Принимайте оплаты в розничном бизнесе любым удобным способом

Что такое LIFE PAY
Life Pay — это сервис, предоставляющий оптимальные решения по приему платежей, управлению кассовыми операциями, учетом и заказами. LIFE PAY демонстрирует технологии, с которыми привычные процессы станут удобными, безопасными и эффективными.
Продукты LIFE PAY:
Онлайн-касса — оборудование и кассовый софт или облачная касса;
СБП — платежные ссылки, QR-коды, бесконтактная оплата;
Интернет-эквайринг — прием платежей на сайте или в приложении, готовые модули для CMS, платежные ссылки или QR-платежи;
Торговый эквайринг — POS-эквайринг, мобильный эквайринг, SoftPOS-решения, СПБ или QR-код
Платформа для автоматизации бизнеса LIFE POS.
В пакет «Онлайн-касса от LIFE PAY» входит кассовое оборудование, кассовое ПО LIFE POS собственной разработки и набор сопутствующих услуг и опций, которые помогут быстро подключить к работе кассовые и платежные сервисы в оффлайн или онлайн магазинах.
Что могут кассы от LIFE PAY
Онлайн-касса для розничной торговли поможет организовать торговлю в соответствии с 54-ФЗ, наладить бесперебойную выдачу чеков от авансовых платежей до чеков коррекции или возврата, оптимизировать работу с маркированными товарами. Содержит встроенную кассовую программу LIFE POS для управления всеми торговыми операциями.
Мобильная онлайн-касса 3 в 1 помогает курьерам, выездным торговым точкам, таксистам организовать эффективный прием платежей. Объединяет функционал по приему оплаты, фискализации и печати чеков на едином устройстве.
Облачная касса для мобильной или интернет-торговли дает возможность не покупать кассовое оборудование, а подключить фискализацию платежей с единой удаленной онлайн-кассы к интернет-магазину и/или ко всем курьерам на доставке. Чеки будут поступать клиентам в электронном виде. Сама онлайн-касса размещается в вашем офисе или в дата-центре Life Pay.
Пример: у цветочного магазина работает служба доставки с четыремя курьерами. Оплату принимают на месте при выдаче заказов (букетов) покупателям. Если покупать на каждого курьера смарт-терминал с функцией кассы, то затраты выйдут в 160 000 рублей. Если подключить всех курьеров к единой облачной кассе, то можно сэкономить минимум до 50 000 рублей.
Облачная касса для многоканальной торговли или прикассовых зон позволяет экономно организовать торговлю при помощи единой кассы с соблюдением 54-ФЗ.
С помощью технологии можно:
1. Фискализировать оплату на точке продаж со всех платежных терминалов на одной кассе, расположенной в магазине — полное соответствие 54-ФЗ.
Например: в ресторане с несколькими залами работает 3 платежных терминала. Все они подключены к одной кассе, которая стоит у главного прилавка. Касса обрабатывает все принятые платежи и печатает бумажные чеки для всех сделок. Таким образом, собственник сэкономил на кассовых устройствах и вместо нескольких касс, купил одну, сэкономив минимум 20 000 рублей.
2. При наличии онлайн магазина и одной оффлайн точки продаж — объединить фискализацию с двух каналов на одной кассе: с выдачей электронного чека онлайн покупателям и бумажного — покупателям в офлайн магазине.
Почему LIFE PAY
1. Многофункциональный личный кабинет — контроль пробития чеков, полное управление отменами и возвратами, сверка итогов, проверка статуса работы кассового аппарата, статистика продаж.
2. Программа для автоматизации бизнеса LIFE POS:
фискализация;
современные инструменты приема оплаты;
объединенный учет платежных и транзакционных данных;
учет наличных и безналичных платежей со всех каналов продаж, торговых точек;
доступ к данным по заказам в режиме реального времени;
простые и понятные отчеты с фильтрацией по сотрудникам, торговым точкам, периодам;
модуль POS CRM — управление программой лояльностью, скидками и бонусами;
подключение дополнительных решений по запросу в личном кабинете;
управление доступами пользователей;
пакет готовых интеграций с ведущими решениями для бизнеса.
3. Возможность интеграции с популярными CMS программами, с программами бухгалтерского учета, с CRM-программами и платформами автоматизации торговли: U-ON, Мобифитнес, Retail CRM, iiko, Мой Склад и т.д. и с любой иной учетной системой клиента по его запросу.
4. Круглосуточная техподдержка 24/7, проблемы с высокой срочностью решаются за 2 часа, удаленное подключение облачной кассы за 5 дней, любые виды регистрации, перерегистрации и настройки касс по индивидуальным запросам.
С сервисами от LIFE PAY можно избежать штрафов от налоговой, экономить на оборудовании для розничных точек, интегрироваться с уже подключенными учетными системами клиента и получать своевременные и точные данные о продажах с контролем в личном кабинете.
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