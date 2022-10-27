Банкротство физического лица: пошаговая инструкция

Без суда

Право подать заявление о признании банкротом гражданин получает при наличии следующих обстоятельств (п. 1 ст. 223.2 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, далее – закон о банкротстве):

сумма долга – не менее 50 и не более 500 тыс. руб .;

на день подачи заявления исполнительное производство в отношении должника окончено, а исполнительный документ возвращен в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, а иное исполнительное производство не возбуждено.

При расчете суммы долга учитываются:

денежные обязательства;

обязанности по внесению в бюджет обязательных платежей ( в т. ч. и тех, срок исполнения которых не наступил );

в т. ч. и тех, срок исполнения которых не наступил алиментные обязательства;

обязательства по договору поручительства ( независимо от просрочки основного должника ).

Не учитываются:

неустойки ( штрафы, пени );

штрафы, пени проценты за просрочку платежа;

упущенная выгода;

а также и иные имущественные и финансовые санкции ( п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве ).

Заявление подается в МФЦ по месту жительства или пребывания лично или через представителя с приложением списка всех известных должнику кредиторов. За рассмотрение такого заявления плата не взимается (п. 2, 4 ст. 223.2, 223.7 закона о банкротстве).

В течение трех рабочих дней с даты получения заявления сведения о возбуждении процедуры включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Процедура внесудебного банкротства гражданина завершается по истечении шести месяцев со дня включения таких сведений в Реестр (ст. 223.2, 223.6 закона о банкротстве).

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Судебный порядок

Заявление о признании гражданина банкротом подается в арбитражный суд. Этим правом наделены (ст. 2, 213.3 закона о банкротстве, абз. 2 п. 1 Положения, утв. постановлением Кабмина от 30.09.2004 № 506):

сам гражданин;

конкурсный кредитор;

уполномоченный орган ( например, налоговая инспекция ).

Банкротом может быть признан гражданин, у которого долг (без учета санкций, см. выше) составляет в совокупности не менее 500 тыс. руб. и обязательства не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть исполнены (ст. 4, 213.3 закона о банкротстве).

Должник обязан сам обратиться в суд, если, уплатив одному или нескольким кредиторам, он не сможет исполнить обязательства перед другими кредиторами и общий размер долга не менее 500 тыс. руб. Подать заявление необходимо не позднее 30 рабочих дней со дня, когда должник узнал (должен был узнать) об этих обстоятельствах (ст. 213.4 закона о банкротстве).

Должник вправе обратиться в суд с заявлением о признании банкрота и тогда, когда он предвидит свое банкротство. То есть имеются обстоятельства, которые явно свидетельствуют – он не в состоянии исполнить обязательства в должный срок. В этом случае размер неисполненных обязательств значения не имеет (п. 2 ст. 213.4 закона о банкротстве).

О неплатежеспособности должника свидетельствуют следующие обстоятельства:

он прекратил расчеты с кредиторами и перестал вносить обязательные платежи;

он не исполнил более 10% от совокупного размера денежных обязательств и (или) обязательных платежей, срок исполнения (уплаты) которых наступил, в течение более одного месяца со дня, когда они должны были быть исполнены;

размер долга превышает стоимость его имущества;

есть постановление об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества.

Составляя заявление о признании банкротом, следует указать:

сумму требований кредиторов;

размер долга;

данные об имуществе;

обоснование невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Также указываются наименование и адрес СРО, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий (без указания конкретной персоны, такого права у должника нет). Прилагаются необходимые документы, копии заявления направляются конкурсным кредиторам и (или) в уполномоченные органы (ст. 37, 213.4 закона о банкротстве).

Заявление и документы подаются в арбитражный суд по месту жительства или пребывания:

лично: через канцелярию, отдел делопроизводства;

по почте;

через интернет ( ст. 32, 33 закона о банкротстве ).

Размер госпошлины: 300 руб. (подп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК).

Если должник согласен на привлечение управляющего, то придется внести депозит, за счет которого он получит вознаграждение. Депозит может внести за должника кто-то другой. Также придется оплатить публикацию сведений о банкротстве в Едином федеральном реестре сведений, равно как и реализацию заложенного имущества (ст. 28, 213.7, 213.27 закона о банкротстве).

