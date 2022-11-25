Почему государство выделяет гранты бизнесу? Как получить, на что потратить

В чем заинтересованность государства

Заручиться финансовой поддержкой государства предприниматель может, если его проект несет реальную пользу обществу, помогает решить острые проблемы в регионе и снимает часть задач с самих чиновников.

Например, гранты получают компании, которые:

предоставляют рабочие места социально уязвимым категориям граждан ( инвалидам, малоимущим, беженцам, пенсионерам и молодым специалистам );

инвалидам, малоимущим, беженцам, пенсионерам и молодым специалистам производят товары и услуги для вышеперечисленных граждан, удовлетворяют их нужды;

решают социально значимые проблемы в обществе, т. е. ведут деятельность в сфере оказания педагогических услуг, отдыха и оздоровления детей, дошкольного образования, культурного просвещения и т. д.

Таким образом, достигается некое сотрудничество между государственным аппаратом и представителями бизнеса, одинаково выгодное для обеих сторон.

Бюджет выделяет денежные средства в виде гранта – безвозмездно, но под жестким контролем целевого расходования. При этом «закрывается» какая-либо социально значимая проблема страны или региона. Предприниматель получает деньги, которых ему не хватает для развития и реализации проекта.

Безусловно, система грантов является сегодня важным и действенным стимулом для достижения социально полезного результата и развития гражданских инициатив.

Академия правовых и финансовых советников дает возможность освоить новое направление и работать из любой точки мира. «Правовой советник по грантам» – бесплатный практикум для бухгалтеров и юристов. Пошаговый план действий для роста и развития в этой нише.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!» Работает ли это правило при получении гранта

Потратить государственные деньги на покупку автомобиля, заграничные командировки или покрытие долгов компании, конечно, не получится.

Грант выдается на конкретные цели для реализации проекта, а потому расходование средств строго подконтрольно (придется предоставлять отчеты и хранить все чеки).

Какую именно сумму выделит государство и на что ее можно будет потратить, зависит от вида гранта. В 2022 году категорий финансирования несколько.

Существуют микро-гранты на текущие нужды малого и среднего бизнеса (оплату аренды, покупку оборудования, участие в выставках) и крупные гранты на развитие бизнеса или для поддержки некоторых сфер (IT, туризм и т. п.).

Например, сельскохозяйственники (фермеры) вправе претендовать на грант в сумме от 1,5 до 30 млн руб. Государство таким образом стимулирует развитие сельского хозяйства в России, приток населения из городов в села, поддерживает малый бизнес. Участники программы «Развитие семейных животноводческих ферм» могут направить деньги на следующие нужды: разработку проекта будущей фермы, строительство и ремонт помещений, покупку и монтаж оборудования, формирование поголовья скота.

Три главные составляющие для получения госфинансирования

Актуальность и социальная значимость бизнес-проекта, связь с приоритетными направлениями развития страны или региона. Наличие подробного и правильно оформленного бизнес-плана. БП должен содержать анализ рынка, финансовые расчеты, план производства, анализ рисков и т.п. Наличие заполненной заявки на получение гранта и пакета документов. В него обычно входит анкета участника, свидетельства ИНН и ОГРН, учредительные документы фирмы, документы и т.п.

Как подготовиться к подаче заявки на грант, и какие ошибки на этом этапе чаще всего допускают предприниматели, расскажет Ирина Муравьева на практикуме «Правовой советник по грантам».

Получение гранта на открытие бизнеса и развитие существующего: в чем отличия

Порядок обращения за грантом на создание новой компании и развитие (поддержку) уже существующего проекта кардинально отличается.

1. Финансовую помощь на регистрацию бизнеса государство выдает только официально неработающим гражданам, состоящим на учете в Центре занятости населения.

Если вы планируете запустить социально значимый коммерческий проект с «чистого листа», пошаговая инструкция будет такой:

увольнение с официальной работы по найму или прекращение деятельности ИП;

обращение в местный Центр занятости и регистрация в качестве безработного;

разработка бизнес-плана и предоставление его на рассмотрение специальной комиссии региона,

регистрация в ФНС в качестве ИП.

Если решение комиссии окажется положительным, с предпринимателем заключается контракт. Этот документ гарантирует получение гранта до 300 тысяч рублей. Деньги небольшие, но этого хватит для покрытия части аренды, закупки материалов и оборудования.

2. Государственные гранты для развития уже существующих компаний выдаются на конкурсной основе. Для этого бизнесмену необходимо собрать определенный пакет документов и соответствовать критериям получения финподдержки.

Чтобы оставаться в курсе актуальных конкурсов, отслеживайте их проведение на официальных сайтах администрации региона, района или города.

На трехдневном практикуме «Правовой советник по грантам» вы узнаете подробности о грантах в сфере туризма, IT, сельского хозяйства в 2022 году, а также отдельно разберете кейсы социальных проектов от действующих специалистов по государственной поддержке. Узнаете о востребованности на рынке специалистов по грантам и сколько можно зарабатывать в этой нише.

Дополнительные источники информации о получении грантов

Предпринимателям, заинтересованным в привлечении финансирования для реализации своих социально значимых проектов, советуем изучить также следующие ресурсы и программы:

сайт центра «Мой бизнес» в конкретном регионе, городе;

сайт Института поддержки малого и среднего предпринимательства – содержит полный перечень организаций, куда бизнес может обратиться за помощью;

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» , среди его направлений деятельности – «Импульс добра», «Социальный предприниматель», «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство»;

проект « Я-гражданин » от Общественной палаты;

Я-гражданин сайт Комитета общественных связей Москвы, который организует конкурс на получение субсидий для НКО;

сайты региональных фондов поддержки предпринимательства.

Если бизнес-проект действительно стоящий с точки зрения социальной значимости и практической пользы обществу, шанс получить финансовую поддержку от государства или региона – достаточно высок. Необходимо только детально проработать бизнес-план и грамотно оформить заявку.

О всех тонкостях сопровождения бизнеса в получении гранта на специальном практикуме от Академии правовых и финансовых советников.