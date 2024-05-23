Принимайте оплаты в розничном бизнесе любым удобным способом

Любая продажа начинается с обмена товара на деньги. В этом процессе задействованы — сервис по приему платежей, кассовый учет, система управления заказами и т.п. Но для этого не обязательно тратить деньги на множество терминалов. Познакомьтесь с сервисами LIFE PAY, чтобы узнать, как можно наладить удобный прием оплаты для розничной онлайн и офлайн торговли.

Что такое LIFE PAY

Life Pay — это сервис, предоставляющий оптимальные решения по приему платежей, управлению кассовыми операциями, учетом и заказами. LIFE PAY демонстрирует технологии, с которыми привычные процессы станут удобными, безопасными и эффективными.

Продукты LIFE PAY:

Онлайн-касса — оборудование и кассовый софт или облачная касса;

СБП — платежные ссылки, QR-коды, бесконтактная оплата;

Интернет-эквайринг — прием платежей на сайте или в приложении, готовые модули для CMS, платежные ссылки или QR-платежи;

Торговый эквайринг — POS-эквайринг, мобильный эквайринг, SoftPOS-решения, СПБ или QR-код

Платформа для автоматизации бизнеса LIFE POS.

В пакет «Онлайн-касса от LIFE PAY» входит кассовое оборудование, кассовое ПО LIFE POS собственной разработки и набор сопутствующих услуг и опций, которые помогут быстро подключить к работе кассовые и платежные сервисы в оффлайн или онлайн магазинах.

Что могут кассы от LIFE PAY

Онлайн-касса для розничной торговли поможет организовать торговлю в соответствии с 54-ФЗ, наладить бесперебойную выдачу чеков от авансовых платежей до чеков коррекции или возврата, оптимизировать работу с маркированными товарами. Содержит встроенную кассовую программу LIFE POS для управления всеми торговыми операциями.

Мобильная онлайн-касса 3 в 1 помогает курьерам, выездным торговым точкам, таксистам организовать эффективный прием платежей. Объединяет функционал по приему оплаты, фискализации и печати чеков на едином устройстве.

Облачная касса для мобильной или интернет-торговли дает возможность не покупать кассовое оборудование, а подключить фискализацию платежей с единой удаленной онлайн-кассы к интернет-магазину и/или ко всем курьерам на доставке. Чеки будут поступать клиентам в электронном виде. Сама онлайн-касса размещается в вашем офисе или в дата-центре Life Pay.

Пример: у цветочного магазина работает служба доставки с четыремя курьерами. Оплату принимают на месте при выдаче заказов (букетов) покупателям. Если покупать на каждого курьера смарт-терминал с функцией кассы, то затраты выйдут в 160 000 рублей. Если подключить всех курьеров к единой облачной кассе, то можно сэкономить минимум до 50 000 рублей.

Облачная касса для многоканальной торговли или прикассовых зон позволяет экономно организовать торговлю при помощи единой кассы с соблюдением 54-ФЗ.

С помощью технологии можно:

1. Фискализировать оплату на точке продаж со всех платежных терминалов на одной кассе, расположенной в магазине — полное соответствие 54-ФЗ.

Например: в ресторане с несколькими залами работает 3 платежных терминала. Все они подключены к одной кассе, которая стоит у главного прилавка. Касса обрабатывает все принятые платежи и печатает бумажные чеки для всех сделок. Таким образом, собственник сэкономил на кассовых устройствах и вместо нескольких касс, купил одну, сэкономив минимум 20 000 рублей.

2. При наличии онлайн магазина и одной оффлайн точки продаж — объединить фискализацию с двух каналов на одной кассе: с выдачей электронного чека онлайн покупателям и бумажного — покупателям в офлайн магазине.

Почему LIFE PAY

1. Многофункциональный личный кабинет — контроль пробития чеков, полное управление отменами и возвратами, сверка итогов, проверка статуса работы кассового аппарата, статистика продаж.

2. Программа для автоматизации бизнеса LIFE POS:

фискализация;

современные инструменты приема оплаты;

объединенный учет платежных и транзакционных данных;

учет наличных и безналичных платежей со всех каналов продаж, торговых точек;

доступ к данным по заказам в режиме реального времени;

простые и понятные отчеты с фильтрацией по сотрудникам, торговым точкам, периодам;

модуль POS CRM — управление программой лояльностью, скидками и бонусами;

подключение дополнительных решений по запросу в личном кабинете;

управление доступами пользователей;

пакет готовых интеграций с ведущими решениями для бизнеса.

3. Возможность интеграции с популярными CMS программами, с программами бухгалтерского учета, с CRM-программами и платформами автоматизации торговли: U-ON, Мобифитнес, Retail CRM, iiko, Мой Склад и т.д. и с любой иной учетной системой клиента по его запросу.

4. Круглосуточная техподдержка 24/7, проблемы с высокой срочностью решаются за 2 часа, удаленное подключение облачной кассы за 5 дней, любые виды регистрации, перерегистрации и настройки касс по индивидуальным запросам.

С сервисами от LIFE PAY можно избежать штрафов от налоговой, экономить на оборудовании для розничных точек, интегрироваться с уже подключенными учетными системами клиента и получать своевременные и точные данные о продажах с контролем в личном кабинете.

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