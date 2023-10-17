Владельцы салонов красоты, как и другие субъекты предпринимательства, обязаны использовать в деятельности онлайн-кассы. Разберем, в каких случаях бьюти-услуги освобождаются от применения ККТ и как организовать прием оплаты в салонах красоты.

Бьюти услуги и ККТ

Салоны красоты, парикмахерские, барбершопы и мастера на дому в сфере бьюти услуг в большинстве случаев обязаны использовать онлайн-кассы. Тех, кто может работать без кассы, — немного и все они перечислены в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

К ним относятся:

Те, кто ведет деятельность в труднодоступных и отдаленных от сетей связи местностях.

Перечень таких территорий утверждается законом субъекта РФ, к которому относятся эти территории. Вместо чека клиенту нужно предоставить документ, который подтверждает факт проведенных расчетов.

Те, кто применяет режим налогообложения «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).

Особенности применения этого режима налогообложения приведены в законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Самозанятый должен оказывать услуги лично, а его годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб.

В остальных случаях мастера и владельцы индустрии красоты, обязаны применять онлайн-кассы.

Как организовать прием оплаты в салонах красоты

Принимать оплату в салонах красоты можно разными способами:

Наличными.

Клиенты оплачивают услугу или покупают товар, например, шампунь или маску для волос, используя наличные денежные средства.

При оплате наличными продавец обязан выдать клиенту кассовый чек в бумажном виде.

Банковской картой.

Самый распространённый способ оплаты. Для того чтобы клиенты могли рассчитываться картой, нужно приобрести специальные терминалы и подключить торговый эквайринг.

Оплата по банковским картам позволит оптимизировать работу салона, избавиться от неудобств, которые связаны с оплатой наличными и контролировать сумму поступлений.

Оплата по СБП.

Расчет за услугу происходит путем сканирования QR-кода с прикассовой зоны или с монитора онлайн-кассы. Этот способ расчета удобен в первую очередь для продавца, так как комиссия на оплату по СБП намного ниже, чем по эквайрингу.

Онлайн-оплата.

Такой способ приема оплаты могут использовать частные мастера при заказе услуги на сайте или салоны в виде предоплаты, когда клиент записывается онлайн на конкретную процедуру. Оплата происходит непосредственно на сайте с помощью карты, по СБП или через платежное приложение.

Оплата сертификатом или подарочной картой.

При таком способе оплаты клиент рассчитывается за оказанные услуги подарочной картой или сертификатом. Этот способ имеет определенные особенности формирования кассового чека как при покупке сертификата, так и при расчете по нему.

Оплата частями BNPL.

Аналог рассрочки. Стоимость услуги разбивается на несколько платежей: первая часть оплачивается сразу, остальные платежи автоматически списываются с карты клиента через определенный промежуток времени — например, через каждые две недели.

Сервис оплаты частями особенно актуален для сегмента малого и среднего бизнеса, который заинтересован в увеличении бизнес-показателей, но ранее не мог быстро и оперативно интегрировать новые тенденции в приеме оплаты в свою инфраструктуру.

Этот способ оплаты будет удобен тем клиентам, которые не могут сразу полностью заплатить за дорогостоящую услугу, но могут это сделать в рассрочку.

Особенности применения ККТ при различных формах расчетов в салоне красоты

Расчет наличными

При получении оплаты наличными продавец обязан выдать клиенту чек в бумажной форме.

Для этого нужно приобрести кассовый аппарат, фискальный накопитель, и подключиться к оператору фискальных данных. Чек клиенту нужно выдать в момент расчета.

Для небольших салонов красоты подойдет стационарная или автономная мобильная касса.

Стационарная касса позволяет формировать чеки непосредственно в помещении, она подключена к источнику питания и не может использоваться в другом месте.

Автономная мобильная касса позволяет производить расчет не только в салоне красоты, но и на выезде, например, если мастер выезжает на дом к клиенту.

Расчет банковской картой

При оплате картой чек клиенту также нужно сформировать в бумажной форме в момент расчета.

Обратите внимание, что даже если клиент отказался от чека, обязанность провести расчет по кассе у продавца все равно остается. Если ее не соблюсти, можно попасть на штраф за неприменение ККТ (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Его размер для ИП составляет от 25% до 50% от суммы непроведенного по кассе расчета, но не менее 10 000 руб. Для организаций штраф больше – от 75% до 100% от суммы непробитого чека, но не меньше 30 000 руб.

Оплата по СБП в офлайн-точке

Если клиент оплачивает оказанную услугу по QR-коду, чек нужно сформировать в момент расчета — в бумажной форме.

Для расчетов можно использовать стационарную или мобильную автономную кассу.

Онлайн-оплата

При оплате услуги на сайте чек клиенту направляется в электронной форме. Для расчетов используется стационарная касса, которая находится в офисе продавца или непосредственно в салоне красоты. Также можно использовать облачную кассу, она располагается в дата-центре поставщика услуг.

Если оплата проходит через платежные сервисы, которые относятся к платежным агрегаторам, то чек клиенту направляет сервис, а не продавец.

Оплата сертификатом или подарочной картой

Покупка подарочного сертификата или карты по своей сути является не расчетом, а внесением авансового платежа. Соответственно, при покупке сертификата в качестве способа расчета нужно указать «Аванс», а при оказании услуг и оплате их сертификатом – «Полный расчет».

Оплата частями

При оплате с помощью сервиса BNPL (buy now — pay later) чек клиенту нужно выдать на полную сумму – в момент внесения первого платежа, так как деньги он получит от сервиса в полном объеме, а дальнейший расчет покупателя будет происходить непосредственно с сервисом, а не продавцом.

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