Что нужно знать бухгалтеру и юристу об изменениях в налоговом законодательстве в 2023 году

Однако налоговых изменений обычно бывает немало, а знать о них необходимо не только бухгалтеру, но и консультирующему юристу, и предпринимателю.

Изменения в налоговом законодательстве анонсируются не так широко, как другие темы, более близкие «к народу», поэтому разобраться в них совсем не просто, учитывая их большой объем и сложность изложения.

В настоящем обзоре мы обсудим не все изменения в налоговом законодательстве, а только те, которые так или иначе касаются вышеуказанной аудитории, при этом сделаем это схематично и максимально наглядно для удобства восприятия.

Как индексирован прожиточный минимум и МРОТ

Прожиточный минимум на 2023 год увеличили до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей.

Как изменилась форма декларации по налогу на имущество

Декларацию по налогу на имущество за 2022 будут сдавать по новой форме (приказ ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@).

Больше не потребуется включать данные по недвижимости, облагаемой по кадастру, поскольку налоговая инспекция сама пришлет вам сообщение об исчисленном налоге (приказ ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@ «Об утверждении формы сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога» (зарегистрировано в Минюсте 18.08.2021 № 64670).

С данным расчетом вы вправе и не согласиться. В этом случае нужно будет направить пояснения, форма которых установлена приказом ФНС от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@.

Как будут считать земельный налог?

Земельный налог за 2023 г. посчитают по кадастровой стоимости, не превышающей ее значение на 01.01.2022 (ст. 391 НК).

Налоговая база в отношении земельного участка за налоговый период 2023 года будет определяться как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 1 января 2022 года, если его кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого земельного участка, внесенную в ЕГРН и подлежащую применению с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего земельного участка увеличилась из-за изменения его характеристик в сторону удорожания.

Что такое ЕНП, почему о нем много пишут и много спорят?

ЕНП – это единый налоговый платеж. С 01.01.2023 года все организации перешли на единый налоговый платеж, единый срок уплаты для которого — 28-е число.

Организации и ИП теперь перечисляют налоги и взносы единым налоговым платежом и на единый налоговый счет, в соответствии с новым положением закона, установленным статьей 11.3 НК.

При этом такие налоги, как налог на профессиональный доход и другие, менее популярные (например, за пользование объектами животного мира), также можно оплатить с помощью ЕНП, однако это необязательно.

А что по закону?

В единый налоговый платеж должны быть включены средства:

перечисленные в бюджет на счет Федерального казначейства, необходимые для исполнения совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов, налогового агента;

взысканные с кого-то из упомянутых лиц в соответствии с главным фискальным документом.

Для функционирования ЕНП есть и свой инструмент — единый налоговый счет (ЕНС).

ЕНС — это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Налогоплательщик теперь всегда сможет понять: либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению.

ЕНС позволяет:

сформировать единое сальдо расчетов и систематизировать результаты налоговых обязательств;

перечислять средства по принципу единого налогового платежа универсальным платежным поручением.

Единый счет ведут в отношении каждого физического лица и каждой организации.

Понятие совокупной обязанности введено в п. 2 ст. 11 НК. Это общая сумма налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которую обязан перечислить кто-то из упомянутых лиц.

Совокупная обязанность формируется и учитывается на ЕНС в российской валюте, в частности, на основе деклараций (расчетов), уточнений, налоговых уведомлений, тех или иных решений налоговых органов, судебных актов. В п. 7 ст. 11.3 НК указаны суммы, которые не учитываются при определении размера такой обязанности. Самый очевидный пример таких сумм – это налоги, со срока уплаты которых прошло более трех лет.

Какие изменения есть по УСН?

Лимит дохода для сохранения права на УСН в 2023 году — 251,4 млн руб.

Повышенные ставки применяются при доходах выше 188,55 млн руб. (коэффициент-дефлятор — 1,257).

Срок уплаты авансовых платежей по УСН перенесли с 25-го на 28-е число месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Срок уплаты налога за год перенесли с 31 на 28 марта.

Декларацию по УСН организации будут сдавать 25 марта вместо 31 марта, а ИП – 25 апреля вместо 30 апреля - с 1 января 2023 года.

Когда налоги и взносы считаются уплаченными?

Налоги и взносы можно считать уплаченными на дату перечисления ЕНП, если на соответствующую дату на ЕНС отражены обязательства (начисления).

Также налог считается уплаченным на дату отражения обязательства на ЕНС, если до этого на ЕНС было положительное сальдо с 1 января 2023 года.

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