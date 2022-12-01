Что такое нацпроекты: можно ли и нужно ли в них участвовать

Они представляют собой федеральные проекты и программы, принятые в рамках национальных проектов: Демография, Здравоохранение, Образование, Жилье и городская среда, Экология, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Производительность труда, Наука и университеты, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Международная кооперация и экспорт, Туризм и индустрия гостеприимства.

Между тем, нормативные акты, непосредственно регулирующие деятельность каждого нацпроекта – паспорта национальных проектов – не очень информативны с точки зрения понимания обычного человека. Информация в них представлена, как правило, в виде таблиц, общих формулировок, перечней.

Поэтому, на первый взгляд, трудно понять – для кого и зачем предназначен тот или иной нацпроект, каковы условия участия и сулит ли оно, это участие, какие-нибудь выгоды, либо условия слишком сложные и вообще не для всех.

В связи с этим официальный сайт национальных проектов «Национальные Проекты.рф» не цитирует законодательство, ссылаясь на указанные паспорта, а сразу презентует нам нацпроекты в виде конкретных возможностей, так и назвав их – «94 возможности».

Мы не будем рассматривать все презентованные возможности, а остановимся лишь на тех, что могут быть полезны самостоятельно зарабатывающим специалистам и предпринимателям.

Итак, зачем это нужно юристу, бухгалтеру или предпринимателю?

Во-первых, следует иметь ввиду, что участие в нацпроектах позволяет воспользоваться такими мерами господдержки, как субсидии и гранты, а специалист по грантам – одно из востребованных направлений 2022 года – подробно об этом можно узнать на бесплатном практикуме Академии правовых и финансовых советников «Правовой советник по грантам» .

. Во-вторых, участие в нацпроекте необходимо как для эффективной деятельности самозанятого, которая действительно обеспечит стабильным заработком, так и для открытия собственного бизнеса.

После ухода из офиса «в свободное плавание» участие в нацпроектах может обеспечить безопасное и комфортное погружение в среду самостоятельного заработка, не связанного с трудовыми правоотношениями.

Возможно, многие вспомнят, как еще в 2018 году ушедшие в самостоятельный заработок люди, лихорадочно искали ответы на вопросы: «а можно ли обойтись без регистрации ИП?», «а что мне будет, если за услугу я получу от другого человека деньги на карточку?» и т. п. С принятием нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» все подобные вопросы, тревоги и страхи пропали, стали неактуальными.

Так, законодательством предусмотрено поощрение деятельности самозанятых, малых и средних предприятий: в целях развития сферы малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития совместно с заинтересованными органами государственной власти и институтами развития реализует вышеупомянутый национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ("Паспорт национального проекта «Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (утв. Минэкономразвития)).

В рамках этого национального проекта оказание поддержки распределено по целевым группам – самозанятые граждане, начинающие предприниматели и растущие субъекты малого/среднего предпринимательства, нацеленные на дальнейшее развитие.

И что конкретно обещает нам национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»?

1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

Если раньше возможностью по свободному использованию информационно-консультационных и образовательных услуг могли пользоваться только малые и средние предприниматели, то отныне, с помощью указанного нацпроекта, этими услугами смогут воспользоваться и плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые).

У многих на слуху информация о том, что для самозанятых действует особая ставка налогообложения. И такая мера господдержки действительно принята и существует в рамках нацпроекта, поскольку физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4 или 6%.

Они также смогут получить микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на три года и воспользоваться льготным финансированием с помощью альтернативных финансовых инструментов, таких как краудинвестинговые и краудфандинговые платформы.

Есть возможность участвовать в рассматриваемом нацпроекте даже у активных подростков, желающих начать зарабатывать: несовершеннолетние предприниматели (начиная с 16 лет), впервые зарегистрированные в качестве самозанятых, получат дополнительный налоговый вычет в размере 1 МРОТ.

Далее, информационный ресурс «Национальные проекты» сообщает нам, что «самозанятые смогут бесплатно или на льготных условиях регистрироваться на электронных торговых площадках, получат доступ к льготной аренде государственного и муниципального имущества, а также смогут арендовать оборудованные рабочие места на производственных и офисных площадях в бизнес-инкубаторах и коворкингах или получить компенсацию по арендным платежам за пользование частными площадями».

В центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы. Для самозанятых предусмотрен льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках.

Имеется возможность арендовать помещения в бизнес-инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получить компенсацию за аренду частного помещения. При этом, самозанятые также могут пользоваться государственными и муниципальными помещениями«.

2. Заключение соцконтракта

Социальный контракт – это не только господдержка малоимущих граждан, но также это и финансовая помощь государства для открытия собственного дела. Безусловно, выделенные средства являются целевыми, а это означает наличие взаимных обязательств с государством: участникам нацпроекта, заключившим указанный контракт, предоставляют денежные средства в размере до 350 тыс. руб., бесплатно помогают составить бизнес-план, сметы, найти рынки сбыта (в центрах «Мой бизнес»), также могут предложить пройти профобучение в сфере предпринимательства.

При этом с 2021 года соцконтракты можно получить во всех регионах. В прошлом году такую помощь получили 981,2 тыс. граждан – по сообщению Минэкономразвития на официальном сайте Министерства.

Как видим, меры господдержки для самозанятых действительно существуют, они, безусловно, нужны и полезны, а самое главное – для участия в нацпроекте и получения указанной меры господдержки не нужно предпринимать каких-то сложных шагов или быть кем-то особенным, достаточно просто, приняв решение о получении дохода от самостоятельной деятельности, зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Как заключить соцконтракт и заработать на нем первые деньги – подробно рассказано на бесплатном практикуме Академии правовых и финансовых советников «Правовой советник по грантам».

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства

Для тех, кто нацелен «играть по-крупному», нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или учредить юридическое лицо. Предоставлена возможность воспользоваться мерами поддержки бизнеса «на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя», – так обещает нам официальный информационный ресурс «Национальные проекты» – АНО «Национальные приоритеты».

Например, предприятия могут получить кредит с господдержкой. Эти предприятия должны быть заняты в сферахрозничной и оптовой торговли, бытовых услуг, внутреннего туризма и т. п. Кредит по ставке 9,25% выдается как на инвестиционные цели (например, расширение производства, закупку нового оборудования) или для пополнения оборотных средств.

4. Цифровизация малого и среднего бизнеса

Данная мера господдержки позволяет приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета.

Познакомившись с мерами господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», можно сделать вывод о доступности и простоты их применения в отношении человека, который решил в той или иной форме получать доход от самостоятельной или предпринимательской деятельности.

Ну а конкретные знания об особенностях и тонкостях работы с нацпроектами вы сможете получить, пройдя Авторский курс для юристов и бухгалтеров нового поколения в Академии правовых и финансовых советников «Правовой советник по грантам».