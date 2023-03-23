Все везде и сразу: как приложение LIFE POS  от LIFE PAY пригодится для розницы любого масштаба

Оно превращает смартфон в платежный терминал, мгновенно обменивается информацией с корпоративными учетными системами, контролирует фискализацией и в принципе делает все везде и сразу.

LIFE POS для небольшого бизнеса

Для кого подойдет: небольшой розничный бизнес на ИП, либо старт подобного бизнеса. Например: цветочная или книжная лавка у дома, шоурум, небольшой продуктовый магазин.

При небольшом бизнесе с оборотом в несколько миллионов в год важно грамотно и экономно относиться к операционным расходам. Но кассовое и платежное оборудование занимает значимую часть статьи расходов. Более того, его нужно обслуживать и своевременно чинить.

Будьте готовы заплатить за оборудование для одного рабочего места кассира:

Одна стационарная касса (приблизительно) – 25 000 рублей.

Фискальный накопитель, без которого касса не заработает – около 15 000 рублей.

Терминал по приему оплаты – от 8 000 рублей.

Чекопечатающее устройство – от 6 000 рублей до 30 000 рублей.

Кстати, в январе-феврале 2023 года, производители платежных и смарт терминалов MSPOS и Ingenico объявили об уходе с российского рынка. Следовательно, техническая поддержка терминалов данных марок также будет вне доступа.

LIFE PAY предлагает заменить платежные устройства смартфоном. Да, вы не ослышались: бесплатная версия приложения LIFE POS Lite способна превратить смартфон на Android в полноценный терминал по приему платежей. Это происходит благодаря технологии бесконтактной оплаты Soft POS, работающей за счет телефонных NFC-модулей.

Клиенту нужно лишь приложить банковскую карту к телефону продавца, либо отсканировать своим смартфоном QR-код, сгенерированный через LIFE POS Lite. В последнем случае оплата осуществляется по Системе быстрых платежей, с комиссией в 2 – 2,5 раза меньше, чем за обычный эквайринг.

Расширенная версия приложения LIFE POS уже работает с фискализацией и учетом продаж, соединяя в себе все потребности по организации торговли согласно 54-ФЗ. Приложение берет на себя контроль за фискализацией: аппаратной (с помощью смарт-терминалов или фискальных регистраторов) либо облачной (единый удаленный фискальный накопитель).

Данные о продажах компилируются в личном кабинете пользователя LIFE POS и представляют собой информацию о каждом заказе в разрезе статуса и суммы транзакции, артикула товара, ответственного за продажу сотрудника, торговой точки, платежного терминала, комиссиям для банка и т.д. Для представления лучшей картины приложение представляет наглядные графики и отчеты по итогам работы.

Данный функционал не сможет заменить полноценные CRM-системы в крупных торговых сетях, но для небольшого бизнеса – экономный вариант, который автоматизирован гораздо лучше чем табличка с учётом товаров в Excel.

LIFE POS для омниканальной торговли

Для кого подойдет: омниканальные решения торговли – интернет-магазин + доставка, торговая точка + доставка, сеть магазинов с доставкой, интернет-магазин + торговые точки + доставка.

Все уходят в омниканальность: можно сказать «спасибо» за это пандемии. Если у вас интернет-магазин или торговая точка, вы, скорее всего, продумывали внедрить доставку в свой сервис: автономную или через агрегаторы (Яндекс.Лавка, Деливери. Клаб и т. д.).

Однако внедрение доставки – это дополнительные расходы на зарплаты сотрудникам, кассово-платежное оборудование и иные вещи. У LIFE PAY для вашего бюджета отличная новость: на платежных устройствах можно сэкономить при помощи того же самого LIFE POS Lite, установленного на смартфоны курьеров.

А чтобы окончательно заменить смарт-терминал смартфоном – подключите через LIFE POS облачную кассу, и фискализация пройдет дистанционно. Клиент в этом случае получает электронный чек по SMS или по почте.

Вы можете сказать, что это небезопасно – корпоративный функционал, находящийся в распоряжении на личном гаджете у рядового сотрудника. На самом деле, корпоративная безопасность находится на том же уровне.

Во-первых, в LIFE POS вшита функция удаленного управления доступами сотрудников: старшие менеджеры могут удаленно ограничить редактирование заказа для курьера. Во-вторых, приложение тщательно фиксирует статусы по всему циклу заказа, чтобы своевременно обновлять данные в личном кабинете у менеджеров и в учетных системах вашей компании.

То есть при выдаче заказа курьер обязательно обозначает статус заказа, а платежный модуль приложения пересылает всю информацию о транзакции (сумма, статус оплаты, ставка по эквайрингу, способ оплаты) в личный кабинет. Если на месте доставки будет замечен фрод – об этом сразу узнают старшие сотрудники.

Личный кабинет LIFE POS также отвечает за все везде и сразу – в виде подробной отчётности по каждому каналу продаж. Комбинированная отчётность позволяет составить полное понимание о состоянии торговой деятельности. Это позволяет компилировать и комбинировать разнообразные методы оплаты: предоплата, постоплата, раздельная оплата и т. д.

Например: если курьер не застает хозяев дома, а у него поджимает график, то он может оставить посылку у двери дома или у добрых соседей. Вы спросите: а как же оплата? Очень просто: курьер свяжется с менеджером и покупателю вышлют платежную ссылку в мессенджер, по SMS или e-mail. Клиент спокойно оплатит в онлайн форме оплаты дистанционно, а курьер поедет на следующий заказ, не нарушая график доставки.

LIFE POS для торговых сетей

Почему 85% покупателей магазина выбрали бы кассы самообслуживания (данные Raydiant.com)? Причина подобного ответа: люди не хотят стоять в длинных очередях. Некоторые в ряде случаев даже отказываются о покупки, а торговые сети теряют на этом прибыль.

Касса самообслуживания – действительно компромиссный вариант, однако ряд собственников встречаются с ниже перечисленными сложностями:

КСО не способны оформлять допродажи. Цена КСО: настольная будет стоить примерно от 70 000 руб/шт, а напольная – от 150 000 руб/шт. Кассы самообслуживания занимают некоторую площадь в торговом зале.

В этом случае LIFE PAY предлагает компромиссный вариант – LIFE POS Lite. Можно установить бесплатное приложение на смартфоны консультантов и позволить им рассчитывать покупателей прямо в торговом зале у полки, минуя очереди.

Отсканировать товар также можно через камеру смартфона: в LIFE POS вшита функция маркировки и сканирования товаров. А кассовую функцию в этом случае может взять на себя единая для всех каналов приема платежей касса, стоящая непосредственно в торговом зале. LIFE PAY может проконсультировать по поводу установки подобных касс. Итог: единая касса на все терминалы и смартфоны + непосредственно сами смартфоны вместо КСО.

Экономия на лицо. Концепция допродаж в этом случае тоже не пострадает: с этой функцией обычно прекрасно справляются торговые консультанты.

Приложение LIFE POS и его бесплатная платежная версия LIFE POS Lite способны уместить все функции приема платежа, фискализации и учета продаж в минимум устройств. Вышеописанные схемы удачно применяются и в разъездной торговле (выездные мероприятия, фургончики с напитками, палатки в парках), и в логистических услугах (такси, перевозка грузов) и в иных видах торговой деятельности.

Оптимизация средств и ресурсов в силу цифровизации и автоматизации – уже не тренд бизнеса, а негласное правило, которое будет только набирать обороты не только в нашей стране, но во всем мире. Так почему бы не воспользоваться благами цифровой цивилизации прямо сейчас, когда ваши конкуренты уже массово внедряют передовые технологии в свои предприятия?

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