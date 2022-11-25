Почему государство выделяет гранты бизнесу? Как получить, на что потратить

В чем заинтересованность государства
Заручиться финансовой поддержкой государства предприниматель может, если его проект несет реальную пользу обществу, помогает решить острые проблемы в регионе и снимает часть задач с самих чиновников.
Например, гранты получают компании, которые:
- предоставляют рабочие места социально уязвимым категориям граждан (инвалидам, малоимущим, беженцам, пенсионерам и молодым специалистам);
- производят товары и услуги для вышеперечисленных граждан, удовлетворяют их нужды;
- решают социально значимые проблемы в обществе, т. е. ведут деятельность в сфере оказания педагогических услуг, отдыха и оздоровления детей, дошкольного образования, культурного просвещения и т. д.
Таким образом, достигается некое сотрудничество между государственным аппаратом и представителями бизнеса, одинаково выгодное для обеих сторон.
- Бюджет выделяет денежные средства в виде гранта – безвозмездно, но под жестким контролем целевого расходования. При этом «закрывается» какая-либо социально значимая проблема страны или региона.
- Предприниматель получает деньги, которых ему не хватает для развития и реализации проекта.
Безусловно, система грантов является сегодня важным и действенным стимулом для достижения социально полезного результата и развития гражданских инициатив.
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«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!» Работает ли это правило при получении гранта
Потратить государственные деньги на покупку автомобиля, заграничные командировки или покрытие долгов компании, конечно, не получится.
Грант выдается на конкретные цели для реализации проекта, а потому расходование средств строго подконтрольно (придется предоставлять отчеты и хранить все чеки).
Какую именно сумму выделит государство и на что ее можно будет потратить, зависит от вида гранта. В 2022 году категорий финансирования несколько.
Существуют микро-гранты на текущие нужды малого и среднего бизнеса (оплату аренды, покупку оборудования, участие в выставках) и крупные гранты на развитие бизнеса или для поддержки некоторых сфер (IT, туризм и т. п.).
Например, сельскохозяйственники (фермеры) вправе претендовать на грант в сумме от 1,5 до 30 млн руб. Государство таким образом стимулирует развитие сельского хозяйства в России, приток населения из городов в села, поддерживает малый бизнес. Участники программы «Развитие семейных животноводческих ферм» могут направить деньги на следующие нужды: разработку проекта будущей фермы, строительство и ремонт помещений, покупку и монтаж оборудования, формирование поголовья скота.
Три главные составляющие для получения госфинансирования
- Актуальность и социальная значимость бизнес-проекта, связь с приоритетными направлениями развития страны или региона.
- Наличие подробного и правильно оформленного бизнес-плана. БП должен содержать анализ рынка, финансовые расчеты, план производства, анализ рисков и т.п.
- Наличие заполненной заявки на получение гранта и пакета документов. В него обычно входит анкета участника, свидетельства ИНН и ОГРН, учредительные документы фирмы, документы и т.п.
Как подготовиться к подаче заявки на грант, и какие ошибки на этом этапе чаще всего допускают предприниматели, расскажет Ирина Муравьева на практикуме
Получение гранта на открытие бизнеса и развитие существующего: в чем отличия
Порядок обращения за грантом на создание новой компании и развитие (поддержку) уже существующего проекта кардинально отличается.
1. Финансовую помощь на регистрацию бизнеса государство выдает только официально неработающим гражданам, состоящим на учете в Центре занятости населения.
Если вы планируете запустить социально значимый коммерческий проект с «чистого листа», пошаговая инструкция будет такой:
- увольнение с официальной работы по найму или прекращение деятельности ИП;
- обращение в местный Центр занятости и регистрация в качестве безработного;
- разработка бизнес-плана и предоставление его на рассмотрение специальной комиссии региона,
- регистрация в ФНС в качестве ИП.
Если решение комиссии окажется положительным, с предпринимателем заключается контракт. Этот документ гарантирует получение гранта до 300 тысяч рублей. Деньги небольшие, но этого хватит для покрытия части аренды, закупки материалов и оборудования.
2. Государственные гранты для развития уже существующих компаний выдаются на конкурсной основе. Для этого бизнесмену необходимо собрать определенный пакет документов и соответствовать критериям получения финподдержки.
Чтобы оставаться в курсе актуальных конкурсов, отслеживайте их проведение на официальных сайтах администрации региона, района или города.
На трехдневном практикуме «Правовой советник по грантам» вы узнаете подробности о грантах в сфере туризма, IT, сельского хозяйства в 2022 году, а также отдельно разберете кейсы социальных проектов от действующих специалистов по государственной поддержке. Узнаете о востребованности на рынке специалистов по грантам и сколько можно зарабатывать в этой нише.
Дополнительные источники информации о получении грантов
Предпринимателям, заинтересованным в привлечении финансирования для реализации своих социально значимых проектов, советуем изучить также следующие ресурсы и программы:
- сайт центра «Мой бизнес» в конкретном регионе, городе;
- сайт Института поддержки малого и среднего предпринимательства – содержит полный перечень организаций, куда бизнес может обратиться за помощью;
- Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», среди его направлений деятельности – «Импульс добра», «Социальный предприниматель», «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство»;
- проект «Я-гражданин» от Общественной палаты;
- сайт Комитета общественных связей Москвы, который организует конкурс на получение субсидий для НКО;
- сайты региональных фондов поддержки предпринимательства.
Если бизнес-проект действительно стоящий с точки зрения социальной значимости и практической пользы обществу, шанс получить финансовую поддержку от государства или региона – достаточно высок. Необходимо только детально проработать бизнес-план и грамотно оформить заявку.
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