Суд вправе прекратить дело о банкротстве на любой стадии, если налицо отсутствие средств для возмещения судебных расходов, в т. ч. на выплату вознаграждения финансовому управляющему (ст. 57 закона о банкротстве).

Следует помнить, что:

фиктивное банкротство;

преднамеренное банкротство;

неправомерные действия при банкротстве

являются правонарушениями или преступлениями (в зависимости от масштабов ущерба, ст. 14.12, 14.13 КоАП, ст. 197 УК).

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Заявление принято, что далее?

Заявление рассматривается не ранее 15 дней и не позднее трех месяцев со дня принятия. По итогам суд может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина. Сведения об этом публикуются в официальном издании (ст. 28, 213.6, 213.7 закона о банкротстве).

Со дня вынесения этого определения наступает ряд последствий, в частности (ст. 213.11 закона о банкротстве):

устанавливается мораторий на удовлетворение требований по обязательствам;

замораживается начисление санкций ( исключая текущие платежи );

исключая текущие платежи снимаются аресты и иные ограничения, наложенные ранее;

сделки, направленные на приобретение и отчуждение имущества свыше 50 000 руб., получение и выдача займов, получение кредитов, передача в залог, распоряжение средствами на банковских счетах (вкладах) совершаются только с предварительного письменного согласия финансового управляющего.

Суд вправе своим определением временно ограничить права на выезд из РФ до дня вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве (ст. 213.24 закона о банкротстве).

План реструктуризации долгов может быть составлен:

самим должником;

финансовым управляющим;

кредитором;

уполномоченным органом.

Его можно представить не позднее 10 дней по истечении двух месяцев с даты опубликования сообщения о признании обоснованным заявления о банкротстве.

Далее проект плана представляется на первом собрании кредиторов, которое проводит финансовый управляющий. Если большинством голосов он принимается (учитываются голоса кредиторов, включенные в реестр требований), и суд его утверждает, то его можно реализовывать. Причем в процессе суд своим определением может изменить или отменить этот план.

За месяц до истечения срока исполнения плана финансовый управляющий формирует отчет о его исполнении и вместе с подтверждающими документами отправляет их:

конкурсным кредиторам;

в уполномоченный орган;

в суд.

В случае если долги погашены, и (или) жалобы кредиторов признаны необоснованными, то суд выносит определение о завершении реструктуризации долгов. Или, если желаемые цели не достигнуты, тооб отмене указанного плана и о признании должника банкротом (ст. 213.20, 213.21, 213.22, 213.23 закона о банкротстве).

На любом этапе есть возможность заключить мировое соглашение с кредиторами. В случае утверждения его судом оно станет основанием для прекращения производства по делу (ст. 213.31 закона о банкротстве).

Суд вынес решение

Все имущество, зафиксированное на день вынесения судом определения о признании банкротом и введении реализации имущества и выявленное (приобретенное) после, составляет конкурсную массу. Из него исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание.

Например, жилое помещение (или часть), которое является единственным пригодным для проживания должника и совместно проживающих с ним членов семьи.

Кредиторы получают удовлетворение своих требований в порядке очередности. Если имущество «заканчивается», то требования, на которые имущества не хватило, считаются погашенными, а должник, по общему правилу, от дальнейшего исполнения освобождается.

﻿Должник, даже будучи признанным банкротом, не освобождается от исполнения обязательств по:

текущим платежам;

возмещению вреда жизни или здоровью;

возмещению морального вреда;

алиментам,

а также по тем требованиям, при возникновении и исполнении которых должник поступал недобросовестно.

Должник признан банкротом. Какие последствия?

В течение пяти лет он не сможет взять кредит (заем), не указав на факт своего банкротства. Он также не сможет повторно подать на банкротство.

Банкрот теряет право занимать определенные должности, участвовать в управлении кредитных организаций (в течение 10 лет), страховых компаний, НПФ, УК инвестиционного фонда, ПИФ, МКК (в течение пяти лет) и иных организаций (в течение трех лет). Эти последствия не зависят от того, какая процедура была применена – внесудебная или судебная.

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