтов. У каждой из площадок имеются свои рекламные кабинеты, которые позволяют добавлять рекламу и настраивать её распространение по нужной вам аудитории (таргетная реклама). Стоит отметить, что рекламные кабинеты Instagram и TikTok отключены в России. Однако публикация интересного контента на этих площадках и его популяризация с помощью старых добрых хэштегов, может быть полезным. В социальных сетях также есть возможность выставлять витрины товаров (карточки с продуктами, состоящие из картинки, описания и цены за товар). И, конечно, есть способы связи с клиентами через личные сообщения. В них можно также получить отзыв на товар, договориться о доставке, уточнить детали покупки.

А можно ли в социальных сетях принимать оплату

Да, конечно. Для этого вам нужно будет, как и в случае с интернет-магазином на сайте, подключить интернет-эквайринг. На сайтах эквайринг работает в виде платежной формы, на которую пользователя обычно «перекидывает» нажатие кнопки «Оплатить».

С социальными сетями чуть по-другому: в некоторых социальных сетях функционал не позволяет встроить платежную форму в сообщество о ваших продуктах. И как тогда настроить оплату?

Интернет-эквайринг от LIFE PAY создает платежную форму и формирует на нее ссылку в личном кабинете. Скопировав эту ссылку и отправив в личные сообщения пользователям, вы сможете получить оплату от покупателя по всем правилам интернет-банкинга. При этом у вас получится сохранить лояльность и доверие покупателя, т. к. сделка будет зафиксирована нужными инстанциями.

Интернет-эквайринг от LIFE PAY также дает возможность принимать оплату по Системе быстрых платежей через QR-код, который формируется в том же личном кабинете. Напомним, что Система быстрых платежей (или СБП) – это отличная возможность сэкономить на комиссии за эквайринг и получить деньги за покупку на свой расчётный счет в день платежа.

Еще одна полезный «фишка» приема оплаты с LIFE PAY, которая способна повысить процент покупок вашего товара, – LIFE PAY. Если ваши покупатели хотя бы раз пользовались сервисами Яндекса, то данные о банковской карте клиента подтянутся из базы Яндекса автоматически.

Таким образом, покупка совершается быстрее и покупатель доволен тем, что не нужно долго заполнять форму.

Если же вам не будет хватать аналитики продаж, то личный кабинет LIFE PAY предоставляет информацию о каждом заказе в размере статуса сделки, купленного товара, суммы транзакции, контактов клиентов. С этим набором данных вы ни за что не запутаетесь в продажах и сможете ориентироваться в потоке заказов.

Таким образом, ведение бизнеса и торговля в социальных сетях стремительно набирает обороты. Разработчики данных площадок в будущем будут и дальше улучшать их функционал в направлении e-commerce, ведь сегодня старт собственного дела доступен как никогда.

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