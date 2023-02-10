Как защитить свои авторские права в Интернете: пошагово

В научной литературе принято разделять способы защиты авторских прав на две большие группы, в зависимости от того, какое именно нарушение было допущено и каковы последствия от указанных незаконных действий .

Публичный

Применяется, если нарушение представляет собой состав административного правонарушения, либо даже преступления, учитывая степень общественной опасности и конкретный состав.

Публичным этот способ является потому, что для его реализации обращаются с заявлением в надзорные или правоохранительные органы, то есть, в данном случае защита реализуется с помощью государства, а точнее – наделенных специальными полномочиями государственных органов.

Согласно п. 53 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применение к лицу, нарушившему интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, мер административной или уголовной ответственности не исключает возможности применения к этому же лицу мер защиты интеллектуальных прав в гражданско-правовом порядке.

При этом следует иметь в виду, что сам по себе отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможности применения гражданско-правовых мер защиты. Зато обстоятельства, установленные в ходе такого разбирательства, могут быть использованы в качестве доказательств при реализации других способов защиты.

Гражданско-правовой

Этот способ предполагает претензионный и судебный порядок.

Если мы говорим о защите, значит, нарушение уже состоялось, и профилактика (охрана, например, в виде водяных знаков на фото) уже не спасет. В этом случае закон предлагает нам использовать как общие инструменты, применяемые в гражданско-правовых отношениях и перечисленные в ст. 12 ГК, так и специальные, установленные для защиты авторских прав.

Мы можем:

обратиться к нарушителю с заявлением в установленной форме, о чем речь пойдет ниже, с претензией (особенно, если не исключаем или даже нацелены на судебное разбирательство, т. к. претензионный порядок в ряде случаев обязателен);

потребовать возместить имущественный ущерб , признать право, восстановить положение, существовавшее до нарушения права, пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нарушения, потребовать компенсацию морального вреда;

потребовать опубликовать решение суда о допущенном нарушении.

Что делать, если авторское право нарушено и нуждается в защите

Для защиты авторских прав в Интернете можно предпринять следующие шаги:

Шаг № 1: зафиксируйте нарушение

Сделайте скриншоты, отражающие нарушение, укажите точное название адреса сайта, время получения страниц из Интернета.

Согласно п. 55 постановления Пленума ВС № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК, статья 64 АПК). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК, статей 64 и 68 АПК вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет.

Допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса Интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК, статья 71 АПК).

Обратитесь к нотариусу для нотариального заверения страниц.

Это не уникальный способ фиксации для защиты авторских прав. Он применяется во всех сферах гражданско-правовых отношений. В соответствии со ст. 102 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС 11.02.1993 № 4462-1) по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Минус этого способа – в его высокой стоимости, однако такое доказательство ответчику будет труднее оспорить, учитывая, что нотариус вправе производить фиксацию факта нарушения, не уведомляя нарушителя, чтобы предотвратить удаление.

Поэтому, исходя из конкретной ситуации, владельцу авторских прав следует хорошо продумать последовательность действий для их защиты, дабы не разрушить доказательственную базу и не лишать себя возможности доказывания.

Шаг № 2: определите, кому предъявлять претензию

Предъявить конкретные требования можно следующим субъектам:

Физическому лицу, которое, например, ведет блог в Интернете и размещает там изготовленные вами фотографии или написанные вами статьи.

Согласно п. 71 постановления Пленума ВС № 10 требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

Это требование может быть предъявлено и нескольким лицам: в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно (положения ст. 1252 ГК).

Непосредственному владельцу сайта.

Анализ судебной практики и федерального законодательства свидетельствует о том, что владельца сайта считают лицом, ответственным за принятие решение о размещении у него на сайте тех или иных материалов, при этом признается, что спорным материалом пользуется именно владелец сайта.

Если владелец сайта станет утверждать, что материал был размещен без его ведома и согласия, то именно на него распространяется обязанность по доказыванию (бремя доказывания) этого факта, а если доказать не сможет – отвечает самостоятельно (п. 17 ст. 2 закона от 27.07 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 № 10).

Будет ли нести ответственность информационный посредник?

Этот вопрос регулируется положениями ст. 1253.1 ГК, согласно которым:

Предусмотрено определение информационного посредника, то есть лица, осуществляющего передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», или предоставившего возможности размещения материала и доступа к нему. Определены условия, при одновременном соблюдении которых ответственность информационного посредника исключается: Если он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала. Если он не изменяет указанный материал, не считая необходимых технологических изменений. Если он не знал о неправомерности используемых материалов.

Шаг № 3: выбирайте способ защиты, действуйте параллельно, используя все возможные и приемлемые для вас инструменты

Из анализа судебной практики, а также мнений специалистов, следует допустимость использования всех средств гражданско-правовой защиты авторских прав одновременно.

Все способы защиты прав были перечислены выше в разделе, посвященном гражданско-правовой защите. Предлагаем остановиться на специальном способе внесудебной защиты авторского права, поскольку именно этот способ является наиболее легко и быстро применимым во внесудебном порядке: письменное или электронное заявление о нарушении авторских или смежных прав, содержание и порядок которого установлены положениями ст. 15.7 закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Это заявление должно содержать:

Сведения о правообладателе или лице, уполномоченном правообладателем (если заявление направляется таким лицом) (далее – заявитель): Для физического лица – фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты). Для юридического лица – наименование, место нахождения и адрес, контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты). Информацию об объекте авторских и (или) смежных прав, размещенном на сайте в сети Интернет без разрешения правообладателя или иного законного основания. Указание на доменное имя и (или) сетевой адрес сайта в сети Интернет, на котором без разрешения правообладателя или иного законного основания размещена информация, содержащая объект авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для его получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Указание на наличие у правообладателя прав на объект авторских и (или) смежных прав, размещенный на сайте в сети «Интернет» без разрешения правообладателя или иного законного основания. Указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение на сайте в сети Интернет информации, содержащей объект авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Согласие заявителя на обработку его персональных данных (для заявителя – физического лица).

Владелец сайта, не согласившись с заявлением, может в течение 24 часов с момента его получения направить уведомление об уточнении представленных сведений. Указанное уведомление может быть направлено заявителю только однократно. А заявитель, соответственно, должен принять меры, направленные на восполнение недостающих сведений, устранение неточностей и ошибок, затем направить владельцу сайта в сети «Интернет» уточненные сведения.

Важно отметить, что в течение 24 часов с момента получения заявления или вышеуказанных уточненных заявителем сведений владелец сайта в сети Интернет удаляет оспариваемую информацию (ч. 6 ст. закона № 149-ФЗ).

Таким образом, нами представлена наглядная схема защиты авторских прав в Интернете.

Как говорится, в борьбе все средства хороши. Еще раз напомним, что следует предпринять конкретные действия для восстановления нарушенных прав автора или исключат угрозу их нарушения.

Законодательство не ограничивает автора в избрании одного-единственного способа защиты прав, а предлагает целый спектр возможностей, которые можно использовать как при непосредственной защите, так и при доказывании.

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