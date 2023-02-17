Единый налоговый платеж. Как теперь обмениваться сведениями с ФНС, какие инструменты понадобятся предпринимателям

Что такое ЕНС

Регулирование этого платежа осуществляется на основании закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса», согласно положениям которого Единый налоговый платеж (ЕНП) – это средства:

перечисленные в бюджет на счет Федерального казначейства, необходимые для исполнения совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов, налогового агента;

взысканные с кого-то из вышеперечисленных лиц в соответствии с главным фискальным документом.

ЕНП также признаются суммы денежных средств, подлежащие учету на едином налоговом счете в связи с:

принятием налоговым органом решения о возмещении (о предоставлении налогового вычета) суммы налога;

поступлением от иного лица в результате зачета суммы денежных средств;

отменой (полностью или частично) зачета денежных средств в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса), осуществленного на основании заявления, представленного в соответствии с п. 6 ст. 78 НК, либо в связи с отсутствием на едином налоговом счете денежных средств, необходимых для исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов;

начислением налоговым органом процентов в соответствии с п. п. 4 и (или) 9 ст. 79 НК;

представлением налогоплательщиком, плательщиком сбора заявления о возврате излишне уплаченных сумм налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в порядке, установленном ст. 227.1 НК, налога на профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Единым налоговым счетом признается форма учета налоговыми органами денежного выражения совокупной обязанности, а также денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП и (или) признаваемых в качестве ЕНП.

Единый налоговый счет ведется в отношении каждого физического лица и каждой организации, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами (п. п. 2, 4 ст. 11.3 НК).

Итак, разберемся с основными вопросами – как платить, как отчитываться, как получать уведомления.

Как ИП и прочие предприниматели будут обмениваться сведениями с ФНС

Получать уведомления, направлять сведения.

Из буквального толкования новых норм следует , что с 01.01.2023 года при уплате ЕНП для налогоплательщика ничего не изменится в части официального общения с ФНС: ИП и прочие предприниматели будут обмениваться с налоговыми органами документами и сведениями привычными способами, при этом основными способами дистанционного взаимодействия с налоговыми органами остаются личный кабинет налогоплательщика или через систему бесконтактной и безбумажной технологии сдачи отчетности, так называемую систему представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Представление деклараций по ТКС по-прежнему не потребует дублирования этих документов на бумажных носителях. При формировании электронной отчетности не может возникнуть ошибок, т. к. система контролирует правильность заполнения ее форм, одновременно осуществляется проверка актуальности версии заполняемого формата декларации.

Для направления документов в налоговый орган требуется получение усиленной квалифицированной электронной подписи.

Передача сведений через ТКС осуществляется посредством использования специального программного обеспечения или с помощью операторов ЭДО.

Операторы ЭДО – это организации, которые являются коммерческими и предоставляют услуги для обмена электронными счетами-фактурами и прочими документами. То есть, вместо направления документов почтой, курьерами или службами доставки операторы ЭДО организуют процесс передачи всех необходимых документов в электронной форме. При этом они гарантируют безопасность и юридическую значимость всех передаваемых в электронной форме документов.

Деятельность операторов ЭДО лицензирована, в связи с чем они наделены правом работать с сертификатами электронной подписи и шифровальными средствами, правом предоставлять телематические услуги связи и др.

Определение оператора ЭО содержится в приказе ФНС от 20.04.2012 № ММВ-7-6/253@, согласно которому оператор электронного документооборота – это организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме с использованием электронной подписи.

Обязаны ли предприниматели использовать системы электронного документооборота ТКС или ЭДО

В чем суть этих инструментов? Можно ли обойтись личным кабинетом налогоплательщика, прийти на прием к инспектору?

Такой обязанности закон предпринимателям не вменяет. Использование указанных систем – право, а не обязанность налогоплательщика.

Согласно п. 7 ст. 23, п. 4 ст. 31 НК взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов в части взаимного представления сведений и документов может осуществляться, в частности, следующими способами:

лично;

по почте;

по ТКС через оператора ЭДО;

через личный кабинет налогоплательщика;

через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу, если порядок их передачи прямо не предусмотрен НК.

Кроме того, в действующей редакции НК от 01.01.2023 сохраняются положения о возможности направления через ТКС или личный кабинет налогоплательщика требования об уплате задолженности (п. 4 ст. 69 НК), налоговых деклараций и расчетов (п. 1 и 4 ст. 80 НК), заявления о постановке на учет в налоговом органе (п. 5.1 ст. 84 НК), документов, истребуемых при проведении налоговой проверки (п. 2 ст. 93 НК), жалобы на решения и/или действия налогового органа (п. 1 ст. 139.2 НК).

