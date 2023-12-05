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Нужно ли применять кассу на пункте выдачи заказов

Товар, который покупатель заказал в интернет-магазине, часто можно получить в пункте выдачи заказов. Рассчитаться за товар покупатель может как в самом ПВЗ, так и предварительно – при заказе на сайте. Нужно или нет применять онлайн-кассу на пункте выдачи зависит от того, как был оплачен товар. 
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Нужно ли применять кассу на пункте выдачи заказов
Иллюстрация: LIFE PAY

В этой статье разберем, когда нужно применять кассу на ПВЗ, в каких случаях можно обойтись без нее и что нужно учесть при выборе ККТ.

Нужна ли касса в пункте выдачи заказов

Да, если в ПВЗ принимается оплата от покупателя. При этом не имеет значения форма расчета и размер оплаты — окончательный расчет или полный. 

Бизнес обязан применять ККТ, если проводит расчеты с физлицами наличными или с помощью электронных средств платежа. Если в пункте выдачи клиент оплатил товар, который заказал ранее в интернет-магазине, продавец должен провести операцию по кассе и выдать покупателю чек.

Покупатель может отказаться от чека, но операцию все равно нужно провести по кассе. Иначе это может привести к последствиям в виде штрафов:

  • Для предпринимателей это 25–50% от суммы расчетов без кассы, но минимум 10 000 ₽.

  • Для юридических лиц — 75–100% от суммы расчетов без кассы, но минимум 30 000 ₽.

В каких случаях в ПВЗ необязательно применять ККТ

Работать без кассы пункт выдачи может в следующих случаях:

  • Продавец имеет статус самозанятого.

Если самозанятый продавец реализует товар через свой интернет-магазин, в ПВЗ он не обязан выдавать чеки, даже если принимает оплату при выдаче товара. 

  • На ПВЗ не принимается оплата от покупателей.

Если пункт выдачи заказов работает только на выдачу товаров и не принимает оплату, тогда онлайн-касса не нужна.

В остальных случаях пункт выдачи должен применять ККТ.

Какую кассу выбрать для ПВЗ

Контрольно-кассовый аппарат должен соответствовать требованиям 54-ФЗ:

  • иметь заводской номер;

  • быть в специальном перечне ФНС.

Внутри корпуса кассового аппарата должен быть фискальный накопитель. Он выполняет фискализацию данных, которые поступают с ККТ, и передает их в налоговую.

Если в ПВЗ принимается оплата, тогда нужна касса. При этом ФНС в своем письме от 26.07.2021 № АБ-4-20/10454@ напомнила, что при продаже товаров, в том числе через пункты выдачи заказов, чек должен содержать все требуемые реквизиты:

  • наименование предмета расчета;

  • цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок;

  • стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок.

Для пункта выдачи заказов подойдут следующие виды онлайн-касс.

Фискальный регистратор

Это устройство, которое используется для печати чеков, а также передачи данных о произведенном расчете в ФНС. Фискальные регистраторы не имеют клавиатуры и экрана, которые нужны для ввода информации. 

Фискальный регистратор подойдет небольшим ПВЗ:

  • у которых нет проблем с электричеством;

  • если они не используют доставку с помощью курьеров;

  • которые не принимают предварительную оплату на сайте интернет-магазина.

Автономная мобильная касса

Этот вариант онлайн-касс подойдет владельцам небольших ПВЗ, а также тем продавцам, которые, кроме выдачи товара на ПВЗ, используют еще и прием платежей при курьерской доставке

У автономной кассы есть экран и клавиатура для ввода информации, она может принимать оплату с помощью банковских карт. Так как у этой кассы есть встроенный аккумулятор, ее удобно использовать для расчетов при курьерской доставке.

Смарт-терминал

Смарт-терминал подойдет пунктам выдачи со средней и большой проходимостью. Также этот тип ККТ часто используют продавцы, которые, кроме оплаты в ПВЗ, принимают ее на сайте интернет-магазина. Смарт-терминал можно подключить к интернет-эквайрингу, и тогда касса сможет выдавать чеки не только в ПВЗ на бумаге, но и в электронной форме – при оплате на сайте.

Самым оптимальным вариантом для ПВЗ станет решение от LIFEPAY. Подключите омни-кассу и формируйте чеки с доставки, онлайн и офлайн-магазинов на одном устройстве. Особенно эта касса удобна для ПВЗ, где кроме офлайн точки предусмотрена курьерская доставка и оплата на сайте. Для омни-кассы не нужно покупать дополнительное оборудование, достаточно скачать приложение LIFE POS и зарегистрироваться в нем. С помощью этого приложения курьеры смогут принимать оплату во время доставки со своего мобильного телефона.

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