Таким образом, изменения, внесенные в НК в связи с введением ЕНП, никак не отразились на способах взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, не ухудшили положения налогоплательщиков, не затруднили это взаимодействие.

Как уже было сказано выше, использование электронных форм взаимодействия с налоговой инспекцией – это лишь право, а не обязанность налогоплательщика. Если по какой-то причине налогоплательщик не может или не хочет использовать вышеописанные средства (инструменты) взаимодействия, то может осуществлять взаимодействие с ФНС известными всем способами – прийти на прием лично или направить необходимые документы на бумажном носителе почтой России.

Однако использование ТКС, ЭДО и личного кабинета налогоплательщика значительно экономит время и снижает риски утраты, потери документов, так как при электронном документообороте посторонние лица их прочитать не смогут, поскольку информация не только защищена специальными техническими средствами, но и зашифрована, а ключ к шифрованию есть только у налогового органа.

Как использовать инструменты для взаимодействия с налоговой инспекцией для уплаты ЕНП?

1. ТКС

Для передачи и получения документов и информации по ТКС, как уже было сказано выше, индивидуальному предпринимателю потребуется помощь оператора ЭДО либо установка специального программного обеспечения.

С оператором ЭДО предприниматель заключает договор на оказание услуг оператора, после чего начинает обмениваться электронными документами с налоговым органом. Для подтверждения факта юридической значимости электронного документа, его, как и любой другой документ, необходимо подписать. В связи с этим предпринимателю потребуется оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (п. п. 5.1, 7 ст. 23 НК).

Согласно ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» получить такую подпись индивидуальный предприниматель может в одном из удостоверяющих центров ФНС (см. информацию ФНС России «С 1 июля квалифицированную электронную подпись для ЮЛ/ИП можно получить в ФНС»).

Использование ТКС вместе с услугами операторов ЭДО удобно предпринимателю тогда, когда документооборот большой и разнообразный.

Если же документооборот небольшой, можно ли обойтись без ТКС? Да, поскольку использовать ТКС никто не обязан. Вместо него можно использовать личный кабинет налогоплательщика.

2. Использование личного кабинета налогоплательщика

Этот способ отмечается как наиболее удобный для взаимодействия с налоговыми органами. К тому же, он бесплатный, в отличие от услуг операторов ЭДО.

Согласно приказу ФНС от 26.05.2015 № ММВ-7-6/216@ «О вводе в промышленную эксплуатацию подсистемы «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» помимо функции ЭДО, аналогичной выполняемой ТКС, личный кабинет налогоплательщика позволяет налогоплательщику оперативно получать информацию о состоянии процессов налогового администрирования по его объектам налогообложения путем получения доступа к информационным ресурсам ФНС , упрощает формирование документов, ускоряет процессы их приема и обработки (п. 1 Регламента эксплуатации подсистемы «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» налоговыми органами и ФКУ «Налог-сервис» ФНС, утвержденного приказом (далее – Регламент)).

Как открыть личный кабинет?

Индивидуальный предприниматель может открыть ЛК НП двумя способами, при этом от способа авторизации зависит перечень услуг, предоставляемых пользователю ЛК ИП (п. 1 Регламента, Приложение № 2 к приказу):

1. Удаленно, без обращения в налоговый орган, с использованием для входа логина и пароля к ЛК физического лица.

При авторизации с использованием логина и пароля пользователям предоставляется ограниченный функционал, включающий просмотр сведений и формирование ограниченного перечня документов для отправки в налоговый орган (п. 1 Регламента). Полный перечень доступных функций перечислен в Приложении № 2 к Регламенту (графа «Группа пользователей, которой предоставляется функция», значение «Все»);

2. Путем подачи заявления, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью или универсальной электронной картой либо по регистрационной карте, которая выдается при обращении налогоплательщика в ИФНС России. При осуществлении входа в ЛК ИП с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или соответствующей карты индивидуальному предпринимателю доступны полные возможности сервиса (п. 1 Регламента, Приложение № 2 к Регламенту).

В заключение обращаем внимание, что в настоящее время ни в приказ, ни в Порядок ведения личного кабинета налогоплательщика, утвержденный приказом ФНС от 22.08.2017 N№ ММВ-7-17/617@, не внесены изменения, связанные с введением ЕНП с 01.01.2023.

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